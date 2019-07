La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

RETO DE LA GUARDIA NACIONAL: DEVOLVER LA PAZ A MEXICO

No nos hagamos bolas; después de frenar –si es que lo logran– a los migrantes ilegales de diferentes países que pretenden entrar por México a Estados Unidos, el gran reto de la llamada Guardia Nacional, recién puesta en marcha en marcha por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, va a ser enfrentar al crimen organizado y devolver la paz y la tranquilidad a los mexicanos.

Supuestamente los militares de la SEDENA, los elementos de la SEMAR , así como de la Policía Federal, no pudieron con el paquete, ya que los capos de los carteles de las drogas y el narcotráfico corrompieron todo lo que se les puso enfrente, incluyendo policías de los estados y municipales, que han coadyuvado en operativos.

O sea que López Obrador sin ofender a nadie les dió las gracias a todos, pero para su seguridad y tranquilidad decidió, como lo han hecho otros países, conformar la Guardia Nacional, con la esperanza según lo dejó ver el domingo que abanderó al nuevo organismo de seguridad, de que funciones como él lo espera, pero el país está que arde.

Prueba de ello es que el mismo domingo 1de julio la delincuencia organizada dió la bienvenida por medio de una manta a la Guardia Nacional, que apenas nacía en el Campo Marte de la Secretaría de la Defensa Nacional, y para poner en acción a los aguiluchos de la GN le prendieron fuego a cinco vehículos en un tramo sobre la carretera Vallermosa-Teapa, en Tabasco, estado donde nació López Obrador.

El grupo criminal encabezado por el “Pelón de Playas de Rosario, quien se adjudicó éste hecho, ha tenido diversos enfrentamientos con los cuerpos de seguridad del estado, incluso se le ha señalado de haber atentado en varias ocasiones en contra de elementos de la Policía.

En Celaya, Guanajuato, se registró la explosión de un ducto de gas natural de PEMEX en la zona sur de la ciudad, lo que generó pánico entre vecinos del sector y la implementación del Plan DN-III por parte del Ejército Mexicano y la movilización de elementos de la Guardia Nacional, Policía Federal, Protección Civil y Seguridad Ciudadana. Habiendo alertado los militares a la población sobre el peligro de que se registre una explosión en cadena, para que se retiraran en un radio de 500 metros del lugar de la conflagración.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Alfonso Durazo Montaño, dijo que la Guardia Nacional inicia operaciones en un escenario en el que la violencia en Michoacán alcanzó históricamente la cúspide de los últimos 20 años.

“Vivimos una emergencia que no admite mezquindades ni regateos, mucho menos el cálculo político a la hora de concretar acciones en materia de seguridad”, expuso.

Luego puso en claro que para la llegada de la Guardia Nacional los municipios y el estado pondrán los espacios de hospedaje y comida para los elementos. El gasto de la operatividad será a cargo de la Federación, según algunos alcaldes consultados.

Optimista, como son todos los funcionarios del gobierno, Durazo Montaño, dijo que la Guardia Nacional marcará el inicio del fín de la violencia en el país. Aclaró, sin embargo que éste trabajo no será de la noche a la mañana, porque el problema de inseguridad heredado por las pasadas administraciones no se generó de un día para otro, “pero cantaremos victoria”.

“No pueden fallar, cuando lo hayan logrado estaremos en una deuda histórica con su generosidad, compromiso y su entrega a la Patria”, dijo el funcionario.

Después de hablar y hablar ininterrumpidamente a lo largo de una hora y 30 minutos, tiempo en el que con el cuento de un “bailongo” rindió en el Zócalo de la Ciudad de México un Informe de Actividades, de todo lo que dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que nos pareció más importante es el que haya dicho que no va por una dictadura, pero hace 60 años Fidel Castro dijo lo mismo en Cuba y se perpetuó por cinco décadas en el poder.

En buen romance creemos que el evento estuvo mal planeado y organizado, empezando con el llamado a la gente para que a pleno sol asistiera a un “bailongo” en el que López Obrador celebraría ayer lunes 1 de julio su triunfo electoral, de lo que nadie se acordó durante el evento, porque primero se citó a la gente a las 12:00 horas del mediodía, después que a las 3:00 de la tarde y por último que a las 5:00 de la tarde, hora en que aterrizó el Presidente López Obrador, para arrancarse de inmediato a dar lectura a su Informe de Actividades.

En lo personal el susodicho Informe además de gris e intrascendente, nos pareció soso, aburrido y hasta cansado ya que su duración sería de 90 minutos. El evento lo vimos por televisión y no nos tocó escuchar nada nuevo que no haya dicho antes. Aseguró que ya no se tolera ni se permite la corrupción, luego dijo que el robo de gasolina o huachicoleo se redujo en el 94 por ciento y que resolvió el abasto de gasolina.

Hablo mucho ya que también nos ilustró con que desapareció el Estado Mayor Presidencial, haciendo hincapié que a él lo cuida la gente, pero trae sus guaruras aunque lo niegue. También hizo alusión a que dejó de existir el CISEN y remarcó que las Islas Marías dejaron de ser prisión y más se esponjó cuando dijo que la apertura de Los Pinos ha sido un éxito. Pero de obras de infraestructura no habló.

De una cosa estamos seguros, que con la realización del fallido “bailongo” López Obrador no ganó puntos a su favor. Al término del evento solamente estaban con el en el templete su esposa, la que no quiso ser Primera Dama de México y el diputado del Partido del Trabajo, Porfirio Muñoz Ledo. Supuestamente en el Zócalo estuvo el millonetas de Carlos Slim Helú y el amo y señor de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, pero no los vimos ni llegar ni Salir.

Bien por todas las dependencias con las que se coordinó el Gobierno del Estado y el Sistema DIF-Tamaulipas que preside la señora Mariana Gómez, para hacer posible el llevar a cabo la realización de un Campamento de Verano para niñas, niños y jóvenes con diabetes tipo 1, en la playa del poblado de La Pesca del municipio de Soto la Marina, a dos horas al sur de la capital del estado. Una magnífica idea, ojalá y sigan haciendo cosas de éstas.

Nuestro reconocimiento para la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ya que a través de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales (FDCS) del Campus Victoria, prestará servicios de asesoría jurídica gratuíta en favor de la comunidad de escasos recursos en ésta ciudad, capital del estado.

Para el efecto se firmó un convenio específico celebrado entre la UAT y el Ayuntamiento de Victoria, en el que se establecieron las bases de colaboración para la prestación de servicios en materia administrativa y de mediación.

En el convenio quedó establecido que la prestación estará a cargo del Bufete Jurídico Asistencial de la FDCS, donde podrán ejercer lo relacionado con su profesión de alumnos de la Licenciatura de Derecho que cuentan con todos los créditos suficientes de su plan de estudios para garantizar su buen desempeño como mediadores.

Se dará un servicio de carácter gratuíto hacia la comunidad , con el interés de que las personas que no cuenten con recursos económicos suficientes para enfrentar algún litigio puedan acudir a éste despacho asistencial, que estará a cargo de profesores y expertos en las distintas áreas del Derecho. Bien por la visión del rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández.

