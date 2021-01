Tendencias

Oscar Contreras

¿Rescatar qué?… ¿a Ciudad Madero?

El empresario Jaime Turrubiates Solis se registró en el PAN estatal para buscar la candidatura a la presidencia municipal de Ciudad Madero y si gana será la segunda ocasión que ocupe ese cargo de elección popular aunque los maderenses aun no se pueden olvidar de su paso por esa administración municipal.

Y es que Turrubiates Solis nunca hizo una obra, acción o programa que la gente recuerde, pero sí tienen muy presente que su suegro, concuño y demás familiares, se enriquercieron con el presupuesto municipal de manera descarada, sin vergüenza y a manos llenas aunque esto suene grotesco.

Por ello de su gobierno que terminó en el 2013 la gente sólo recuerda los escándalos que sus familiares provocaban y a su paso generaban una gran inseguridad y mucho terror. Fue en esa época en que como bien decía el gobernador Francisco Garcia Cabeza de Vaca, le robaron a los tamaulipecos la paz y su tranquilidad.

Es por esto y otros hechos que nadie se explica porqué el PAN de Tamaulipas le abrió sus puertas para que compitiera por tercera ocasión por la presidencia municipal si ya saben que no hará nada y sólo el y algunos de sus familiares, dejarán temblando las arcas del municipio.

Desde luego que no sabemos si la cúpula del PAN en el poder, le preguntó a sus militantes su opinión sobre Turrubiates, porque si sus adversarios empiezan a sacarle los trapos al sol es muy seguro que pierda, pero sino lo hace y consigue ganar, ya sabemos que en su administración, volverá el saqueo, los negocios irregulares y el manejo de la finanzas sin control aunque por supuesto que volverá la inseguridad. ¿Cómo la ven, eh?

De sus compañeros de fórmula como el hijo de La Quina, un tal Joaco, mejor ni hablamos, porque en esta legislatura que ya mero termina, se la pasó diciendo que se investigaría las irregularidades de los gobiernos municipales que desviaron los recursos públicos y nunca jamás, ni por equivocación, lo hizo.

Por esto quedó como un hazmerreír de los alcaldes corruptos y terminó siendo un merolico en el Poder Legislativo sin credibilidad ni confianza de los tamaulipecos, pero ahí lo tienen y también nadie se explica porqué Acción Nacional lo pondrá como su candidato a la diputación federal. ¿Qué les parece?

Pero bueno, la novedad es que a Carlos Fernández Altamirano lo pusieron de candidato a la diputación local, ante su fracaso por llegar a la candidatura a la alcaldía y no se entiende porqué fue, si realmente eso de la política no más no se le da, ya que unificó a los panistas maderenses en su contra.

Así que el llamado de la campaña que dice «Rescatemos a Ciudad Madero» parece más bien una burla, porque se sabe que, en caso de ganar, no llegarán a rescatar nada, sino a llevarse lo que les faltó, ya que como bien dicen por ahí… chango viejo no aprende maroma nueva. Ni más ni menos.

De salida. El dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado Carrillo, llegará mañana al mediodía a Tampico a presentar al delegado especial Ernesto Palacios Cordero, quien tendrá el control absoluto del proceso para seleccionar a los candidatos que participarán en la próxima elección.

Se espera Mario Delgado haga un llamado a los militantes y la ciudadanía en general, para que denuncien la venta de candidaturas de MORENA que algunos vivales, oportunistas y gandallas estaban haciendo.

Desde luego que Delgado ya tiene una investigación realizada y hablará llegando con los acusados de esta venta de candidaturas. En la lista que trae el dirigente aparece un diputado federal y un aspirante de Altamira. Así que a los dos se les pueden caer sus aspiraciones y su futuro político.