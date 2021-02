[email protected]

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

RESPETO IRRESTRICTO A LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, PIDE OSC

En una posición más neutral que la que guarda el presidente Andrés Manuel López Obrador, en relación con las imputaciones que le hacen un grupo de mujeres al senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, por violación y agresiones sexuales, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que el respeto a los derechos de las mujeres debe ser una condición irrestricta para las personas que aspiran a un cargo político, como es el caso –según nosotros—de Salgado Macedonio, que quiere ser candidato de MORENA a la gubernatura del estado de Guerrero.

Consiente de su responsabilidad y para nosotros de hecho jugándose la chamba, la ministra en retiro y responsable de la política interna del país agregó que durante la presentación del actual Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024 y presciso que todos los partidos políticos tienen la responsabilidad de vigilar que sus candidatos estén a la altura de las circunstancias y asegurar que no se promueva la violencia de género.

“Hace 20 años no podíamos imaginarnos que se cuestionara la idoneidad de un candidato a un escaño político por alguna conducta que pudiera sugerir violencia hacia las mujeres. Hoy esa exigencia esta presente porque en la sociedad mexicana el respeto irrestricto al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia es una condición necesaria para ser un representante popular”, dijo la funcionaria de Gobernación, que es la responsable de la política interna del país.

“Es responsabilidad, y subrayo, porque ésta es mi posición, por si alguien dudaba de mi posicionamiento, es responsabilidad y prerrogativa de cada partido político demostrar que sus candidatos están a la altura de sus prácticas para la prevención de la violencia de género en todos los ámbitos”, remarco la ministra en retiro y titular de la SEGOB.

Por su parte el presidente López Obrador dijo ayer por la mañana que existe una campaña de linchamiento de medios de comunicación contra Félix Salgado Macedonio, candidato de MORENA a la gubernatura de Guerrero y acusado de violación sexual, a la cual, dijo, lo están uniendo. “Hay mucha politiquería” y confío en que pronto se resuelva.

Cuando nos da risa, y mucha, es cuando dice que el “no se mete en eso (en el proceso de designar candidatos de MORENA), no me corresponde, eso tiene que ver con los partidos. Si estoy pendiente porque es muy notorio, ¿no?, como el caso de Félix Salgado Macedonio pues ya me están uniendo, y hay una campaña de linchamiento, retomando al clásico”, dijo el mandatario macuspano.

Sin poder contener su coraje por la manifestación de las mujeres frente a Palacio Nacional, por cierto venidas del estado de Guerrero, dijo que en todos los programas de radio, la prensa, en contra de Félix Salgado Macedonio y yo lo que planteo es, hay que preguntarle al pueblo de Guerrero, ¿ y porque ahora esta campaña ¿de parte de quién? Que los de la oposición ya lo tienen de bandera, ¡ Ni un voto al otro partido –que no puedo mencionar”.

Otra jalada que también nos da risa el dirigente de MORENA, Mario Carrillo Delgado, haya dicho que respetarán y acatarán el fallo de la Comisión de Honestidad y Justicia de su partido sobre el proceso que se le sigue al ex senador Félix Salgado Macedonio, quien es precandidato a la guberbatura de Guerrero, pese a que hay denuncias penales de violación en su contra. Acaso alguna vez le van a jugar las contras a las comisiones de su partido?, porfa no mamen, a quién quieren engañar.

Como analistas políticos creemos que entre los mexicanos, incluídos los tamaulipecos, hay expectación por el fin que va a tener la propuesta de reforma de López Obrador a la Ley de la Industria Eléctrica. Ayer viernes difundiéron que la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados ya la avaló y le dieron todo el vuelo como si efectivamente ya hubiera sido aprobada por el Pleno,

Por cierto los 68 centros empresariales de COPARMEX enviaron a los diputados federales, que representan cada estado, la misiva en la que exponen que la reforma no generará más eficiencias, provocará alzas en los costos de producción e impugnaciones internacionales.

Para el sindicato patronal “de ser aprobada la reforma, se corre el riesgo de ser impugnada legalmente desde el primer día, ya que el gobierno actual lo suscribió en el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ) y no puede ni debe desconocer los compromisos que asumió”.

Dijéron que es el momento de reflexionar sobre la reforma propuesta porque “terminará perjudicando a los mexicanos para beneficiar a una sola empresa, en este caso a la Comisión Federal de Electricidad”.

Por lo pronto la CAINTRA de Nuevo León dio a conocer que en cuatro días de afectaciones en el suministro de energía eléctrica, la industria manufacturera del estado acumula pérdidas de producción por más de 13 mil 984 millones de pesos, situación que podría empeorar hacia una crisis sin precedentes por la escasez de gas natural. Advirtió que de no tomar acciones inmediatas las autoridades responsables la cifra de las afectaciones seguirá creciendo.

La Asamblea de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), en sesión ordinaria realizada en la modalidad de videoconferencia, aprobó el proyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2021, que fue presentado por el rector Ing. José Andrés Suárez Fernández, ante éste máximo órgano colegiado universitario.

En la reunión que tuvo como sede el Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria, con transmisión a las sedes de la casa de estudios en la zona norte, centro y sur del estado, el rector, ingeniero y master en ciencias, informó los diferentes rubros del presupuesto, en cumplimiento al estatuto orgánico de la UAT.

Se aprobó también en éste marco la convocatoria para la renovación de un integrante del Consejo Ciudadano de Radio UAT y la creación de nuevos programas académicos que fortalecen la educación superior de Licenciatura y Posgrado.

Suárez Fernández que presidio la reunión agradeció a los directores y a los representantes de maestros y alumnos de los 26 planteles de la UAT, que integran la Asamblea, la posibilidad de realizar los trabajos a distancia debido a la contingencia sanitaria.

