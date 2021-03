            < Resistencia morenista ante candidatos externos

PRESENCIA

1.- Morena tendrá que realizar un zurcido fino antes de dar a conocer sus candidaturas, porque de otra manera se desbordarán las pasiones que ya navegan contracorriente. Sin líder o líderes al frente, no hay quienes les explique porque en un momento dado, advenedizos como Carlos Víctor Peña Ortiz (hijo de Maky Ortiz) o Carmen Lilia Canturosas, escalen a candidaturas a las Presidencias municipales de Reynosa y Nuevo Laredo respectivamente, o bien a otras posiciones de tipo legislativo.

Las corrientes de malestar ya están en la línea, listas para desbordarse, es el caso de Matamoros donde el cabildeo está “atorado”, y se advierte que no será nada fácil llegar a un acuerdo y es el mismo caso de Nuevo Laredo.

Una entrevista del periodista Arturo Rosas al presidente estatal de Morena, Enrique Torres Mendoza, reporta que están buscando sacar “candidaturas de unidad”, en caso de no lograrlo se recurrirá al Comité ejecutivo Nacional para proceder con el método de encuestas. Con optimismo declaró que en 10 días tendrán definidas las candidaturas, pensando en el 20 de marzo que es domingo.

Versiones oficiales se habían fijado desde un principio el 27 de marzo, que también es domingo, para dar a conocer la lista de candidatos.

En Victoria todo parece encaminado a instalar a Lalo Gattas para buscar la alcaldía y éste se ha mantenido activo en contacto con las bases y serán su mejor aval, y daría equilibrio a la candidatura externa a la diputación federal para Felipe Garza Narváez, mientras que las que corresponde a los distritos locales XIV y XV, se ven como viables a Nora de los Reyes y a Luis Torre, el problema es que ambos encuadran en el XIV, además está el sobrino del primer morenista del país, Pepe Braña Mojica, que ya dijo y muy claro “soy precandidato a diputado local por Victoria”.

Está por verse que tanto pesa el parentesco en la 4ª T, porque el susodicho no representa electoralmente nada, pero ahí están las plurinominales para sacar del apuro. Por otra parte no hay que perder de vista que los lazos más fuertes en política son la complicidad y la consanguinidad

SE CALIENTA LA ARENA ELECTORAL.- Tema aparte es que el destape oficial de los candidatos de Morena se está aplazando más de lo usual, a pesar de que circulan versiones en torno a quienes serán favorecidos con una candidatura nadie tiene nada seguro, y esto ha propiciado corrientes de descontento, es el caso del VII Distrito con cabecera en Madero, ahí Don Fernando Garza Ruiz aspirante a contender por la diputación federal advirtió que de no ser militantes y fundadores de ese movimiento social hoy instituido en partido, procederán a la impugnación por los cauces institucionales.

Y lo mismo ocurre en la zona del Mante, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, en este último hay una ola de desaprobación a la posible candidatura de Carmen Lilia Canturosas, a la que consideran una arribista a la que ya le regalaron una diputación plurinominal.

La realidad es que Morena como cualquier partido tratará de conseguir candidatos que le aporten votos y en muchos de los casos, los morenistas que han realizado talacha desde 2006, en aquella época a través del PRD, no son precisamente las estrellas ideales para jugar en la cancha electoral del próximo 6 de junio.

La pregunta que formulan los morenistas para cada uno de los que resulten favorecidos con una candidatura es, donde estaban y que hacía en 2018 y van a ser implacables con los que hubieran estado al otra lado de la línea de fuego, es decir jugando en contra.

2.- No acostumbro traer a este espacio temas personales, pero las circunstancias me obligan.

Banco Azteca con el que nunca he celebrado ninguna clase de transacción (ni con sus empresas filiales como Elecktra), me ha bombardeado con llamadas cada dos minutos, luego un receso y nuevamente como metralleta, en esas condiciones no me deja trabajar, incluso el jueves pasado por la tarde me interrumpió en dos ocasiones durante una trasmisión zoom. Me está causando perjuicios que no merezco porque no soy deudora, nunca he celebrado ningún trato con esos negocios, pero tampoco son procedimientos correctos de una empresa ante un cliente moroso.

Lo que he recibido es una grabación en la que de muy mala manera me dicen que no me esconda, que dé la cara, y aunque no les debo nada intenté contactarlos y es imposible, aquí va la historia.

Primeramente los que no dan la cara son ellos, traté de contactarlos por los diferentes números, son docenas, incluso llegue a bloquear 52 de ellos que están en la lista negra, pero tienen muchísimos más, es un capital poderoso, su propietario Ricardo Salinas Pliego figura entre los hombres más ricos de este país, con ese poder tiene lo más avanzado en tecnología. Fui a la mueblería de la Carrera de ahí me indicaron asistir al Departamento de Cobranza del 9 Matamoros, por cierto muy bien resguardado.

En ese local hay una puerta de madera la abre usted y aparece una cortina metálica con alta tensión, así lo indica un letrero. Al frente hay un mostrador, ventanillas de aluminio y cristal pero nadie responde, estuve media hora intentando llamar la atención y no abrieron, hay un timbre o interfón, pero no dan señales de vida. Tomé una fotografía de la fachada y ahí encontré una placa que dice Banco Azteca-Cobranza y Crédito, con un número telefónico para “Dudas y aclaraciones”. Llame y tampoco obtuve respuesta.

Me pregunto, si ellos tienen mi número de teléfono ¿por qué no me llaman en lugar de enviar grabaciones?

Aquí no hay más que dos opciones o me demandan por la vía jurídica para que yo les responda, o los demando yo por el acoso de que he sido objeto.

3.- En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Universidad Autónoma de Tamaulipas puso su mayor énfasis con una serie de eventos iniciados desde febrero, que fueron conferencias para examinar el cuadro legal que enmarca la igualdad de género, luego la celebración de conferencias alusivas al tema, para cerrar con la Semana de la Mujer Universitaria, siempre privilegiando los valores y acciones para fortalecer al sector femenino.

Desde su toma de posesión el rector José Andrés Suárez Fernández tomó la bandera de la igualdad de género y posteriormente quedó plasmada en el Plan de Desarrollo Institucional 2018-2021.

La Casa de Estudios tiene un programa denominado “Igualdad es UAT” y una pieza clave en el cumplimiento de los propósitos establecidos por la rectoría en este tema, es la participación de la Dra. Teresa de Jesús Guzmán Acuña que es una especialista en las cuestiones de género.

En esta ocasión el rector Suárez dejó constancia de que la Universidad dará cumplimiento a los ejes estratégicos establecidos para consolidar la igualdad de género en la UAT, y en esas circunstancias anunció se implementarán más acciones entre el personal y estudiantes para fortalecer el resto a las mujeres.

ADMINISTRACIÓN DE RESULTADOS.- La alcaldesa Pilar Gómez trae mucha cuerda y se la está imprimiendo a su equipo, los funcionarios han dejado la comodidad de la oficina para recorrer las calles, principalmente las colonias populares y es que escuchando las peticiones ciudadanas han promovido la reposición de lámparas en el alumbrado público y de los reflectores en los campos deportivos; se nivelan calles, pintan cordones y señalamientos de la circulación sobre el pavimento.

El mantenimiento en las áreas verdes no sólo representa una vista agradable para los habitantes del sector, sino un espacio de recreación y descanso. La iluminación de los campos deportivos y las calles es dar vida a las colonias, es fomentar el deporte, es reactivar a la ciudad. Ese ritmo es el que se requiere de manera permanente en cada trienio, en cada gestión para abatir el rezago urbano acumulado durante décadas.

