RENUNCIA MASIVA EN LOS PARTIDOS PRI Y PRD.

MORENA SIGUE ENCABEZANDO LAS ENCUESTAS

RUMBO A LOS COMICIOS DEL 2021.

Militantes de los partidos políticos PRI y PRD en la ciudad de México, renunciaron masivamente de esos partidos, el primero por el agandalle que hizo su dirigente nacional ALEJANDRO ALITO MORENO, con las diputaciones pluris que repartió entre sus amigos, parientes y compadres, y por el PRD, los militantes hicieron lo mismo por haberse coaligado con los partidos políticos PAN y PRI en algunos estados del País.

Los priistas que abandonaron al PRI, están sumamente indignados con su dirigente nacional ya que en las diputaciones plurinominales las repartió como programas a los miembros del comité ejecutivo nacional sin tomar en cuenta a la militancia de infantería que no alcanzo ninguna cuando ellos son los que hacen el trabajo en territorio en tiempos de campaña.

Los que resultaron agraciados con las candidaturas esta; MONSERRAT ARCOS VELAZQUEZ, la Tamaulipeca dirigente del ONMPRI que va en la primera posición, CARLONIA VIGGIANO, Secretaria general del CEN, su esposo RUBEN MORIERA, ex gobernador de Coahuila, su hijo JUAN PABLO BELTRAN VIGGIANO, los hijos de CARLOS RAMIREZ MARIN, EMILIO GAMBOA y al gobernador de Campeche CARLOS MIGUEL AYSA, y desde luego al propio ALITO.

Hay indignación y con esto que hizo su dirigente el PRI cava su propia tumba y el líder nacional le dio la estocada final.

En cuanto al PRD, fueron más de 350 militantes en la ciudad de México que renunciaron masivamente pues consideran que lo que hizo su dirigente nacional JESUS ZAMBRANDO, de aliarse con los partidos políticos PAN y PRI en varios estados del País, donde hay comicios y algunos distritos electorales.

Consideran que el partido de izquierda perdió toda su esencia al ir en coalición con los partidos políticos como PAN y PRI.

En otro orden de ideas, en las encuestas hechas recientemente por las encuestadoras autorizadas y que están circulando en redes sociales y televisión, señalan que el partido en el poder de AMLO, encabeza las preferencias electorales en lo que se refiere a las gubernaturas y congreso de la unión.

En la encuesta si hoy fueran las elecciones Morena ganaría la mayoría con un 31% de las preferencias, PAN 21%, PRI 11%, en lo que consideran la fotografía del momento.

Reconocen que de aquí a los comicios del 6 de junio pueden cambiar las preferencias y serian pocos los Estados que perderían y tampoco ganarían la mayoría del congreso de la Unión.

En otro tema, en Tamaulipas hay la misma indignación por la forma en que su dirigente estatal EDGAR MELHEM SALINAS, impuso sus candidatos tanto a las alcaldías, diputaciones federales y locales ya que en todas fueron en su mayoría candidatos sin peso político, sin experiencia y sin dinero por lo que hay riesgo de que no haya muchos votos y en un descuido que el PRI en Tamaulipas pierda su registro.

Hay que tomar en cuenta que en las elecciones pasadas logro solo una votación de 80 mil votos y ahora hay que esperar con la caballada flaca del PRI, cuanta gente confiara en votar por los tricolores.

Pero, eso sí, su dirigente estatal tiene una diputación pluris asegurada como compensación por el trabajo hecho a favor del PAN.

Cambio de tema, por el lado del partido de Morena en Reynosa, aun cuando no hay nada para nadie en cuanto a las candidaturas la presidencia municipal, diputados federales y locales, hay una euforia entre los aspirantes a raíz de la visita que hizo el delegado especial LUCIO ERNESTO PALACIOS CORDERO, pues todos se consideran que pueden ser los agraciados con un cargo de elección popular.

Inclusive andan circulando en redes sociales encuestas hechas a la medida de los interesados en el cual una el aspirante MARCELO OLAN, se pone a la cabeza con un 41% de las preferencias, en contra de sus oponentes del mismo partido como ARMANDO ZERTUCHE, con 19%, RIGO RAMOS, 17%, HUMBERTO PRIETO, 14% por el lado de Mujeres CLAUDIA HERNANDEZ, 12% y NOHEMI ALEMAN 9%, aun cuando se ha dicho que no corresponde a mujer la alcaldía, no aparece JR quien no se registró al vencer el plazo.

En otro que circulo está ARMANDO ZERTUCHE encabezando las preferencias con un 34%, RIGO RAMOS, 24%, MARCELO OLAN, 19%, sin contar a HUMBERTO PRIETO, que apenas se registró ayer.

Desde luego que estos sondeos son de parte de los simpatizantes de los aspirantes, ya que la encuesta buena y definitiva será que la que haga o tenga ya el comité ejecutivo nacional de Morena, por lo tanto, las que aparecen no tienen ninguna validez.

Por el rumbo de los azules, el comité directivo no ha dado la constancia a quienes resultaron candidatos y es raro el retraso para entregarlos, ya que al parecer están en espera que salgan los gallos de Morena.

Eso puede suceder para el próximo mes de marzo pues quieren ver contra quienes se van a medir en las elecciones del 6 de junio.

Mientras tanto en Reynosa los candidatos JESUS MARIA MORENO CHUMA, y GERARDO PEÑA FLORES, están trabajando al interior del partido y haciendo amarres con los grupos políticos y hasta con otros partidos para echar mano de sus operadores.

