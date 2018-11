SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-REYNOSENSES SE PREPARAN PARA ASISTIR A TOMA DE POSESION DE AMLO

-SURGEN ASPIRANTES A DIPUTADOS LOCALES EN VARIOS DISTRITOS

SIN DUDA QUE SE TRABAJA EN EL SUR y El coordinador regional de la zona conurbada del estado de Tamaulipas en el sur, Ing. SAUL RIVERA CABALLERO, dio a conocer ampliamente en entrevista la anticipación de frentes fríos que producirán la caída de la temperatura en los próximos días.

ES ASI COMO el responsable del área de protección civil en los municipios de Tampico, Madero y Altamira señala que “Es un compromiso moral el informar oportunamente a la población de las medidas que deben tomarse para asumir la responsabilidad de salvaguardar a la población de las diferentes ondas frías que se presentarán en los próximos días”.

Asi como con las instituciones involucradas como comisión nacional del agua, cruz roja, seguridad pública organismos de radio brigada de auxilio que en forma coordinada participan siempre con la ciudadanía.

SAUL RIVERA que es un funcionario entregado a sus encomiendas a lo largo de muchos años de conocerlo en cada trinchera que ha representado manifestó que son las instrucciones precisas del gobernador del estado García Cabeza de Vaca al señalar que “En forma directa con la comunidad estamos atendiendo cualquier situación de riesgo que se presente llevando a cabo la metodología y en forma precisa la atención a la ciudadanía a cualquier hora del día”.

EN LO POLITICO le comento que a dos personajes que no hay que perder de vista son al doctor ALFONSO DE LEON PERALES ex diputado local en dos ocasiones y ex dirigente estatal del SNTISSSTE entre otros cargos.

COMO Al ex candidato a alcalde por MORENA en Reynosa, C.P. FRANCISCO TENORIO RIVERA que cuenta con amplia presencia por su labor filantrópica en la región y sobre todo dentro del partido morena donde cuando pocos le apostaban al proyecto fue el primer candidato que tuvo este instituto político en Reynosa en el 2016.

Con la decisión y participación de los ciudadanos se logran objetivos, Dijo lo anterior el Lic. JAIME ARREDONDO que ha tenido una trayectoria dentro de la UAT y en el servicio público municipal y estatal.

Como una formal aspiración a una diputación local se pronunció el reynosense en caso de ser participe del próximo proceso electoral del 2019.

Ha sido director de la facultad de agroindustrias de la UAT Rodhe y director de sedesol municipal, así como funcionario estatal.

Militó en el PRI durante varios años donde tuvo sendas comisiones dentro de campañas electorales.

En Matamoros se mueven por el distrito XII el ingeniero y ex regidor HECTOR SILVA SANTOS para buscar la designación para diputado local por el PRI y quien no le baja el ritmo de gestión social en colonias y sectores de la ciudad.

ASI MISMO repte la dosis, pero en San Fernando MARTIN CARRION por el partido MORENA y aclara que en ningún momento se ha bajado del ring y que se encuentra más puesto que nunca para buscar la nominación.

ROSY CANTU en su calidad de senadora suplente de MORENA por Tamaulipas nos comentó que estaría acompañando al presidente electo de México ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR en su toma de posesión este próximo 1 de diciembre por lo que no dude que la profesionista reynosense tiene un espacio separado en la nueva administración pública federal y sino pal baile vamos.

Esta ocasión ARREDONDO LUCIO se encuentra abierto a la participación ciudadana de partidos que abren la puerta a externos para contender por la oportunidad de ir al proceso electoral donde se renovará el congreso de Tamaulipas.

Y Para evitar el riesgo de enfermedades respiratorios durante la temporada invernal, la maestra LINDA GODOY DE ALDAPE, presidenta del Sistema DIF Valle Hermoso, dio inicio a la entrega de cobijas para sectores vulnerables de la ciudad.

Fue en el comedor comunitario del poblado Empalme, donde se dio inicio a esta entrega dentro de la campaña invernal en conjunto con DIF Estatal.

“Es un compromiso para DIF Valle Hermoso salvaguardar a las familias más desprotegidas, sabemos que existen más necesidades, pero sin duda alguna es algo que entregamos para ustedes de todo corazón”, mencionó la presidenta de DIF Valle Hermoso, la maestra LINDA GODOY DE ALDAPE.

En esta entrega, se contó con la presencia de la maestra Marianela Bonilla de Canales, Directora de Sistema DIF, la profesora RUTH SOBERON, Coordinadora de Programas Alimentarios y la Sra. ONEYDA GARCIA, Coordinadora del Programa Adulto Mayor.

BUENA LABOR HAN VENIDO DESARROLLANDO personajes de la política dentro de MORENA como el doctor JUAN CARRILLO, JAVIER MORALES, SAUL GONZALEZ entre otros miembros activos y fundadores de este partido político en Rio Bravo.

ENVIAMOS NUESTRA felicitación por su cumpleaños este 24 de noviembre a MARTIZA LOPEZ VIVIAN, LUCY SANCHEZ Y ABRAHAM FORTANEY y al igual este 25 de noviembre a EDMUNDO TORRES REYES en la ciudad de México, CARLOS NIÑO, ROCIO KOCH, al abogado OCTAVIO GUEVARA BARAJAS, ANGEL MICHEL ORTIZ CARREON Y VERONICA CANTU.

Y nos veremos.