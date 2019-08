T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

REYNOSA ES PROYECTO DE MAKI, NO DEL PUEBLO..!

LO QUE HA resultado ser “todo un verdadero acto mercenario”, es el mal llamado programa “Reynosa-Proyecto de Todos”, porque el proyecto del Ayuntamiento de esta pujante comunidad fronteriza es: “PROYECTO DE MAKI”, pero también es “proyecto del nagualón marido Carlos” y de su hijo Makito”. Y la prueba fehaciente de esta contumaz patraña de la hambreada alcaldesa Ortiz Domínguez, es la evidente tranza que, “Maki, pretendió consumar, la semana pasada, para su provecho personal”, al intentar poner en marcha, la Expo Feria de Reynosa, cuyo evento fue cancelado de manera terminante por el Gobierno del Estado, porque “la muy astuta de Maki, quiso aparentar que eran particulares los promotores y ella, solo sería “una invitada de honor”, pero para su desgracia, la ilegal operación “no le cuajo”, al venírsele abajo, por la intempestiva intervención de Protección Civil, COEPRIS y Espectáculos del Estado.

RESULTA que, la habilidosa alcaldesa Maki Ortiz Domínguez, en su afán por seguir “amasando fortuna”, al ver que el referido evento expositor, podría redituarle “varios millones de pesos”, obró por “aventarse el tiro”, pero sus cálculos le fallaron, porque el ilegal proceder de Maki, por la burda forma de cuadrar la fallida transacción, se puso al descubierto que, “LA FERIA, ERA UN NEGOCIO PARTICULAR DE ELLA”, al dar la anuencia al promotor Sergio Romo, para que éste, como el directo responsable de la fiesta, lo llevara a cabo, pero a unas horas de que, fuera inaugurado el fracasado evento, FUE CLAUSURADO, porque “no se contaba con los permisos de rigor” de Coepris y Protección Civil del Estado.

MAKI hasta ahora, ha sido una mujer afortunada, porque “SE HA CONVERTIDO EN MILLONARIA” y por eso vive a todo lujo en Misión, Texas, con dinero de la Presidencia y del pueblo y lo peor es que, “la galena del mal”, ha venido engañando de manera inmisericorde a las familias de Reynosa. Y quienes “LA APLAUDEN EN LOS EVENTOS” ES LA PORRA QUE ELLA PAGA, no con dinero de su bolsa, sino con dinero del erario público y “quienes la adulan en las redes sociales”, son las mismas gentes que trabajan en Presidencia, para así aparentar que ella, tiene al pueblo de su lado y está dando todo por Reynosa, pero afortunadamente, “la población humilde, a las que Maki ha engañado de manera criminal e imperdonable”, no las ha atendido, y por esta razón “están dejando de creer en la mitómana alcaldesa”, porque las familias, “ya han abierto los ojos” y, se han venido percatando de que, “REYNOSA, ESTÁ PEOR” que como la dejó el también irresponsable antecesor de MAKI, JOSÉ ELÍAS LEAL.

Y SI LA ALCALDESA Ortiz Domínguez, “anda en busca de nuevos negocios” que le dejen buena lana, como el puesto al descubierto de “la fallida Feria y exposición de Reynosa”, es porque esta señora, con tiempo viene proyectando “como amasar más millones de pesos”, para llegado el momento, si en otro partido, le dan oportunidad, tener de donde disponer para su campaña, porque “DE SU BOLSA, NO PONDRÍA NINGÚN PESO” y como quiere ser candidata a Gobernadora por Tamaulipas, tiene que, seguir aprovechándose “del programa “Reynosa proyecto de ella y no proyecto de Reynosa”. Esa es la cruda realidad.

LAS FAMILIAS DE REYNOSA, ¡no merecen seguir siendo engañadas”, por la alcaldesa MAKI ORTIZ, porque la ciudad, “está plagada de baches”, así como calles que prometió pavimentar, las sigue teniendo en el olvido, incluso “no hay alumbrado público” en muchas colonias populares y en consecuencia, se carece de las más indispensables obras de infraestructura social en muchos sectores que, lamentablemente están muy claramente abandonado y “solo se hacen obras”, donde hay interés de negocio para la alcaldesa Maki o para “el nagualón” de su marido Carlos Peña Garza, pues eso ha sido muy evidente.

Y COMO REZA el adagio que, “no hay mal que dure cien años y ni enfermo que los aguante” y por ende, las familias de Reynosa, “ya están dando cuenta” que, “Maki solo les da atole con el dedo” y LAS ENGAÑA, porque hay muchas familias humildes que, SIGUEN ESPERANDO A LA ALCALDESA, porque ésta mitómana doctora, “desde campaña, les prometió regresar y no lo ha hecho”, porque “Maki y el viejón de su cónyuge Carlos Peña”, ANDAN DONDE ESTÁ EL NEGOCIO y no acude a donde le llaman y donde prometió hacer obras, “porque no les va a cumplir”, cuya cuestión ha sido evidente y por esta razón, afortunadamente, “la población a Maki, ya no le cree todo lo que ella dice en las audiencias públicas”, porque en las mismas audiencias, MAKI promete cosas y se olvida de tales promesas. Así lo soslayan en plan molesto e indignante las familias inconformes, a las que la alcaldesa deja ha dejado un palmo de narices”, cuya cuestión “la verdad, no se vale”. Porque hacer eso, “es tanto como burlarse de la gente!

Y SI MAKI, desde ahora anda en busca de “ver quien la patrocina”, para intentar ir por la gubernatura, como ella misma lo expresa entre sus esbirros de confianza, esa forma de pensar, en mi punto de vista, no es más que una acción grotesca, irresponsable y nefasta, porque si “MAKI TIENE A REYNOSA, EN LA VIL DESGRACIA SOCIAL”, por estar Reynosa en medio de la inmundicia y el abandono, como sucedió recientemente en “la colonia paseo de las Flores” y demás aledañas, eso habla de que MAKI, es una mujer a la que, lamentablemente, no le importe seguir haciéndole daño a las familias, porque “si no puede con el paquete en Reynosa, menos podría con Tamaulipas”. Pues los hechos así lo plasman. Pero en fin el tiempo es el que, “os darán la razón”.

Y SI MAKI cree pertinente que, le demostremos con hechos y no con palabras lo que aquí expresamos, le hacemos la cordial invitación con respeto, pero “sin porras” y “sin ruedas”, para que vea como tiene de abandonada la ciudad. Como debo recordarle a MAKI que, el año pasado en conocido Hotel de la colonia del Prado, “en una rueda de Prensa”, le pregunté que, “SI ELLA HARÍA LA OBRA QUE SE NO VE” o sea la introducción general del drenaje sanitario y respondió que sí, que ella haría tal obra y que pugnaría por obtener los 1 500 millones de pesos ante el Banco de América del Norte, para lograr ese importante beneficio, pero de eso LA DOCTORA ya no ha dicho nada. Como con facilidad se olvida MAKI de muchas promesas que hizo a la gente y por esta causa, “las familias, ya molestas la siguen esperando”, pero “MAKI YA NO VOLVERÁ A PARARSE” donde prometió lo que hasta ahora no ha hecho. Y sino pues que demuestre lo contario, eso sería lo sensato, porque el pueblo, la verdad, ya no merece ser siendo víctima del engaño de parte de la mitómana Presidenta Municipal.

