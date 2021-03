T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

RESPETO A DIVISIÓN DE PODERES: CABEZA DE VACA

EL GOBERNADOR de Tamaulipas Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tras arribar a Palacio Nacional, fue certero al demandar que así como “los 32 gobernadores firmamos un convenio”, para respetar el proceso electoral que tenemos en puerta, en el mismo sentido, demandó no solo el respeto a la soberanía y las libertades de los estados, sino también “el respeto a la división de poderes”, eso es fundamental, remarcó el mandatario tamaulipeco.

LA FIRMA sobre este importante precepto, dijo Cabeza de Vaca, sería una decisión ideal, para que las libertades, en cada estado, “se ejerzan en un marco de respeto y de justicia”. Y por ello, el Gobernador abundó que, “en este tenor debería hacerse lo propio”, porque esto, también sería parte del acuerdo por la democracia, cuyo detalle tiene que analizarse y definirse, porque esto, es un tema esencialmente fundamental.

EL GOBERNADOR ante los medios nacionales, dijo que le daba gusto estar ahí, para “darle seguimiento a nuestro compromiso”, con la finalidad de “garantizar un proceso electoral libre, transparente y equitativo”, mostrando García Cabeza de Vaca, tangible interés para cumplir a cabalidad y firmeza, con la cultura de respeto en eventos electorales como el que se avecina, apuntando el gobernante tamaulipeco, que siempre, hemos bregado bajo la norma del respeto y por eso, remarcó, “haber acudido a la firma del convenio”, junto al resto de sus homólogos gobernadores de la República Mexicana.

HAY QUE señalar que, “con la firma del Acuerdo Nacional por la Democracia”, cada uno de los mandatarios estatales, establecen el compromiso, para “no intervenir en el proceso electoral” y con ello, se logren elecciones limpias, para que en los pueblos del país, mediante el voto libre y secreto, se defina a los futuros representantes populares y gubernamentales.

LA DIPUTADA NOHEMÍ ALEMÁN, ANDA QUE NO LA CALIENTA NI EL SOL

QUIEN “anda que no la calienta ni el sol”, es nada menos que la Diputada Federal NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ, porque esta tal vez pensó que, “por haber traicionado al PAN e irse A MORENA”, la consolidarían, dándole todas las facilidades para convertirla en la Candidata a la Presidencia Municipal de Reynosa, bajo el amparo de Morena, pero para su desgracia, Nohemí, ya ha sido notificada que ella no va por la alcaldía y tendrá que regresar al Congreso de la Unión, Cuya negativa, aducen “es porque quien traiciona una vez, traiciona dos y más veces” y en Morena por esta razón, a esta señora, ya la hicieron “tener que pasarse el trago amargo”.

RECUÉRDESE que esta legisladora federal, valida del apoyo que, “recibió su esposo para hacer obra pública y embolsarse una muy buena lana”, pensó que eso la llevaría por excelente sendero público, pero las cosas no le han salido como ella esperaba, porque “el sonoro revés político sufrido”, ha puesto a Nohemí Alemán, en una posición de rechazo e indiferencia política en las filas del Movimiento de Regeneración Nacional y eso, “Nohemí ya lo ha empezado a sentir en carne propia”.

EN SAN FERNANDO, CHUY GALVÁN VA POR ALCALDÍA Y TOMÁS GLORÍA REQUENA, POR DIPUTACIÓN FEDERAL.

LA SEMANA pasada al visitar el municipio de San Fernando, Tamaulipas, pudimos constar que el activista social y político Jesús “Chuy” Galván, anda con todo para arribar a Palacio Municipal, cuyo tema se antoja interesante, porque aunque Galván, “no ha dicho nada oficial, sobre sus aspiraciones”, en su peregrinar por colonias y ejidos de este municipio, lo ubican como un prospecto de muy alta envergadura, bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional PRI.

