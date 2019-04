PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Resurge el fantasma de Cantúrosas

< Yahleel, Morris, Ale Cárdenas en las pluris

< PAN evalúa a Xico y obtiene 9.5

1.- A diferencia del PAN y Morena que ya dieron a conocer la lista de propuesta para candidatos plurinominales, el PRI no la hará pública hasta en tanto no la apruebe el IETAM, todos los partidos están en espera de ese trámite, igual para candidatos de mayoría o uninominales. ¿A qué se debe las reservas del PRI?, quizá a no despertar reprobación, enojo o inconformidades a través de las instituciones que se tienen para el caso.

Pero la prudencia del Tricolor no ha evitado los trascendidos que circulan en las redes, o quizá hasta sea estrategia para pulsar el ambiente que despiertan los nombres de: la neolaredense Yahleel Abdalá Carmona en la posición 1; Florentino Sáenz Cobos del Mante en el 2; en el 3er lugar la reynosense Olga Garza Rodríguez, Secretaria de Organización del organismo nacional de mujeres (OMNIPRI); 4º lugar Carlos Morris Torre; 5º Alejandra Cárdenas Castillejos, estos dos de Victoria y 6º Benito Sáenz Barella de Reynosa.

Claro la lista la integran 14 elementos pero los restantes difícilmente lograrán escalar un lugar, de echo las conjeturas en los círculos internos es de que cuando mucho lograrán de 2 a 3 lugares, siendo muy optimistas.

De acuerdo a estos trascendidos, figuran 3 elementos del Comité Directivo Estatal (de los 6 citados). En el mapa Tricolor plurinominal la pujante zona conurbada que conforman Tampico-Madero y Altamira no figura en estos primerísimos lugares,

Oscar Luebbert Gutiérrez estuvo en la sede del PRI nacional en busca de ser tomado en cuenta; no sabemos si Manuel Cavazos Lerma ya agotó su gestoría a favor de su hijo, o aun puedan lograr algo.

La selección de los plurinominales es totalmente del Comité Ejecutivo Nacional y es allá donde se seguirá dando la pelea hasta el último momento, quizá por eso el partido en Tamaulipas prefiere no oficializar nada hasta que se agoten las posibilidades de algún cambio.

2.- Este lunes el Presidente del PAN estatal, Francisco Elizondo convocó a conferencia de prensa para dar a conocer oficialmente la lista de candidatos de mayoría y plurinominales, la cual –dijo- no será modificada puesto que pasó por los órganos estatal y nacional para su aprobación, situación suficiente para salvar cualquier procedimiento de inconformidad.

En ese marco el dirigente afirmó que el partido ha venido trabajando intensamente para obtener los mejores resultados en los próximos comicios, asentó que eligieron sus mejores hombres y mujeres para estar a la altura de la demanda de los tamaulipecos.

En todo esto hay que reconocer el papel que la mayor parte de los alcaldes y el propio gobernador están aportando con su desempeño como servidores públicos y que deben de reflejarse en la aprobación ciudadana. Y no faltó la pregunta: ¿Y Xico, qué impacto tendrá su desempeño como edil, frente al electorado? La respuesta sorprendió.

El Presidente panista aseguró que Xicoténcatl González Uresti estaba aprobado con una calificación de 9.5, producto de una encuesta del partido, incluso así lo ratificó en mensaje oficial subido al portal institucional. Incrédulo el compañero Inés Figueroa insistió, ¿es el 9.5 % de 100 o de 10? Y la respuesta fue tiene el 9.5 % de 10.

Dejémoslo así. La mejor opinión es la de Usted.

Lo que está a la vista es que el Gobierno del Estado, también de extracción panista, viene realizando grandes esfuerzos para cubrir las demandas de los victorenses y nivelar el rezago histórico que tiene la ciudad, lo hace en bacheo y pavimentación con inversión de 60 millones de pesos, además de la compra de 17 equipos de bombeo por parte del Ayuntamiento, que serán suficiente para satisfacer las necesidades urgentes para abastecer del vital líquido en la próxima temporada de estiaje y altas temperaturas.

