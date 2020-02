T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“REYNOSA, YA NO MERECE MAS CASTIGO POLÍTICO”..!

AUNQUE parezca increíble e insólito, ahora resulta que otra mujer quiere ser alcaldesa por Reynosa, motivo por el cual se exclama que, “esta pujante comunidad fronteriza, la verdad, “ya no merece más castigo político”, porque la Diputada Federal del desaparecido Partido Encuentro Social, OLGA JULIANA ELIZONDO, “ya se viene haciendo propaganda”, porque dijo que, “si se lo piden le entra”.

EL DESANGELADO vaticinio de esta respetable señora, “fue el hazme reír” de la mayor parte de la población reynosense, porque “Olga Juliana, para nada ha regresado a su distrito”, muy a pesar de su promesa de volver para atender las demandas de las gentes que votaron por ella. Y aún así, con marcada osadía “la ex alcaldesa de Nueva Ciudad Guerrero”, cree y considera que, el contexto ciudadano de Reynosa, podría apoyarla, motivo por el que, “hubo alguien por ahí que, dijo: “ojala y le entre, para que vea la tunda que se va a llevar” por irresponsable o incumplida.

HAY QUE hacer hincapié para señalar que, “todo mundo pensó que la señora Olga Juliana Elizondo, por el tan buen rollo que traía en campaña, habría de hacer un papel decoroso, pero al paso de un año y meses que lleva como legisladora federal, ha demostrado muy clara indiferencia ante la población, con cuya postura ha decepcionado de manera tangible al contexto ciudadano reynosense.

Y SI ELLA cree que “la gente la volvería apoyar”, está rotundamente equivocada, porque desgraciadamente, personas como ella, “solo buscan los huesos o espacios políticos para servirse” y, no para servir a las familias, porque en el paso de esta señora por el Congreso de la Unión, ha sido para ella verse favorecida, “al cobrar su jugoso salario y la preponderante compensación” que, el Gobierno de la República, les tienen asignada a los integrantes de ese cuerpo legislativo, aparte de otras canonjías, que habremos de indagar, porque concepto las perciben.

REYNOSA, “ha sido un rico filón de oro”, eso ha quedado plasmado, porque los alcaldes de las últimas tres administraciones, “se han cuajado en grado superlativo”, gracias al dinero del pueblo y eso, “ha generado que Reynosa, continúe bajo el muy claro abandono”, porque hay poco más de 400 colonias que, “no han tenidos los apoyos que fueron prometidos” por los Presidentes Municipales, “cuando esto, andaban en campañas”. Y por ello, hoy, seguimos observando en los sectores populares, “atrasos de enorme magnitud”, mientras que los ediles, “a lo suyo y eso, a mi juicio, ya no debe prevalecer”.

Y SI LA Diputada Federal Olga Juliana Elizondo, “ya anda proyectándose”, para ir cuadrando su propósito de buscar la alcaldía de Reynosa, eso es algo así como “ella, no verse en el espejo”, puesto que, en su calidad de legisladora, “nada bueno ha hecho por las familias de esta ciudad”, porque la gente del distrito que ella dicen representar, “sigue en compás de espera”, para que, la susodicha diputada, las escuche y los atienda, pero eso ya no sucederá, porque, repito que, la Diputada Elizondo, “ya anda en busca de otro escalafón político-electoral”, cuya cuestión, en mi punto de vista, “me parece una ofensa e insulto” a las familias que votaron por ella.

REYNOSA es la ciudad más grande del estado, pero lamentablemente, quienes han venido pasando por la principal silla municipal, han aterrizado solo para agenciarse el dinero público y disfrutar las benevolencias que da el poder político y lo peor “salir y llevarse el dinero de las familias de Reynosa”, cuya actuación es inconcebible e imperdonable y los garrafales delitos de saqueos y robos que tanto agravian a nuestra sociedad, se dejan al olvido y además, “no se les aplica el rigor de la ley” a los presuntos amantes de lo ajeno.

LO INJUSTO sobre este esencial particular es que, “en el escenario político, sigamos teniendo a protagonistas, de muy mala reputación”, porque al observar a viables candidatos a alcaldes por Reynosa, como Olga Juliana Elizondo, que es el caso que hoy nos ocupa, esto para mí y mucha gente, es una incongruencia, porque creo y considero que, hoy los pueblos como Reynosa y otros municipios más de toda la geografía nacional, necesitan de personas honestas, sanas y que no tengan en mente llegar a los espacios públicos, para apropiarse de lo que no es de ellos, porque de no frenarse los descomunales saqueos, tengan la certeza que para el futuro inmediato “seguiremos caminando como los cangrejos”. Y si hacemos esta observación, “no es porque seamos pesimistas”, “ni estar descubriendo el hilo negro”, sino porque vemos la cruda realidad, por la que atraviesan Ayuntamientos como Reynosa.