Y YA QUE andamos por San Fernando, pudimos también confirmar que otro político que, anda con evidentes “vuelos de largo metraje”, porque ya fue alcalde de este municipio, es nada menos que el Lic. Tomas Gloria Requena, quien sin lugar a dudas, será el abanderado del Partido Verde Ecologista de México, Morena y el Partido del trabajo, para ir por la Diputación Federal por el III Distrito, cuya cabecera es Río Bravo, Tamaulipas. Así es que “la mecha política, sigue encendida” y todo mundo ya anda haciendo lo propio, para que nadie en lo absoluto, los aventaje o “les ande ganando el mandado”, como se dice en el argot político mexicano.

EN TAMPICO, CHUCHO NADER APOYA FIRMENTE LA EDUCACIÓN

EN EL Puerto de Tampico, el alcalde Jesús “Chucho” Nader, sigue firme en sus ordinarias tareas, tributando sólido apoyo a la educación, al haber entregado el pasado fin de semana 800 becas a niños y niñas, con una inversión del orden de los 400 mil pesos, apuntando el alcalde tampiqueño que, gracias al apoyo del Gobernador de Tamaulipas Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aparte de apoyarnos de manera irrestricta en el ramo educacional, también, se ha hecho participe en el bienestar social de las familias de Tampico, a través el desarrollo de obras de vital importancia, las que se han ejercido, gracias al invaluable apoyo que, el señor Gobernador Cabeza de Vaca, le sigue haciendo llegar a las familias Tampiqueñas.

TUCO ILUSO, ADUCE QUE CARLITOS FUE INCORPORADO A PRE-CANDIDATO, “PORQUE LES CAYÓ MUY BIEN A LOS DE MORENA” ¿CÓMO LA VEN?

HAY QUIENES de manera irresponsable e ignorante, aducen que Carlos Peña Ortiz “el Makito”, fue incorporado a pre-candidato de Morena en medio de “reacciones normales”, esto que refiere un tuco servil de Reynosa, aparte de infantilesco, es irrisorio, porque según la pobre visión de quien hace patente a este referendo político, “la asignación” del ex Presidente del DIF-Reynosa en Morena como Pre-candidato a la alcaldía, seguramente, fue gratis o porque les haya caído bien “el Makito” o la mamá de éste, detalle por el cual, si éste pobre iluso es muy profesional, como penosamente lo aduce, debería preguntárselo al resto de los aspirantes a la Candidatura de Morena a la Presidencia Municipal de Reynosa, para que se percate (de viva voz) que la mayoría de estos, no piensan como él. Y el mal informador servil, se deje de hacer tan grotescas conjeturas.

ADEMÁS, no se necesita, ni ser videntes, ni estar presentes “en una negociación política” entre las partes interesadas, como es el caso que hoy nos ocupa, para saber si hubo o no recursos de por medio, (para deducir, no asegurar) y quede claro que, “don dinero”, presumiblemente, convenció a los altos mandos de Morena, para recibir “muy contentos a Makito”, como aspirante a la alcaldía de esta ciudad fronteriza.

Y REFERIR esta posibilidad, no es tener odio ni rencor a los actores de este interesante tema. Además recordarles que, la Dra. Maki y su hijo, “no fueron de paseo, ni de vista de cortesía” al Comité Ejecutivo Nacional de Morena allá en México”, salvo que así se lo hayan informado al pobre iluso, que dice ser muy profesional en el ámbito informativo. Y suponer (no asegurar) sobre una operación de mercadeo en Morena a favor del hijo de la alcaldesa de Reynosa, eso, “no es ofender ni al Makito, ni a su mamá, ni a nadie”, pero en fin, el iluso tiene que hacer algo para defender la causa y justificarse ante quien le brinda su beneficio y “tiene razón”. Además recuérdese que, “en política no hay causalidades”…Más claro ni el agua.. Y tómese en cuenta que, “el que se lleva se aguanta”. Y además, él fue el que empezó esta faena.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

[email protected]