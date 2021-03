LETRAS PROHIBIDAS

Reynosa, ¿un galimatías guindo?

Clemente Zapata M.

Morena lo consiguió/

y sumó a Maki Ortiz/

a quien se le ve feliz/

pues a su hijo apuntó…

Tribus cierran la boca/

al interior de Morena,/

ante medida “obscena”/

si gritan, nada les toca…

El anuncio de que CARLOS PEÑA ORTIZ, hijo de la Alcaldesa de Reynosa, se integre como prospecto a una candidatura por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) hace demasiado ruido por varias razones.

Dicho municipio fronterizo es, desde hace cinco años, la nueva “capital política” de Tamaulipas y el anuncio se da en el preciso momento en que el Gobierno federal busca desaforar al gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Fue el dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO, quien a través de su cuenta de Twitter, le dio la bienvenida, al mediodía de este sábado (20/03/2021), a las filas guindas.

Dicho anuncio agudiza la brutal y profunda guerra electoral que la Federación mantiene en contra del Partido Acción Nacional, al soltar la bomba con dirección al centro neurálgico de la política estatal.

Aunque el anuncio de MARIO DELGADO no necesariamente significa que CARLOS (también conocido como “Makito”) será candidato a la Alcaldía de Reynosa, pues “sólo fue una bienvenida”, lo cierto es que nadie se chupa el dedo ya que se entiende el claro “dedazo” para favorecer al hijo de la alcaldesa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ; al clan Peña-Ortiz.

Ya se sabe que la llegada de MARIO DELGADO a la dirigencia nacional costó millones de pesos y hasta hubo rebase en el topes de campaña, situación que fue denunciada por PORFIRIO MUÑOZ LEDO, en su momento, y por la hoy secretaria general de Morena, CITLALLI HERNÁNDEZ MORA.

También se sospechaba que muchos de esos millones de pesos salieron de un municipio fronterizo y llegaron a las manos de MARIO DELGADO a través del diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO.

Así que con el anuncio de MARIO DELGADO de que CARLOS PEÑA ORTIZ se suma a Morena para competir por la Alcaldía, pero sometiéndose al proceso “democrático” de la encuesta, se puede sospechar que una de las varias llaves del financiamiento salió del clan de MAKI ORTIZ.

Han sido los propios militantes de Morena, su “vieja guardia” pues, los románticos y añejos seguidores del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, quienes han denunciado, desde hace meses, que MARIO DELGADO y su pandilla ha venido poniendo precio a las candidaturas en ciertos municipios del país.

Es decir que varias candidaturas estuvieron en venta y por tanto no tuvieron acceso a ellas quienes no pudieron juntar los millones de pesos que presuntamente costaron.

Ahora bien, si todo sale de acuerdo a “lo comprado”… digo, de acuerdo a lo pactado, y CARLOS se enfrenta a JOSÉ MARÍA MORENA IBARRA, el candidato del Partido Acción Nacional a la Alcaldía, como parte de un proceso democrático en las campañas, surge la siguiente pregunta:

¿En dónde queda RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ?, a quien se le consideró el candidato natural de Morena a la Alcaldía de Reynosa y quien pidió licencia como diputado local para competir por la posición.

Aunque RAMOS ORDOÑEZ tal vez no tenga la fortaleza financiera del clan Peña-Ortiz, sí venía cosechando muchas simpatías en Reynosa como para que de una forma grosera lo hagan a un lado.

También queda otra pregunta: ¿En dónde queda el otro “gallo” que venía impulsando JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL y que presuntamente llevaba negociaciones muy avanzadas… cambiaría posición por su “alfil” en Ciudad Victoria…?

De oficializarse la candidatura de CARLOS PEÑA ORTIZ, de entrada es una clara traición al Partido Acción Nacional; pero también al propio seno de su “nuevo” partido: Morena.

Si Morena es “la esperanza de México” y el presidente LÓPEZ OBRADOR asegura que “no somos iguales”; no se entendió la imposición de MARIO DELGADO en la dirigencia nacional al más puro estilo del añejo PRI; tampoco se entendería la imposición de CARLOS PEÑA en caso se oficializarse su candidatura a la Alcaldía de Reynosa.

