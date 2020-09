[email protected]

RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

RICKY, RIQUIN, CANAYIN, VIENE POR LA REVANCHA

Si apenas anunció Ricardo Anaya su regreso de lleno a la vida pública, con el propósito de ayudar a construír un mejor futuro y advertir sobre los graves riesgos “que corremos si no corregimos el rumbo del país, pues el desastre del gobierno del presidente AMLO es evidente”, y ya la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP dio a conocer que Anaya es investigado por su relación en el caso Odebrecht.

Según el otrora director general de PEMEX, Emilio Lozoya, el otrora candidato del PAN a la Presidencia de la República –en las elecciones del 2018—es acusado de recibir sobornos por seis millones 800 mil pesos mientras fungía como diputado federal del Acción Nacional. Cantidad que presuntamente le fue dada a Anaya en la primera semana de agosto del 2014. Lozoya asegura que Anaya buscaba ser gobernador de Querétaro y éste sería el fín que le daría al dinero entregado.

Como analistas políticos creemos que la reaparición de Ricky, Riquín, Canallín, cayó como bomba en Palacio Nacional, prueba de ello para nosotros es que el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre del regreso de Ricardo Anaya, solo dijo “no tengo comentario”. Pero su respuesta la podemos valorar en las acciones emprendidas de inmediato por la UIF en contra de Ricardo Anaya.

El caso está en manos de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero según Santiago Nieto será la Fiscalía General de la República (FGR) la que determinará si se le llama a comprarecer o no a “Ricky, Riquín, Canallín, mote con el que bautizó López Obrador a Ricardo Anaya Cortés durante el segundo debate de los candidatos a la presidencia que se llevó a cabo el 20 de mayo del 2018.

Al ser entrevistado Ricardo Anaya después de dos años de su auto retiro, reconoció que la elección del 2018 fue un trago amargo, pero también fue una oportunidad para madurar y poner a prueba su carácter.

“Me alejé de la política porque creí que era correcto darle espacio a quien ganó la elección. Pero la misma razón que me llevó a alejarme ahora me trae de regreso. Y eso me lleva a hablar del presente, porque frente a los enormes problemas que se están acumulando y ante la falta de soluciones, creo que lo correcto es estar presente”, apuntó.

“Y es que el desastre con el gobierno de López Obrador es evidente. Ve la economía : aún antes de la pandemia del coronavirus México tuvo su peor desempeño en una década; la inseguridad; el número de homicidios, con datos del propio gobierno, es el más alto desde que existen registros, hace más de 20 años.

Dijo que con el cuento de que el Presidente es honesto, la corrupción se tolera en el círculo cercano al propio Mandatario y sobre el manejo de la pandemia, dijo que éste ha sido un desastre.

Adelantó que cuando la pandemia lo permita, recorrerá toda la república para visitar todas las universidades, a las colonias y a las comunidades para platicar con los ciudadanos.

Por cierto al PAN y entre los mismos panistas también les cayó de sorpresa la reincorporación de Ricardo Anaya Cortés, al Partido Acción Nacional, por lo que desconocen si viene por la gubernatura de Querétaro, la dirigencia nacional del blanquiazul o pretende contender nuevamente por la Presidencia de la República. De entrada creemos que de cara a las elecciones presidenciales del 2024 va a chocar con otros proyectos que ya tienen tiempo de existir, pero él sabe su juego.

A decir verdad que el presidente AMLO se haya disculpado con otros países de América por tener en México el menor número de muertos por el COVID-19, de acuerdo con la población de cada nación, ya que con la arrogancia de todo el mundo reflejada en su rostro, dijo que esto es resultado del buen manejo de la epidemia que se ha llevado a cabo en nuestro país, según nosotros estuvo mal hecho porque deja ver su altanería y soberbia, por lo menos.

“Si tengo que decir y ofrezco disculpas a los pueblos hermanos pero tengo que informar al pueblo de México que tenemos menos fallecidos por habitantes que en Perú, que han sufrido mucho, que nos duele lo que esta pasando con el pueblo peruano, menos fallecidos que en Chile, menos fallecidos que en Ecuador, menos fallecidos que en Brasil y menos fallecidos que en Estados Unidos”, remarcó.

Por cierto la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) “Dr. Norberto Treviño Zapata” de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), recibió por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), la reacreditación del Laboratorio de Diagnóstico.

Esta certificación fortalece la participación de la FMVZ-UAT en la toma de decisiones en las organizaciones académicas, gremiales y gubernamentales, relacionadas con la profesión, dando respuesta a la demanda de servicios especializados y de calidad por parte de la sociedad, el sector público y la iniciativa privada.

De igual forma, el plantel universitario se consolida como un centro educativo con amplísimo conocimiento práctico y proveedor de servicios de calidad y responsabilidad para la sociedad y los sectores que lo requiéran.

Con la reacreditación federal el Laboratorio de Diagnóstico fortalece la calidad de sus servicios para realizar pruebas avaladas ante la Dirección General de Salud Animal de SENASICA en las áreas de histopatología, aislamiento y tipificación de tuberculosis bovina y diagnóstico de brucelosis de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas.

Supuestamente hoy miércoles los gobernadores integrantes de la Alianza Federalista van a sesionar en la Ciudad de México, para fijar su posición para que haya un federalismo renovado y fijar su posición sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021. Por la tarde habrá conferencia de prensa.

