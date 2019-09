Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Resuelve COMAPA daño al acueducto

Para fortuna de los victorenses, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado que tiene a su cargo el ingeniero Humberto Calderón Zúñiga, logró en unas cuantas horas, reparar los daños ocasionados por un accidente vehicular a las bombas que impulsan el movimiento del agua proveniente de la Presa Vicente Guerrero a las plantas potabilizadoras.

El daño se registró luego de que, una camioneta se volteara en el sitio de las bombas, en las inmediaciones de Casas, a unos 40 kilómetros de esta capital.

El acueducto de Victoria, se construyó en la época que el ingeniero Américo Villarreal Guerra fue Gobernador de la entidad y sirve para conducir agua que se extrae de la Presa Vicente Guerrero desde la parte sur de la misma y nunca sucedió que la volcadura de un vehículo afectara el sistema de bombeo.

Obvio producto del daño, apareció una gran fuente de agua que pudo ser fotografiada y filmada para que, desde las redes sociales las personas se dieran cuenta de daño y su magnitud.

El equipo técnico de COMAPA actuó de inmediato, de manera que, para antes de la una de la tarde de este sábado la reparación concluyó.

La conducción de agua de la presa a las plantas potabilizadoras se reinició desde esa hora, sin embargo, las consecuencias del accidente podrían sentirse hasta hoy domingo, ya que, el organismo operador debe de purgar en diferentes puntos del acueducto y el sistema de tanques de almacenamiento, para que la presión con que el agua se entrega a los usuarios sea otra vez normal.

Según la versión de colaboradores del ingeniero Calderón Zúñiga, el abasto de agua a la población se mantuvo, durante las horas críticas como resultado de que, los tanques de almacenamiento del agua producida por las plantas potabilizadoras, estaban llenos, sin embargo, por las horas que la potabilización se detuvo, en algunos sectores de la ciudad bajó la disponibilidad de agua en las llaves de los domicilios y desde luego la presión.

Para llevar a cabo la reparación de los daños ocasionados a las bimbas por la volcadura de una camioneta, COMAPA debió de purgar a lo largo del acueducto en varios puntos, por ello los automovilistas pudieron captar también la salida de agua de las válvulas, que suponía derrame del vital líquido o su desperdicio, pero, en realidad se debió a una acción de carácter técnico que hubo de llevar a cabo para bajar la presión en la línea de conducción y que no dificultara la reparación de las bombas dañadas por el accidente vehicular.

No faltó quien señalar que hay salazón en esto del abasto de agua potable en la capital de Tamaulipas, porque desde que inició la administración de Xicoténcatl González Uresti, las cosas no son sencillas, sin embargo, el personal técnico que sabe tiene bien puesta la camiseta y está presto a responder de inmediato para que, en forma paulatina la COMAPA esté de nuevo en el lado positivo del desempeño y porque no, hasta hacerlo mejor.

Los otros.

Hoy es Día del Grito de Independencia, porque es 15 de septiembre y fue una fecha como esta, pero, de 1810, cuando la gente guiada por el Cura Miguel Hidalgo y Costilla, salió a las calles del pueblo de Dolores Hidalgo, en el Estado de Guanajuato a buscar su libertad, cansados de las presiones sociales que se generaron debido a la conquista.

En esta capital, los ciudadanos se darán cita en la plaza principal de Victoria, la del 15 Hidalgo, para compartir en familia la festividad que, implica disfrutar de un gran ambiente musical, la tradicional comida y participar junto a las autoridades estatales y municipales del vitoreo a los Héroes que dieron patria a los mexicanos.

Además, es disfrutar el esplendor de los juegos pirotécnicos, convertidos desde hace mucho tiempo en un rito en la celebración de la fecha de Independencia en México y en muchas ciudades del mundo.

Además de las dificultades que entraña llegar a un partido político que tiene una estructura deshecha debido a los pobres resultados electorales obtenidos en las votaciones recientes, en el caso del Verde Ecologista de México, del cual se fueron quienes más beneficios políticos le sacaron, al nuevo dirigente, Ricardo Gaviño Cárdenas, le tocará enfrentar la escasez de recursos para tratar de oxigenar la organización.

Desde luego, el sustituto de Patricio King López, sabe que reconstruir el PVEM, no es su asunto, sin embargo, tiene en sus manos la oportunidad, hacer algo para sacarle provecho en las elecciones federales del 2021, es decir, que, como responsable en Tamaulipas, puedan colocar su nombre en el listado plurinominal de la circunscripción a la que pertenece esta entidad y, si llegase a ser de los primeros, a lo mejor le toda una curul en la Cámara de Diputados.

Esto, en el supuesto de que el Verde trabaje en coalición ya sea con el partido Regeneración Nacional o con Acción Nacional, para que pueda mejorar su posición electoral en el país.

Para aquellos jóvenes que tenían pensado estrenar universidad en la región del municipio de Hidalgo, tendrán que esperar, porque las autoridades federales, todavía no concretan la apertura de una de las llamadas Universidad Benito Juárez, por tanto, deberán de trasladarse a Victoria, Nuevo León, Tampico o la Frontera, cosa que en forma tradicional sucedía.

Esto de la educación del Gobierno Federal recuerda al oficial mayor de la SEP, Héctor Garza González, quien mantiene sus recorridos por muchas regiones de Tamaulipas y las combina con otras a diferentes entidades del país, para concretar líos que afectan el desarrollo educativo en algún nivel o escuelas, situación que le coloca como uno de los funcionarios resolutivo de la SEP.

Su aspiración es que el presidente de la República, Don Andrés López Obrador, considere que el currículo de su colaborador crece mes a mes y que, podría ser suficiente para que, llegado el momento político considere que ya hizo más méritos para ser postulado de nuevo como candidato a la gubernatura de la entidad.

Desde luego, no hay que perder de vista que, al funcionario federal reynosense, también le vendrá bien, estar en la lista de quienes pueden, impulsados por el partido Regeneración Nacional, conseguir una curul en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para la segunda parte del sexenio lópezobradorista.

Quien quita y los méritos políticos sean suficientes para quedarse con el puesto que hoy por hoy tiene en sus manos el viejo político expriísta, Porfirio Muñoz Ledo, es decir, la presidencia de la Junta de Coordinación Política.