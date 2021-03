Tiempo y Espacio.

Renuncia y ¿serás perdonado?

Por Jaime Luis Soto.

La renuncia “voluntaria” de CARLOS ROMERO DESCHAMPS como trabajador activo de PEMEX puede convertirse en una verdadera papa caliente para el Gobierno Federal pues si todo queda hasta ahí y no se procede en su contra provocaría la furia de millones de mexicanas y mexicanos.

Y es que resultaría absurdo e inconcebible que no se le llegara a tocar ni un pelo –y ni un peso- a este personaje acusado de bastantes presuntos actos de corrupción que le han permitido amasar una escandalosa fortuna que sus hijos, sin pudor alguno, presumen.

Por supuesto, todo mundo es inocente hasta que no se le compruebe lo contrario. En el caso del ahora extrabajador de PEMEX, son miles las voces que exigen sea investigado a fondo para ver que hizo o deshizo ante la ostentación de riqueza de la que ha hecho gala él y su familia.

El anuncio de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR de que tuvo éxito el exhorto que se le hizo a ROMERO DESCHAMPS para que renunciara provocó asombro y abrió un compás de espera donde se plantea una gran interrogante: ¿Se le investigará y castigará de encontrársele culpable o todo quedará en puro show…?

Si la Federación deja que ROMERO DESCHAMPS simplemente renuncie y agarre sus chivas para seguir disfrutando de la dolce vita puede ser un duro golpe para la imagen de la 4T que tanto ha presumido el combate a la corrupción.

Y volvemos a lo mismo: Lo que el pueblo quiere es que, aparte de que se castigue con bote a quienes hacen travesuras con recursos públicos, se les quite hasta el último centavo para así dejar un precedente para quienes en un futuro quieran hacer lo mismo.

Corre tiempo: Si la Cuarta Transformación no le hace nada a ROMERO DESCHAMPS, entonces no dude usted que desde ahora quienes sean señalados de presuntos actos de corrupción simple y sencillamente exclamen: “No hay tos, ¡yo también renuncio!”.

En otros temas, este martes causó sorpresa la noticia de que el joven abogado RICARDO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ fue nombrado como nuevo representante en Tamaulipas de la Secretaría de Gobernación, la SEGOB.

El también exdiputado local del PRI vuelve a agarrar chamba oficial luego de que estuvo un buen tiempo ejerciendo su profesión y atendiendo su Notaria Pública.

Y no es un secreto que RICARDO, después de ser diputado, anduvo haciendo mucha labor de campo para ser tomado en cuenta por el PRI para nuevas encomiendas, sin tener éxito. Tampoco es un secreto que sueña, en un futuro no muy lejano, ser alcalde de Victoria.

Pero sabe que todavía no son los tiempos. Por lo pronto, a desquitar el sueldo en la delegación de la SEGOB…

Por los rumbos del Congreso del Estado, el diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política, GERARDO PEÑA FLORES ya anunció que no piensa pedir licencia para dejar la curul lo que significa que no se le llamará a su suplente, LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN quien, por cierto y por si usted no lo sabía, es el dirigente estatal del PAN.

Recientemente, varios legisladores locales de los diferentes partidos políticos decidieron pedir licencia para participar en estas elecciones.

A diferencia de PEÑA FLORES, que es candidato a una diputación federal, casi todas y todos los que se separaron –temporalmente- de la curul buscarán ganar alcaldías.

Quienes ganen volverán felices a terminar su gestión como legisladores. Quienes pierdan se tragarán sus lágrimas pues, en política, no se vale chillar en público.

En Nuevo Laredo, este sábado 20 de marzo inicia la campaña de vacunación contra el covid-19 y el alcalde ARTURO SANMIGUEL CANTÚ informó que el gobierno municipal apoyará en la logística y atención de los adultos mayores que recibirán las primeras dosis.

“Coordinados con el gobierno federal y estatal buscamos brindar una buena atención al ciudadano. Llegaron 48 mil 766 vacunas que se aplicarán durante 6 días, iniciamos el sábado”, dijo el alcalde de Nuevo Laredo.

Los módulos de vacunación serán instalados en el Polyforum de la colonia La Fe y la Unidad Médica Familiar 78 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Por cierto, el gobierno municipal, en coordinación con el Estado y la Federación, adecuará un tercer punto de vacunación Covid en los terrenos de Expomex, para facilitar las acciones de inmunización y evitar aglomeraciones.

SANMIGUEL CANTÚ mencionó que por recomendación del gobierno estatal, se utilizarán los terrenos de Expomex para que los adultos mayores acudan en su vehículo a recibir la vacuna sin necesidad de bajar de su auto.

“Estamos coordinando las acciones de logística junto al estado y federación, se agregará este nuevo punto que será exclusivo para vacunación en vehículo”, dijo.

Correo electrónico: [email protected]