En resumen… Antes que pensar en una guerra electoral abierta entre el Clan de MAKI ORTIZ (cobijado por Morena) y el PAN, en el centro neurálgico del poder político tamaulipeco, se debe pensar en cuánto costará la operación cicatriz, quién la va a pagar y sobre todo: ¿funcionará?; de lo contrario el voto cruzado guinda se activaría.

Por lo que se ve, no resultaron ciertas las palabras de apoyo que MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ le prodigó a JOSÉ MARÍA “El Chuma” MORENO IBARRA cuando presumía que lo apoyaba para la Alcaldía, unas palabras que implícito llevaban el tufo de la traición… Pendientes…

~~ENTREGA SANMIGUEL CALLE PAVIMENTADA.- El alcalde de Nuevo Laredo, ARTURO SANMIGUEL CANTÚ, entregó una calle pavimentada con concreto hidráulico en la colonia las Alazanas. La arteria vial conocida como Mayas, entre Eulalio Gutiérrez y Felipe Ángeles, tuvo una inversión de dos millones 227 mil pesos con una superficie de mil 353 metros cuadrados. “El tipo de obra es de muy buena calidad, con la finalidad que dé un buen servicio y sea más duradera”, indicó el alcalde SANMIGUEL. La pavimentación asfáltica se realizó dentro del Programa de “Calle Completa”, e incluye banquetas, alumbrado público, drenaje sanitario y agua potable; en este caso tiene un cordón con una parte del concreto metida hacia la calle para que corra el agua y no desgaste el pavimento.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… En la Capital de Tamaulipas, mucha ámpula levantó el comentario de ROSARIO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, regidora del Ayuntamiento local, del Movimiento de Regeneración Nacional… Cuentan que cuentan que el viernes reconoció que su partido, al menos en la Capital, quedó completamente fracturado, por culpa de quienes buscan la candidatura a la Presidencia Municipal de Victoria… También cuentan que, aunque no los quiso llamar por su nombre, lo cierto es que tanto ISMAEL “El Rocket” VALDEZ como EDUARDO GATTÁS abonaron mucho a la fractura que se vive, pues cada uno por su lado ha intentado hacer creer a la opinión pública que uno es el bueno… ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… El que vino este fin de semana a echar un balde de agua helada a los “acelerados” aspirantes de Morena a la Alcaldía de Victoria, fue ERNESTO PALACIOS CORDERO, en su calidad de delegado especial del Movimiento de Regeneración Nacional en Tamaulipas… Cuentan que cuentan que no le han llegado al prec… digo, todavía no está definido quién será el candidato a la Alcaldía por parte del partido guinda en la Capital… También cuentan que PALACIOS CORDERO fue claro al señalar que para Victoria no se tenía candidato, en claro mensaje hacia ISMAEL “El Rocket” VALDEZ y EDUARDO GATTÁS, quienes a través de sus equipos y sus “bots” mantienen una campaña mediática donde asegura cada uno que es el favorito y que ya tiene la posición en la bolsa, de manera que lo de la encuesta es por mero trámite… ¡AyWey!

++CUENTAN QUE… Apenas se dio a conocer la noticia de que CARLOS PEÑA ORTIZ “se quitaba” la playera azul para ponerse la del Movimiento de Regeneración Nacional, el líder del Congreso local, GERARDO PEÑA FLORES, llamó a la unidad interna de su partido… Cuentan que cuentan que al interior de la Alcaldía de Reynosa los trabajadores están “confundidos”, pues en buena parte su cordón umbilical está en el PAN y cobran en un Ayuntamiento que para efectos prácticos es panista, pero que ahora hay tonos guindos en cada una de las futuras decisiones… También cuentan que en redes sociales PEÑA FLORES fue claro al apuntar: “Hago un llamado a los funcionarios panistas del Ayuntamiento de Reynosa, recordando nuestros años de lucha, de esfuerzo, de ilusión; no permitan que la ambición de terceros destruya la brega y nuestras convicciones, el tiempo nos dará la razón…”. ¡Ostias tío de la Virgen santa!

Gracias, nos leemos hasta mañana

Comentarios a: [email protected]