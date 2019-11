LA@RED

RETROCEDE MEXICO EN EL 2019, VAMOS COMO LOS CANGREJOS

Rubén Dueñas

“Lo que no avanza, retrocede”, reza una muy mexicana y respetada sentencia, la que traemos a colación porque sentimos que en éste año 2019, que es el primer año del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a sus esfuerzos y buenas intenciones sus estrategias hasta ahora no han dado los resultados esperados por todos los mexicanos, lo que no le ha permitido avanzar a nuestro querido México.

La inseguridad y falta de inversiones, que son los rubros más importantes para general empleos y propiciar la paz social, aún no funcionan como se requiere lo que ha propiciado que en país esté en Ceros el crecimiento de la economía, lo que nos acerca y mucho a caer en una recesión, lo que creemos que sería fatal para la nación entera, obviamente de llegar a ocurrir, que esperemos no ocurra.

Los expertos en éstos menesteres, entre éstos la agencia calificadora Standard and Poor¨s, augura que si la Administración de AMLO no logra abordar de manera efectiva los desafíos del país y cumplir sus promesas, existe el riesgo de que el pobre crecimiento económico de México persista, lo que podría erosionar la resiliencia económica del país.

Como analistas políticos y periodistas creemos que el presidente López Obrador sabe perfectamente que los renglones prioritarios que por el bien del país hay que resolver el problema de la inseguridad, que debe de ser –según nosotros—la prioridad de prioridades de su gobierno y después de esto atraer más inversiones tanto nacionales como de otros países.

Por cierto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), asegura que el problema de la falta de seguridad, la baja recaudación y la incertidumbre que generó el cambio de políticas internas por el primer año de gobierno, en México afectaron el crecimiento del país.

Desde París, en videoconferencia, el jefe de estudios de la OCDE, Piritta Sorsa, dijo que el gobierno de México tiene un problema de recaudación, de alta informalidad y baja productividad, así como la desigualdad.

En el caso de la inseguridad con los más recientes hechos ocurridos en Michoacán, Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas, los que le diéron la vuelta al mundo, desde lejos y de cerca se vió y percibió el poco interés del mandatario nacional en éstos cuatro lamentables casos, siendo acreemente criticado por atender a un beisbolista en Palacio Nacional, cuando ocurrió en la Sierra de Chihuahua la masacre de los nueve mormones, entre ellos tres mujeres y seis menores de edad.

Por el lado de la generación de empleos los que vemos y sabemos, a ciencia cierta, es que a López Obrador le ha faltado capacidad ó sobrado pantalones para resolver el conflicto que enfrenta con los grandes empresarios del país, que están adheridos a la COPARMEX. Pero también hemos visto el distanciamiento que mantienen otras organizaciones cúpulas, con el gobierno de López Obrador, entre éstas la CANACINTRA y la CONCANACO,

Pero el mandatario nacional asegura que todo está bien incluso hace alarde de haberse reunido con los empresarios del país. Sabemos de esas reuniones que ha sostenido con parte del sector empresarial, que son los grandes cuates del Mr. Romo, a los que ha logrado convencer de que López Obrador es el mejor camino, pero, pero, pero, son de bajo perfil económico y político, pero sirven de relleno.

Vamos a esperar a que llegue el mes de diciembre para ver que inventa el mandatario nacional para darle vida y luz, al que va a ser su tercer o cuarto informe de gobierno.

Ojalá y que en ese día informe que el gobierno de Singapur tiene verdadero interés en comprar a México el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México cuya construcción arrancó en el último año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pero llegó el nuevo gobierno de la Cuarta Transformación con López Obrador como presidente y suspendió la obra, con una consulta que hizo entre los campesinos que lo siguen, no aceptó que ésta se hiciera entre los usuarios de los aeropuertos.

Este no es un cuento ni un falso rumor, porque el cabildeo de la operación de la compraventa de aeropuerto de Texcoco se dio por primera vez desde junio en Osaka, Japón, en donde ser reunieron el canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubon y el Primer Ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, esto en pasada reunión del G20, habiendo acordado que el Primer Ministro de Singapur estaría en México el 18 de noviembre, que acaba de pasar.

Efectivamente Lee Hsien Loong ese día estuvo en México y se entrevistó con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero el mandatario nacional no dijo nada sobre de la propuesta del Primer Ministro de Singapur, con el que dijo haber acordado elaborar un plan de manejo portuario e impulsar el desarrollo del Istmo de Tehuantepec.

Nosotros estamos dando por cierto el comentario del canciller mexicano sobre de la plática que sostuvo en Osaka, Japón, con el Primer Ministro de Singapur, no tenemos porque ponerlo en tela de duda. Pero creemos que López Obrador no quiere que trascienda que hay comprador para el aeropuerto de Texcoco, porque eso no estaba en sus planes. Quizá si, pero con el millonetas de Carlos Slim Helú, presunto prestanombres de Carlos Salinas de Gortari, para que todo quede en familia y todos contentos. Por cierto días atrás el titular de la SCT dijo que la obra estaba mala hecha, como para desanimar al comprador extranjero.

Vamos a ver como libra Matamoros la nueva embestida del senador y líder sindical de los mineros del país, Napoleón Gómez Urrutia, ya que en forma natural se presenta en el sector maquilador de esa ciudad fronteriza, la renovación de los contratos colectivos de trabajo, para lo que ya las 46 maquiladoras que operan en ésta plaza han sido emplazadas huelga, como lo establece la Ley Federal del Trabajo.

Pero lo que Mr. Napo quiere es el control total de los trabajadores y su estilo y forma para lograrlo ya lo dejó ver el año pasado, que es la órden de AMLO, más que nada porque los liderazgos vigentes son priístas.

El tradicional evento organizado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través de la Facultad de Medicina e ingeniería en Sistemas Computacionales (FMEISC) de Matamoros, se llevó a cabo la Vigésima Segunda Exposición de Técnicas Quirúrgicas en el plantel universitario.

Un total de 60 estudiantes del octavo período de la carrera de médico cirujano, integrados en 11 equipos, participaron en las diferentes etapas de la exposición y concurso en el que, como estrategia de aprendizaje, pusieron a prueba sus conocimientos, habilidades y destrezas quirúrgicas.

Las actividades se llevaron a cabo a través del Departamento de Cirugía Experimental, coordinado por el titular de la materia, el profesor y decano de la FMEISC, Dr. Rubén Montalvo Montelongo.

Por cierto se contó con la presencia del director, Dr. Pedro Luis Mendoza Múzquiz; del Dr. Dionicio Martínez Saldaña, Secretario Académico; la Dra. María Magdalena Ondarza Rodríguez, Coordinadora de Planeación; el Dr. Francisco Javier Selles Mireles, Secretario Técnico y como Jurado del concurso los doctores Héctor Ernesto Montalvo López, Joel Adrián Cerda López y Carlos Lozano González, bien.

