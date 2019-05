LAS AGENDAS

Renuncian 38 en IETAM por miedo a inseguridad

Por Leticia Santoyo

Agenda política: Minimiza Córdova problemas electorales; no afectará votación. Lorenzo Córdova Vianello estuvo en la capital del Estado y ofreció una conferencia en la cual minimizó los problemas que se han registrado en el proceso electoral los cuales son 27 incidentes, sin embargo, el Instituto Electoral de Tamaulipas ha atendido 94 denuncias, de las cuales el 40 por ciento siguen vigentes, las cifras de entrada no cuadran, sin embargo, seguramente tienen una explicación a ello.

Lo que es cierto, y reconoció han renunciado 38 funcionarios de casilla por miedo o temor al crimen organizado, cifra que mencionado como él dijo no es nada, pues son casi 18 mil personas que estarán en la misma posición el dos de junio ¿qué son 38? Y aunque nadie lo menciona abiertamente, algunas de éstas personas que han declinado a participar en la jornada electoral, han recibido amenazas, las cuales, no quieren investigar si son ciertas o falsas, debido a que nadie les garantiza su seguridad.

Según los datos del IETAM, la mayoría de las denuncias corresponden a delitos por actos anticipados de campaña, éstos se presentaron al inicio del proceso electoral y fueron atendidos; en segundo lugar, se constituyeron como parte de las quejas más recurrentes el uso de dinero público en apoyo a candidatos, el reparto de despensas y apoyos sociales dirigidos a coaccionar el voto.

Lo que ha sido fuera de lo común son tres expedientes por calumnias y una más que tiene que ver con asuntos religiosos, los cuales se han ido resolviendo conforme se van presentando y también recibieron el calificativo de “normal” en cada elección. Aunque definitivamente cada quien habla desde el enfoque que le da a las cosas…normal sería que nada de eso ocurriera, así no tendría que ser tan costoso el voto con tanto “aparato” para vigilar las elecciones.

Agenda de medios: Ya no más migrantes en Tamaulipas; no caben en albergues. La frontera tamaulipeca está poniendo un freno a la llegada de más migrantes, pues ya no caben en los albergues, por lo que el Ayuntamiento de Nuevo Laredo tomó una decisión extrema: le pondrán brazaletes para controlarlos y contar con una lista única, pues solo en este municipio se estima estén esperando pasar a Estados Unidos cerca de 3 mil personas de todas la edades y de ambos sexos.

Así mismo, el Ayuntamiento iniciará una campaña para hacerles saber a los inmigrantes que de cometer alguna violación a la Ley o al Bando de Policía y Buen Gobierno, no solo se harán acreedores a la sanción correspondiente, sino que serán deportados.

Como ya no caben más personas en los albergues temporales, los que no porten el brazalete serán considerados como “nuevos” y los regresarán a la frontera sur –sureste para su retorno a su país.

Agenda ciudadana: Se une iglesia católica en oración por empleos en Tamaulipas. Los fieles católicos se unieron en oración para pedir a las autoridades estatales y municipales tengan claridad para generar empleos, pues la situación es desalentadora y grave, ahí, a la iglesia llegan los casos extremos de desesperación y frustración de miles de familia que no encuentran trabajo para sufragar los gastos más elementales.

De acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) durante el primer trimestre del año, se registró una tasa de desempleo preocupante…62 mil tamaulipecos desempleados.

Pero para todo hay una respuesta positiva, habrá que esperar que dicen las autoridades al respecto, o tardarán en girar comunicados “alegres” de lo bien que se la pasan los trabajadores en la entidad.