El municipio también está por adquirir equipo para mejorar la medición, el corte y el arranque de la operación de las bombas de agua para 7 pozos de la zona norte y otros 2 de la zona sur.

En torno a las acusaciones formuladas en algún momento por Alejandro Rojas Díaz Durán y difundidas a través de videos en un par de ocasiones, Kiko Elizondo rechazó que el PAN hubiera influido en otros partidos políticos para lograr candidaturas a modo. Precisó la lucha por las candidaturas en el interior del partido fue suficiente, como para andar en tema ajenos.

3.- Los últimos movimientos de Morena en su propuesta electoral abren la puerta a un elemento panista por la vía plurinominal en la persona de Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal, hermana del exalcalde de Nuevo Laredo de los mismos apellidos y con ello le pone sabor a la contienda en Nuevo Laredo donde puede esperarse el activismo de los grupos políticos afines al exalcalde Cantú rosas, que estarían influyendo de alguna manera en los 3 distritos de mayoría en disputa.

La expectativa está en las vencidas que jugarán los dos personajes que fueron amigos y que el destino los enfrentó en el pasado reciente y ahora nuevamente pero en la arena electoral; ellos son el alcalde Enrique Rivas Cuellar, responsable de los resultados que se den en la plaza neolaredense y en la contraparte Carlos Cantúrosas en lo que vendría a representar la reactivación de su capital político perdido o adormilado en los últimos años.

Otra candidatura morenista inesperada es la de Nora Hilda de los Reyes Vázquez quien competirá en el 14 Distrito, donde figuraba Antonio Leal Doria ahora enlistado en el 2 lugar de las plurinominales.

De los Reyes es excandidata del PRI a la alcaldía de Villa de Casas y esposa del académico e historiador Pedro Alonso Pérez, exdiputado local siempre identificado con la izquierda. Pero la sorpresa la dio su suplente Guadalupe Perea Almanza una activista de larga trayectoria en el PRI, que tiene la oportunidad de demostrar a Morena su capital electoral con la mirada puesta en el futuro.

UAT IMPULSA CRECIMIENTO DE UNIVERSITARIOS.- En la agenda de la Universidad Autónoma de Tamaulipas ya es oficial el espacio que merece la difusión y promoción de los valores morales propios de la convivencia social, aunados a las guías de comportamiento apegadas a la práctica profesional (ética), así como otros de tipo motivacional que los lleve a cumplir sus propios retos.

De tal manera que la UAT entregue a la sociedad recursos humanos conscientes de su entorno, con compromiso e iniciativa de contribuir a mejorar y transformar lo que a su perfil compete en busca del bienestar de sus coterráneos, pero sobre todo a ser mejores personas, constructivos y de enfrentar los desafíos que se les presenten en la vida.

Estas prácticas están contempladas en el Plan de Desarrollo Institucional, con actividades transversales a los programas académicos. En esas circunstancias tuvo lugar el Congreso Nacional de Valores-Profesión y Sociedad, impartido en la zona sur y en la que participaron estudiantes de los diferentes planteles universitarios aunque la sede fue el auditorio de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

Los temas expuestos por especialistas fueron: “Luchando por tus sueños”, “Los jóvenes y valores” y “Creando el mejor año de tu vida”, los títulos son lo suficientemente sugestivos para darnos una idea del fondo de dichas exposiciones.

El rector Andrés Suárez Fernández es una figura activa en esta clase de eventos que contribuyen con la formación de los universitarios como personas, para lo cual no se han escatimado recursos para introducirlos en temas de liderazgo, desarrollo humano y en fortalecer sus aptitudes de emprendedores. Todas estas actividades favorecen el crecimiento integral de las generaciones del presente milenio.

Una generación con retos diferentes a los de hace 10 o 20 años y de igual manera las que vienen lo serán con respecto a la sociedad actual, una sociedad en permanente transformación que demanda actualización permanente y crecimiento personal de los universitarios.