PRESIDE RECTOR REUNIÓN CON DIRECTORES Y ENTREGA DE ACREDITACIONES A LA UAT.

EN GIRA DE trabajo por el Centro Universitario Sur, el Rector José Andrés Suárez Fernández presidió la reunión del Colegio de Directores y la ceremonia de entrega de acreditaciones de programas educativos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de organismos externos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).

EN EL inicio de actividades, el Rector Suárez Fernández y los directivos de los 26 planteles de la UAT desarrollaron los trabajos de la 11va. sesión del órgano colegiado universitario, que tuvo como sede a la Facultad de Ingeniería de Tampico “Arturo Narro Siller” (FIANS).

CORRESPONDIÓ al titular de la FIANS, Ricardo Tobías Jaramillo ofrecer el mensaje de bienvenida donde presentó un video institucional de este plantel universitario. Como parte de la sesión, el Rector informó a los directores de los recientes avances de la gestión institucional y de los proyectos encaminados a fortalecer los rubros sustantivos de la máxima casa de estudios.

POSTERIORMENTE, el Rector José Andrés Suárez Fernández presidió la entrega de acreditaciones en el Aula Magna “Herman Harris Fleishman” acompañado por el Mtro. Alejandro Miranda Ayala, Director General del COPAES.

EN ESTE MARCO, el titular del COPAES, dictó una conferencia sobre el anteproyecto de Ley General de Educación Superior y expresó su reconocimiento a las acreditaciones obtenidas por la UAT.

“SE PREMIA el trabajo realizado, asegurándole a los jóvenes que en el porvenir van a encontrar un mejor empleo, que van a ser bien recibidos por el mercado de trabajo, y tienen la seguridad y garantía con evidencias, de que forman parte de un conjunto de excelencia, y que su porvenir estará cifrado en esta calidad”, expresó.

POR SU PARTE, el Rector José Andrés Suárez Fernández agradeció al titular del COPAES ser testigo de esta importante ceremonia de reconocimiento al esfuerzo cotidiano que se hace en la casa de estudios para ser mejores.

“ESTE TEMA de la calidad, es cotidiano en la Universidad, pero el esfuerzo que se está haciendo no solo es demostrar la calidad, sino en demostrar que realmente nuestros egresados, desde su etapa de estudiantes, están comprometidos a ser también buenos profesionistas y buenos ciudadanos”, apuntó.

DESTACÓ el Rector que en el tema de las acreditaciones, en la UAT se tiene el 84 % de matrícula estudiando en un programa de calidad y que se buscará este año alcanzar que el 100 por ciento de los programas de licenciatura sean de buena calidad.

“ENTUSIASMO EN TAMPICO POR VER A LOS KUMBIA KINGS”….!

EN EL MARCO del Carnaval Tam 2020 que por vez primera se realizará de manera coordinada entre los municipios de la zona conurbada y el Gobierno del Estado, el Presidente Municipal Chucho Nader anunció la presentación del grupo musical “Kumbia Kings” el próximo sábado 22 de febrero, durante el recorrido de comparsas y carros alegóricos a efectuarse en el bulevar Perimetral.

EL JEFE DE LA comuna señaló que se prevé la asistencia y participación de miles de familias de la zona conurbada y de otras partes del país, pues dijo, que la nueva edición del Carnaval ha despertado el interés a nivel regional y nacional.

“EN COORDINACIÓN con el Gobierno del Estado y los municipios vecinos de Altamira y Ciudad Madero, estamos organizando una fiesta que seguramente será del agrado de todas las familias que habitan en el sur de Tamaulipas y en toda la región huasteca, además el Carnaval que tradicionalmente se realiza, atrae a muchos visitantes de otras entidades de la República e incluso del extranjero”, dijo.

CHUCHO NADER destacó que los asistentes, tendrán la oportunidad de disfrutar espectáculos de primer nivel en los tres municipios y resaltó la iniciativa de efectuar de manera conurbada este tradicional festejo que, fortalecerá la oferta turística del sur de Tamaulipas.

DETALLÓ QUE los Kumbia Kings presentarán un amplio repertorio de música cumbia, pop y Tex-Mex para deleitar a los miles de asistentes que se espera recibir durante el segundo día de comparsas y carros alegóricos.

EL MANDATARIO puntualizó que la presentación del grupo musical se ha programado para las 11 de la noche del sábado 22 de febrero, por lo que invitó a todas la familias a disfrutar de este espectáculo y del mágico recorrido de carnaval que inundará de fiesta, luz y color a Tampico.

