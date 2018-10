AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Retos para Yahleel Abdala

Gobernador visita Gómez Farías

“Un Gobierno Cerca de Ti”

Enrique Meléndez y doña Elba Esther

Ciertamente, de cara al próximo proceso electoral, donde se habrá de renovar el Congreso Local, donde actualmente, el Partido Acción Nacional que es gobierno, mantiene el control absoluto, YAHLEEL ABDALA CARMONA como dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional enfrentará algunos desafíos y difíciles retos.

El primero, por supuesto, será empaparse sobre la situación que actualmente prevalece al interior del tricolor, donde la mayoría de cabezas de grupos políticos han emigrado, tanto al PAN como a MORENA, no en busca de oportunidades partidistas, pero sí, con la ambiciosa intención de agenciarse un carnoso y jugoso hueso público.

La ex diputada federal, oriunda de Nuevo Laredo, habrá de asomarse a la historia y los principios de un partido que ha sido utilizado por voraces y vividores políticos que sólo sirvieron a intereses personales y familiares.

Otro punto será librarse de las acechanzas de algunos dirigentes y organizaciones que aún pertenecen a dicho partido, quienes tratarán de someterla a sus exigencias. La CNOP, CNC y la organización de los jóvenes, sobre todo.

Deberá también ganarse la confianza de quienes aún tienen esperanza de que el PRI regrese al poder, porque otros partidos han desilusionado.

Tendrá YAHLEEL, que gastarse las suelas de sus zapatos visitando los comités municipales, algunos que se quejan de total abandono y otros, que ya no aguatan a los remedos de dirigentes.

Más importante y trascendente será iniciar la auscultación de talentos para la renovación de los 43 comités municipales si es que de verdad está dispuesta en que su partido gane terreno en la próxima elección local.

Antes de ser echado de patitas a la calle, con todo y sus chivas, SERGIO GUAJARDO MALDONADO se dio el lujo de imponer en algunos comités municipales del tricolor a personas que ya no tienen nada qué hacer ahí, la militancia no los quiere y los rechaza por egoístas y abusivos, pues lejos de haberle dado oportunidad a verdaderos líderes seccionales en las planillas para síndicos y regidores, ellos, los líderes se apuntaron y no se quisieron quedar fuera de las nóminas municipales.

Un caso concreto se da en el Mante, donde la militancia del PRI ya quieren que doña LUPITA ACEVEDO se vaya a su casa o se ponga a realizar otras actividades, pero que deje de una vez por todas la silla a otra persona, ya sea hombre o mujer, pero que realmente se parta la mandarina en gajos por el partido y no que solo se dedique a obedecer a interés de políticos abusivos y voraces.

Una cosa también importante, será que doña YAHLEEL tendrá que darle resultados a la militancia, pues ya no habrá papá gobierno federal, como tampoco hay un jefe político en el estado al que se le tenga que dar cuentas, a menos que sea don EGIDIO TORRE CANTÚ, quien gusta de meter mano en el PRI solo para perjudicarlo.

La tarea de la ex diputada federal no es fácil, ya de por sí, traerá cargando un lastre como Secretario General, JOSÉ BENITEZ RODRÍGUEZ, de muy malos recuerdos para la grey católica y los políticos del Mante y la región cañera de Tamaulipas.

Quienes conocen a la mujer política de Nuevo Laredo, dicen que tiene valor, talento de sobra y capacidad de convocatoria.

Es oradora contundente, pero lo que el PRI necesita en estos momentos, no es tanto rollo ni discursos alegres y bonitos. El Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas, requiere de urgencia oxígeno y fortaleza para estar en condiciones de pelear las próximas diputaciones locales si es que quiere estar en la pelea por la próxima gubernatura, porque es obvio que el PAN en el poder no va a dejar quitar lo ganado, así como tampoco MORENA será capaz de arrojar la toalla cuando saben y bien que saben que lo mejor está por venir con ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ya sentado en la presidencia de la República.

O sea, que doña YAHLEEL ABDALA CARMONA tiene mucha tarea. Por lo pronto, hay que limpiar la saca porque está hasta la máuser de cochambre. Ya veremos.

DEL ARCHIVERO…

A propósito, aquí en Tamaulipas, las próximas elecciones para renovar el Congreso local, serán el ensayo técnico – dicho en términos teatrales – tanto para el PAN en el poder como para MORENA y el PRI que se disputarán más adelante la gubernatura.

Dicen que con ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ya como presidente de la República, MORENA impulsará como su candidato a JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL “JR”, aunque no se descarta AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, así como tampoco otro político muy allegado al mandatario nacional, HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ, mejor conocido como “EL GUASON”.

