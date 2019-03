La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

“RETIRAR A CALIFICADORAS ES UNA PENDEJADA”: GUSTAVO MADERO

Conocemos al senador Gustavo Madero Muñoz del Partido Acción Nacional, ya que como político lo hemos entrevistado muchas veces, por lo que nos llama la atención el que se haya salido de sus casillas al asegurar que la propuesta de retirar a calificadoras “es una pendejada”.

Fué cruda y muy dura la reacción que tuvo el legislador del PAN al enterarse que el vocero de los senadores morenistas, Salomón Jara, anuncia iniciativa para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revoque operación de esas empresas cuando no sean objetivas, llegando al extremo de advertir que “son descalificadoras no calificadoras”.

La bancada de Morena en el Senado informó que presentará una iniciativa a fín de que las autoridades retiren permisos de operación de las calificadoras de riesgos de deuda. “Morena trata de crear sus propias leyes de Economía”, remarcó el presidente de la Comisión de Economía del Senado, Gustavo Madero Muñoz.

“Eso se llama castigar al mensajero”, dijo, luego de reírse de la propuesta anunciada en conferencia de prensa por el vocero de Morena, Salomón Jara Cruz.

Dijo que “hay una crítica que se hacía a los emperadores que cuando alguien venía a traer malos reportes de una guerra o batalla, mandaban matar al mensajero” y aseguró que “el problema no son las calificadoras, es la realidad”.

Lo que ocurre –dijo– es una desaceleración de la actividad económica, de la inversión, del empleo, del consumo, derivados de factores internos y externos.

El dato preocupante no son las calificadoras, “sino que la inversión está parada, que los empleos están perdiéndose, que no está habiendo crecimiento en el consumo, y eso es muy delicado”.

“No entienden, no tienen ni la más puta y remota idea de lo que están diciendo”,.

Reconocido el error del vocero de los senadores morenistas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su matinal conferencia de prensa puso en claro que su gobierno no limitará las funciones de las calificadoras en el país y de paso recomendó a esas agencias que incluyan en sus variables el tema de la corrupción.

“México es un país libre y no tenemos nada que esconder y estamos a favor de la tranparencia, que la vida pública sea cada vez más pública”, remarcó.

Por cierto el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, ya había aclarado que si bien es cierto que cada senador tiene libertad para presentar iniciativas, los acuerdos se toman en mayoría, todo esto después de que el senador Salvador Jara presentó el miércoles una iniciativa con esa propuesta.

Añadió que por consenso la bancada de los morenos decidió no presentar alguna iniciativa que atente contra el trabajo de las calificadoras. De todas formas la metida de pata, por la falta de experiencia, salió al aire y seguramente le dio la vuelta al mundo.

El secretario de hacienda del gobierno morenista, Carlos Urzúa, no se aguntó las ganas de entrarle al tema y dijo que en cuanto a la perspectiva a la baja de la economía, por parte de las calificadoras, “no hay que hacer una tormenta en un vaso de agua, porque solo bajaron las perspectivas, más no las calificaciones”.

Como en las películas se dió el caso de tres chicos malos que al ser perseguidos por los elementos de la Policía Estatal, en medio de la balacera, que ocurrió en Reynosa, los sicarios no la pensaron dos veces y para protegerse se introdujeron corriendo al Hospital Regional 270 del IMSS, llevándose tremendo sustote los pacientes y sus familiares ahí reunidos en ese momento. Por cierto uno de los guardias del hospital resultó herido de bala en una pierna.

Así están las cosas en Reynosa City, en donde los chicos malos hacen todos los días en esa pujante y valiente ciudad fronteriza, todo lo que les viene en gana. La interrogante para nosotros es el porque las apantalladoras fuerza federales, que traen todo el equipo habido y por haber para su defensa, pese a los millones de pesos que se gastan en esos menesteres tanto el gobierno federal como del Estado, no han logrado ya no detenerlos sino cuando menos sacarlos del lugar ó ya llegaron a un arreglo y no han hecho ruido ni partido la piña, como dicen.

Pero también hay noticias buenas y una de éstas es el acuerdo que acaban de firmar los gobiernos de Texas y Tamaulipas, para según nuestras antenas impulsar de manera conjunta actividades económicas que propicien la generación de empleos productivos en la frontera de ambos estados.

El convenio denominado Impulso al Desarrollo Económico de Tamaulipas y el Sur de Texas, el gobierno tamaulipeco y organismos estadounidenses trabajarán en una estrategia de promoción nacional e internacional de inversiones extranjeras.

El compromiso incluye –para los dos gobiernos estatales—la generación de acciones conjuntas para el intercambio de información, documentación, organización de actividades de capacitación, asesoría, difusión y promoción en las áreas de interés y beneficio común de sus respectivos ámbitos de competencia.

Para la firma de éste acuerdo, inédito por cierto, acudieron por parte de Tamaulipas los titulares de Desarrollo Económico de los municipios de Nuevo Laredo, Guerrero, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Matamoros, Altamira, Madero, Tampico y Ciudad Victoria.

Por el lado de Texas asistiéron sus homólogos de Desarrollo Económico de las ciudades de Alamo, Brownsville, Dona, Edimburg, Harlingen, Hidalgo, Laredo, Mc Allen, Mission, Pharr, Roma, Rio Grande, San Benito, Sullivan y Weslaco.

También el Magistrado y Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Tamaulipas (STJT), Horacio Ortiz Renán, reconoció los avances y logros que ha alcanzado la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y que dio a conocer el su Primer Informe Rectoral el ingeniero y master en ciencias, como rector de la UAT, José Andrés Juárez Fernández, al que por cierto acompañó en el presídium.

“Vimos un informe lleno de realidades, muy extenso, en el audiovisual que se proyectó vimos todo lo que hasta ahora se ha hecho en los Campus de la Autónoma de Tamaulipas.

El presidente del STJE destacó el hecho de que la UAT está desarrollando proyectos de tecnología, en los que se ha enfocado a la energía eólica.

“En su momento felicité al rector Suárez Fernández porque fue un informe plagado de realidades y esto habla muy bien de la Universidad Autónoma de Tamaulipas”. remarcó.

Destacó la vinculación que se ha sostenido con la UAT en diversas áreas, en donde ha sido testigo de importantes proyectos que se han puesto en marcha, como el convenio en la red de universidades del país para ofrecer la Maestría y el Doctorado en Derechos Humanos, concluyó.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx