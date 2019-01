David Ed Castellanos Terán,

Reparación de daños

Desde siempre el ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exigió castigo a los corruptos, criticando la impunidad de las autoridades del pasado; sin embargo, mantuvo una postura de reserva sin importar sea cual sea el caso, exhortando al ciudadano a observar cada acusación de manera precavida y esperar lo que digan los jueces.

Uno de sus compromisos de campaña fue liberar a los perseguidos, a los reprimidos, a los presos políticos, incluso, ex gobernadores como Guillermo Padrés Elías, de Sonora y Eugenio Javier Hernández Flores, de Tamaulipas, podrían gozar de la postura “amorosa” y cero “vengativa” de la cuarta transformación.

Fue el pasado lunes, cuando el periodista Ricardo Ortiz, de “El Heraldo de México”, en la conferencia matutina del presidente, abrió la cajita de pandora al cuestionar directamente al Comandante Supremo sobre esa famosa lista de presos políticos que están realizando; el reportero fue claro y conciso, ¿me interesa saber si en esta lista se puso al ex gobernador Guillermo Padrés?

Esa fue la tercer pregunta del periodista, la primera que le respondió el tabasqueño, informando sobre la existencia de una mesa de análisis que atiende la Secretaría de Gobernación, desde donde se revisan todos los casos para cumplir con el compromiso de campaña de liberar a presos políticos, a los encarcelados injustamente; ya para el martes la titular de SEGOB, Olga Sánchez Cordero, dijo que le han otorgado la libertad a 16 perseguidos en el presente gobierno de México, y van a seguir saliendo más, claro, Padrés Elías y Hernández Flores, integran el listado, su futuro político y de liberación ahora está en manos del presidente de izquierda, quien fuera su rival del pasado, quizá, su aliado de mañana.

Existe alta posibilidad de que el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, resulte beneficiado por la objetividad de la 4T, esto despertó el interés y ánimo de muchos políticos tamaulipecos afines al ex mandatario, que pueda ser considerado por el presidente mexicano, líder y fundador de Morena, como un perseguido del gobierno local, los puso incluso a muchos de ellos a merced del partido Movimiento de Regeneración Nacional, y cómo no, si son los morenistas quienes se están encargando de que no haya represalias contra Eugenio, aunque es sido acusado de lavado de dinero, pues nada de eso le importa al presidente López Obrador, al mantenerse rígido en su pensar y postura de que nadie utilice ninguna institución del estado para afectar a los ciudadanos de manera injusta; AMLove, no quiere que se fabriquen delitos a opositores, como sucedía, pues lo único que quiere -según- es que la cuarta transformación signifique también justicia, que no se acuse por ser de diferente ideología, a dirigentes sociales, ambientalistas, a los de lavado de dinero -sin fundamento-, “eso se terminó, nunca más una represalia y estamos reparando los daños”, aseveró este martes el presidente de México.

Por cierto, irónicamente cuando más posibilidades hay de que salga libre Eugenio Hernández, la ex diputada local durante su sexenio, María Magdalena Peraza Guerra, se reunió con su amigo el constructor y ex dirigente del PRI Tampico, Sergio Villarreal Brictson, para partir la Rosca de Reyes, refrendar sus lazos de amistad, unidad y agradecimiento para quienes han estado con ellos durante sus respectivas trayectorias políticas, claro, no se chopearon solitos la rosquita, ambos estuvieron flanqueados por sus estructuras, ciudadanos que mañana podrían estar respaldando a los próximos candidatos de Morena en busca de una curul en el Congreso de Tamaulipas.

Todo indica que la cuarta transformación será el renacer de Eugenio Hernández Flores, y la consolidación de esa afamada y PRIMorosa clase política con Magda y Sergio, juntos acarreados y sentenciados por Ricardo Monreal, entre otros.

davidcastellanost@hotmail.com