Las cartas del PAN, podrán ser: CARLOS GONZÁLEZ GARCÍA, GERARDO PEÑA FLORES, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA y CÉSAR AUGUSTO “EL TRUCO” VERÁSTEGUI OSTOS. ¿A cuál le va de estos azules?.

El PRI podría tener como sus gallos a: RAMIRO RAMOS SALINAS, YAHLEEL ABDALA CARMONA y ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO. Está flaca la caballada por ahora.

De hecho, hay quienes creen que la pelea electoral se dará entre el PAN y MORENA, esta última organización política invadida de ex priistas.

Pero mientras se llegan esos tiempos, el que no pierde oportunidad de seguir trabajando con miras a fortalecer su gobierno, así como también ganar terreno en lo político, es el Gobernador en turno, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

De entrada, los alcaldes panistas tienen indicaciones precisas de trabajar intensamente y dar resultados a la sociedad.

Lo que falta en Acción Nacional para fortalecerse de cara al próximo proceso electoral, es también la renovación de sus comités municipales.

Pero bueno, le decíamos que el mandatario tamaulipeco anda trabajando muy duro, este martes junto con su esposa MARIANA GÓMEZ DE GARCÍA CABEZA DE VACA, la titular de la Secretaría de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA, así como la titular de la Secretaría del Trabajo, MARÍA ESTELA CHAVIRA MARTÍNEZ y diversos funcionarios estatales visitó el municipio de Gómez Farías, siendo recibido por el alcalde FRANCISCO LÓPEZ REYES y su esposa ISABEL GALVÁN, quienes pusieron en marcha las brigadas asistenciales “Un Gobierno Cerca de Ti”, que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de la población en condiciones de vulnerabilidad en zonas rurales y urbanas.

El mandatario estatal, reconoció el trabajo de la titular del DIF, por implementar por primera vez un programa de esta naturaleza en el que todas las áreas del Gobierno en coordinación con el DIF Estatal, unen esfuerzos, capacidades y voluntad política, para poder llegar a cada rincón de Tamaulipas.

En la unidad deportiva del Poblado Loma Alta, el gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA, refrendó su compromiso de impulsar el desarrollo económico, turístico y proyectos de infraestructura social que cambien la vida de los habitantes de Gómez Farías.

Mencionó el proyecto hidrológico Poza Azul, que consistirá en extraer agua de este manto acuífero, para abastecer del vital líquido a 9 comunidades rurales de la zona baja de la región; impulsar desarrollo el Turismo Ecológico en la Biosfera El Cielo, y habló la derrama económica que traerá a la región la construcción de la carretera Tula-Ocampo-Mante.

Posteriormente, hicieron entrega de manera simbólica de actas de nacimiento y matrimonio; 25 aparatos auditivos; 73 bicicletas del programa “Ayúdame a llegar” y 150 mochilas de la Secretaría de Bienestar Social.

La Unidad Básica de Rehabilitación de este municipio recibió un vale por equipamiento; se otorgaron 37 Microcréditos y 1 crédito empresarial del programa Creditam, ambos programas generando una derrama económica de 352 mil pesos.

Se entregaron también becas ITABEC del programa Sin Límites, becas ITACE, útiles escolares, material didáctico multinivel, motricidad y psicomotricidad alumnos del Jardín de Niños “Valentín Gómez Farías” del sistema CONAFE, ITAVU entregó 30 tinacos del programa Tiempo de mejorar la casa, el programa Desayuna Bien benefició a 713 alumnos de 11 planteles educativos y fueron entregados 105 lentes graduados.

Por último y para cerrar esta columna, les comentamos que en círculos locales del magisterio, trascendió que en fechas próximas andará visitando el Mante, el profesor, ENRIQUE MELÉNDEZ PÉREZ.

El ex dirigente magisterial de la sección 30 en la entidad y ex diputado federal por el Mante, MELÉNDEZ PÉREZ, ya sabemos de su estrecha relación con doña ELBA ESTHER GORDILLO MORALES, quien va de nueva cuenta por el liderazgo nacional del magisterio.

De hecho, MELÉNDEZ PÉREZ dirige una asociación en Tamaulipas denominada “Maestros por México”, que por cierto ya tiene representación en algunos municipios de la entidad como: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Madero, Tampico, Altamira, el Mante, entre otros.

Según, se sabe que el propósito de la integración de la Asociación ‘Maestros por México’ a nivel nacional, es tener un espacio para brindarle asesoría, apoyo, el complemento y orientar a los maestros en todos los problemas que se tengan, pero también es un hecho, que dicho movimiento tiene como objetivo fortalecer los intereses de doña ELBA ESTHER GORDILLO MORALES, quien está de regreso.

