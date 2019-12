LA@RED

RESPONDEN PAN Y GOBERNADORES AL LLAMADO DEL PRESIDENTE

Rubén Dueñas

Definitivamente en el PAN y algunos de sus gobernadores hay una total inconformidad en contra del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, –entre otras cosas– por la exhibida que les dió días atrás a los mandatarios estatales del Acción Nacional, por no asistir a las reuniones de coordinación que encabeza todos los días a partir de las 6:00 de la mañana, en las que el principal tema que se ventila es el de la seguridad.

Los mandatarios presentes en la reunión de trabajo aprovecharon el momento para poner en claro con López Obrador que, entre ellos el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, el que no se anduvo con rodeos para criticar que el Gobierno Federal esté realizando evaluaciones de índole “político” en materia de seguridad y remarcó que la presión la tiene el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, por lo que busca repartir parte de las “culpas” por la seguridad en el país.

Con la claridad que caracteriza a la gente de la frontera, lo que incluye a los políticos, el gobernador de Chihuahua remarcó que el hecho de que no estén en las reuniones de seguridad “eso no quiere decir que no hacemos las cosas; no por mucho madrugar amanece más temprano” y apuntó que si hubiera sido lo correcto, “los resultados en el país serían otros, pero no, hasta parece que entre más madrugan más mal nos va”.

Para terminar aseguró Javier Corral que la creciente inseguridad no es culpa de los gobernadores y criticó que el Gobierno Federal quiera responsabilizar a los mandatarios estatales de una incidencia delictiva, cuando, asegura , es de la competencia de la Federación.

Por cierto el Presidente AMLO aseguró al dar a conocer el “quién es quién” de los gobernadores en materia de seguridad, no es para culpar a nadie, pero pidió a los mandatarios no delegar su responsabilidad. El propósito no es culpar a nadie sino informar y que los ciudadanos tengan todos los elementos, no ocultar nada, no maquillar cifras, decir la verdad”.

Por su parte el máximo dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, dijo que el Gobierno Federal se lava las manos en momentos en que México vive el año más violento (2019) desde que se tiene registro y exigió asumir su responsabilidad en la peor crísis de inseguridad que ha vivido México, en lugar de culpar a los gobernadores y a la vez pidió buscar soluciones y resolver sin pretextos.

Marko Cortés consideró que no se debe medir la eficacia en seguridad con la asistencia a reuniones, porque, por ejemplo, de nada sirviéron sus supuestas reuniones mañaneras de coordinación si no estuvo enterado de la captura y liberación de un presunto delincuente en Culiacán. “Ni tampoco han servido de nada para evitar las masacres de Veracruz, Morelos, Coahuila, Michoacán o Sonora.

“De nada han servido sus mañaneras para bajar los secuestros ni las extorsiones. Se supone que para eso son las reuniones de coordinación, pero los malos resultados están a la vista”, dijo el líder nacional del PAN.

El mundo tiene sus ojos puestos en el juicio político que se aprobó el miércoles en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y desde luego que le está dando seguimiento el llamado “Impeachment” (ó juicio político en español) es algo que no se ve todos los días. Supuestamente en la historia de EEUU es el tercer caso que se registra.

Según los enterados Trump llega ganado al Juicio Político en su contra, que ya está programado para el 2020, con 58 votos a su favor de los 100 escaños, requiriéndose un total de 67 votos para destituírlo. Pero además a como la estamos viendo las cosas desde lejos el viento sopla a su favor, ya que dos demócratas, Collin Petterson de Minesota y Jeff Van Drew de Nueva Jersey, rechazaron los cargos en contra de Donald Trump.

Además el progresista Jared Golden, legislador por el estado de Maine, respaldó la primera de las dos acusaciones, pero no apoyó la segunda. A la que le ha llovido en su milpita es a la congresista demócrata, Tulsi Gabbard por no haber votado el miércoles a favor del juicio político contra el presidente de EEUU, a la que han etiquetado en las redes #TulsiCobarde.

Todo lo que para nosotros quiere decir que Donald Trump va en caballo de hacienda, salvo que su partido, el Republicano, lo llegara a traicionar como a veces suele suele suceder en México con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

No nos queda duda el futuro de la presidencia de Donald Trump esta en manos del Senado donde será sometido a Juicio Político, después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos lo acusó formalmente de abuso de poder y obstrucción al Congreso.

A través de la Secretaria de Administración la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) organizó el evento denominado “Ceina Business Fair”, con la participación de los alumnos del grado Junior Avanzados, evento en el que presentaron sus proyectos emprendedores a docentes , padres de familia e invitados, demostrando su nivel de aprendizaje del idioma Inglés.

La actividad se llevó a cabo en el Centro de Especialidades de Idiomas para Niños y Adolescentes (CEINA) de la UAT en Ciudad Victoria, capital del estado, con la finalidad de que los alumnos pongan en práctica su dominio del idioma mediante el “speaking” (hablando).

La directora del CEINA, Sandra Padrón Asis, dijo que en ésta primera feria empresarial los alumnos crearon su propia empresa haciendo el cambio de imagen de productos que ya existen en el mercado.

Agradeció el esfuerzo de los jóvenes y sus familias para llevar a cabo ésta actividad que les permite practicar el inglés.

