HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES

“RENUNCIA YAHLEEL”: GONZÁLEZ BARBA

Como respuesta al soberbio y petulante video emitido en redes sociales por la dirigente estatal del PRI, Yahleel Abdalá Carmona, donde da su versión de la terrible derrota sufrida por el tricolor el pasado domingo, Roberto González Barba, el combativo tampiqueño, hombre de partido, luchador de siempre y conocedor de los sótanos de la política, le respondió duro y directo a la neolaredense, en una carta abierta, en donde le pide que renuncie, aún y cuando para muchos no debería ser petición la renuncia de Abdalá Carmona, sino una exigencia inmediata, dado que Yahleel ni siquiera se ensució los zapatos en territorio y toda su estrategia quedó a nivel de cómoda oficina, totalmente climatizada, y con cafés y viandas de la mejor calidad.

González Barba, prácticamente desde el primer párrafo le abre metralla a la dirigente: “Me llamó la atención donde dices que aceptaste el reto de encabezar la dirigencia en tiempos difíciles para el Partido. Sin duda un enorme sacrificio. Hasta donde entiendo el dirigente anterior manejo un presupuesto mensual de 1.5 millones de pesos y tú 4.3 millones. La nómina anterior era de 1.2 millones y la actual la desconozco”.

Y continúa la carta del tampiqueño: “La votación del año 2016 fue de 480 mil. La del 2018 de 380 mil y ésta última de tan solo 90 mil. Es decir en 3 años perdimos 390 mil votos. Una verdadera tragedia. Con ésta votación las prerrogativas para el 2020 tendrán un importante ajuste a la baja que nos impactará severamente en nuestras finanzas”. Y a partir de este párrafo, González Barba le recomienda a Yahleel:

Primero. Ajusta la nómina en los mandos medios y superiores, para poder sobrevivir la elección del 2021 y del 2022, porque de no hacerlo -dice González Barba- “dejaras expuesto al PRI con demandas laborales y sin dinero con que afrontarlas y puede terminar con el embargo de los inmuebles que se tienen o de las prerrogativas económicas.

Segundo. Rinde un informe público a los militantes para informarles donde se han invertido los casi 23 millones de pesos que ha recibido el PRI en el 2019.

Tercero. Tu designación fue en base en Estatutos para cubrir el período de Rafael González Benavides que por cierto hace más de un año que terminó.

Y remata Roberto González Barba: “Por ello y debido a la enorme derrota que tuvimos debes renunciar al cargo que ostentas ya que no te funcionó la estrategia manejada por tu desbordado optimismo que da la inexperiencia. Además, serás diputada Pluri como premio a tu sacrificio.

“Finalmente, y como veo que deseas seguir dirigiendo el Partido, debes separarte del cargo y participar en la renovación y así demostrarnos que eres digna de ser Presidente electa y no impuesta como actualmente lo eres. Mis 52 años de leal militancia en el PRI me permiten escribir éstas líneas”.

Y si realmente Yahleel es demócrata, debiera impulsar a quienes se quedaron en las candidaturas de mayoría relativa para diputados locales para ser los próximos dirigentes del PRI. Ellos si se lo merecen, porque aún sabiendo que no los iban a apoyar y los iban a dejar solos, le entraron a las campañas. Es una recomendación para renovar la sangre en el partido. Si salen con otra de las que ya saben, el PRI seguirá en caída libre.

1. A quien le fue como en feria fue al alumno, dizque según el más avanzado de la maestra Magdalena Peraza Guerra, José Luis Ornelas Aguilar, a quien Mon Marón le propinó terrible derrota en las urnas, por el distrito 21 con cabecera en Tampico, de 2 a 1. Duro y a la cabeza. Y es lo que hemos venido comentando en este espacio: Magdalena Peraza no tiene el poder que ella ha estado vendiendo.

Y es que no es lo mismo moverse desde el poder que moverse sin tener poder; no es lo mismo caravanear con sombrero ajeno, como estila la alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, que no tener sombrero para caravanear; no es lo mismo tener foro que no tenerlo.

Y Magdalena Peraza Guerra demostró que ya no es nadie ni representa nada. Y sus recomendados no pudieron hacer nada. ¿Consecuencias? Se le cayó a la Peraza la candidatura a la presidencia municipal de Tampico para 2021 y para adelante. Reitero, Peraza ya no es nadie ni representa nada.

