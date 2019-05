T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

RENUNCIAN A INE, POR LOS PAGOS DE HAMBRE QUE LES DAN

HAY SICOSIS en el INE, por la renuncia de un considerable número de funcionarios de casillas, cuyas renuncias, en la realidad, “es por los pagos de hambre que, el día de la elección les darán a cada uno de ellos”, esa es la cruda realidad, como lo dijimos hace algunos días en este espacio, tema que, precisamente, fue revelado, de manera anónima por un integrante del mismo INE en Reynosa, el que, viendo la injusticia que se consumará contra los operadores del evento electoral del próximo 2 de junio, lamentó mucho que el Instituto Nacional Electoral, de manera burda les vaya a pagar 300 pesos por ese día de trabajo, pero “no como beneficio por la prestación del servicio”, sino para la compra de sus alimentos, cuyo detalle ha venido generado un clima de marcada inconformidad e indignación

Y NO SE DUDE que, a pesar de que muchos funcionarios de casillas, ya hayan recibido sus nombramientos, “eso no lo exime de cambiar de opinión”, porque viendo el caso de manera profunda, es triste que, el INE, “haya determinado un pago irrisorio”, para quienes tendrán una enorme responsabilidad político-electoral, detalle por el cual creo y considero que, los altos mandos del INE en México, tendrán que, analizar como prevenir este problema que podría en cualquier momento generalizarse, porque entiéndase que, “el darles 300 pesos para la compra de alimentos” es una ofensa de grandes dimensiones, porque, los quejsoos, harán un trabajo de muchas horas y con una responsabilidad de enorme magnitud y eso, en mi punto de vista, deberán entenderlo los organizadores de la referida elección para Diputados locales.

LO PREOCUPANTE del caso es que este agudo problema, se está presentando a 20 días de que se lleve a cabo la elección, motivo por el cual Olga Alicia Castro Ramírez, por su calidad de Consejera Presidente del INE en Tamaulipas, tiene que tomar cartas en el asunto, pero a la voz de ya, es decir “en plan urgente”, porque de no tomarse las providencias del tema, esto podría salirse de los canales de organización para la elección de Legisladores Locales, que se llevará a cabo aquí en Tamaulipas. Apuntándose que, “esto ya se veía venir”, por la inconformidad de los funcionarios de casillas, los que seguramente, estarán pidiendo una mejor remuneración económica, por el servicio que prestaran el día de la elección.

QUIEN nos hizo saber del problema, consideró que, “los funcionarios de casillas” estaban mega súper molestos por el triste y ofensivo trato económico que, les estaría dando el Instituto Nacional Electoral el 2 de junio, porque desde su óptica, dijo, es inconcebible e imperdonable que, “los operadores principales de la elección”, vayan a recibir los miserables 300 pesos, “para la compra de alimentos en ese día laboral”, sin recibir nada a cambio, por el servicio de organización electoral, para el que, previamente, han sido capacitados, tema que realmente es muy cuestionable, porque debe entenderse que “todo empleo, aunque sea eventual” se ejerce a cambio de un pago digno, porque, “nadie trabajaría por amor al arte”. Y eso los del INE, deberán comprenderlo.

LA RENUNCIA de por lo menos el 30 % de funcionarios de casillas, eso refleja un serio problema para el INE, porque los operadores para la instalación de mesas, ánforas y todo el día, estar entregando boletas e imponer la tinta indeleble a los ciudadanos que acudan a votar, eso es un trabajo que, repito tiene que remunerarse y bien. Porque además iniciarían la tarea electoral desde las 8 de la mañana, hasta las 6 de la tarde, recibiendo a los ciudadanos, para que estos cumplan con su deber cívico, labor por la que, el INE, tiene la obligación ineludible de pagarles un decoroso salario, porque, repito y reitero que, “los funcionarios, no van a trabajar de gratis” y por tanto, no se descarta que en los días que faltan para el desarrollo de la elección, “puedan renunciar más funcionarios de casillas.

LO INADMISBLE, es que “los orquestadores” de La elección aquí en Tamaulipas, hayan tomado decisiones con marcada ligereza e irresponsabilidad, pues me parece incongruente que, los funcionarios del INE, “quieran pagar salarios de hambre” a ciudadanos que prestarán un servicio electoral de muy alta responsabilidad, porque de todos es conocido que los funcionarios del Instituto Nacional Electoral, “son de los mejores pagados” y por ende, no es justo que se quieran ensañar con el personal que ya han venido contratando para el dos de junio.

ASÍ ES QUE, de no darse una inmediata solución al problema, al que aquí hacemos hincapié, “las mesas directivas de las casillas” en Tamaulipas se quedarán acéfalas, cuya cuestión, ya se ha venido presentando de manera acentuada en Reynosa, Tampico, Victoria, Matamoros y Nuevo Laredo, motivo por el que, los responsables de la elección de diputados, tendrán que acordar que se les pague bien a los trabajadores que operarán en las casillas, porque de no ser así, téngase la seguridad que el día de elegir a los nuevos legisladores locales, “habrá problemas graves”, porque no se podrá votar, por la ausencia de funcionarios de casillas, como ya ha sucedido en otras partes de la geografía nacional, cuya situación no se descarta, porque al no pagarles sueldos justos al personal contratado por el INE, “estos simplemente, no se presentarán a cumplir con su trabajo”. Así es que veremos qué sucederá en este tan cuestionable caso, caso que ya ha venido causando extrema preocupación para los encargados de que todo salga bien.

PARA FINALIZAR, hoy 10 de mayo, por este medio, extendemos nuestras muy sinceras felicitaciones “a todas las madrecitas del mundo”, a las que adoramos siempre con todo nuestro corazón, porque ellas nos dieron la vida y por tanto, en el seno de todos los hogares, a nuestros bellos seres queridos (mamás), le cantaremos las mañitas por su día y expresarles con gran cariño la felicitación sincera y decirles que tanto las amamos. Y a los que ya no las tenemos aquí, “les hacemos llegar un beso fuerte hasta el cielo”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx