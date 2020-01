LA@RED

RIFA DEL AVIONZOTE, LA MEJOR NOTA DEL AÑO DE AMLO

Rubén Dueñas

La noticia más publicitada que ha dado el presidente socialista de México, Andrés Manuel López Obrador en los días que van de enero del 2020, sin lugar a dudas ha sido la de la rifa del avión presidencial “José María Morelos y Pavón”, seguramente por ser algo inédito, algo que los mexicas nunca habíamos visto y muy seguramente en muchos otros países tampoco, porque la noticia se convirtió de la noche a la mañana en “top trending topic”, tema que han comentado algunos grandes diarios del mundo, en los que sale raspado el mandatario nacional.

Algunos de los críticos que no están de acuerdo con la rifa del avionzote que Calderón le heredó a Peña Nieto y éste López Obrador, en lo que se refiere al saldo del adeudo, le están recomendando al presidente que acepte los 125 millones de dólares que le están ofreciendo, pero dice que la ONU valuó la gigantesca aeronave en 130 MDD, lo que para nosotros no tiene sentido, porque en éste caso específico el que tiene el mando es gobierno de México. para que de la noche a la mañana se dé por cerrado el caso.

El avionzote fue construido al gusto del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa y su costo fue convenido en 280 millones de dólares, a pagar si no estamos mal en 20 años, su capacidad original era para 220 personas, pero, pero, pero, en su momento

Su sucesor Enrique Peña Nieto lo personalizó y le adecuaron un salón de usos múltiples, para reuniones de trabajo con integrantes de su equipo ó conferencias de prensa, además de la creación de suite presidencial, baño privado, una sala de estar y comedor. Lo que redujo la capacidad de la nave a solo 80 pasajeros.

Lo que todo mundo se pregunta –y nos pregunta– es que va a hacer con el avionzote el que se lo saque, con que lo va a mantener, donde lo va a guardar, ya por sus dimensiones no cabe en el traspatio de una casa, por muy grande o amplia que ésta sea. Para casos semejantes hay grupos de corredores que el mismo día de la rifa le hacen su oferta al ganador con el billete en las manos, ofrecimiento que obviamente es muy bajo, de acuerdo con el costo de la nave, como dicen que sucede en las rifas del TEC.

Por cierto el Secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de López Obrador, Javier Jiménez Espriú, al ser entrevistado sobre del sorteo del avión que lleva el nombre de José María Morelos y Pavón, dijo no considerar que la rifa de la nave sea la mejor opción y consideró que hay otras opciones más inmediatas.

El Presidente López Obrador solo ha puesto en claro que el multicitado avionzote se va a vender, rentar o rifar, pero, pero, pero, remarcó no se va a subir a ese avión. Lo que junto con la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, nos hace pensar que no quiere ninguna obra ni nada que huela a Peña Nieto o Calderón Hinojosa, porque robarían cámara en su pretendida Cuarta Transformación y él en lo personal no soportaría estarlas viendo todos los días. Su ganancia va implícita en la publicidad sin costo alguno para su persona.

Los elementos de la Secretaría de Marina –Armada de México aseguraron un cargamento de 124.5 kilos de cocaína proveniente de Ecuador. La droga asegurada fué encontrada al efectuar la revisión, personal de UNAPROP-62 y un binomio canino naval, a un contenedor en el puerto de Manzanillo dentro del cual había cuatro bultos con un total de 104 paquetes conteniendo el polvo blanco. Siempre hemos creído más en la Marina que en el Ejército.

El gobierno de México está tratando tan bien a los migrantes que desde centro y sud américa se están dejando venir a nuestro país para cruzar a Estados Unidos, prueba de ello es que el Presidente Andrés Manuel ya puso a su disposición cuatro mil empleos para cuando lleguen a nuestro país, propuesta hecha concretamente a los procedentes de Honduras.

Pero, pero, pero, como que la nobleza y solidaridad de López Obrador les ha sido indiferente, ya que ellos vienen con la intención de cruzar a Estados Unidos, al grado de amenazar que se declararán en huelga de hambre si el gobierno mexicano no les permite el libre tránsito hacia EEUU. Hay que decirles a sus mamás o abuelitas que los regañen por menospreciar los apapachos del presidente de México.

Por cierto el director de Human Rights Watch en México (HRW), José Miguel Vivanco, dijo que han desaparecido más de 60 mil personas entre los gobiernos de Calderón, Peña Nieto y López Obrador y pidió detener la “carnicería” que se vive en nuestro país, La justicia, dijo, es la clave para lograrlo, como lo demandó en su cuenta de Twitter.

“El año pasado desaparecieron más de cinco mil, veremos que informa la Fiscalía . Es clave que haya justicia para detener ésta carnicería”, remarcó.

Muy lamentable para nosotros el fallecimiento del querido y respetado profesor Vito Alessio Alvarez Rodríguez, que en vida fuera formador de cientos de maestros como director de la Escuela Normal Federalizada, de la que egresó. Falleció en Ciudad Victoria el sábado 18 de enero a los 83 años de edad, víctima de un infarto.

Que tarde reconoció el otrora tres veces presidente de Bolivia, Evo Morales, el que iba por su cuarte relección, pero el pueblo lo vomitó y el ejército se lo hizo ver, por lo que se asiló en México y un mes y días después busco cobijo en Argentina, que es donde entendemos que aun permanece, pero ya reconoció su error, al grado de admitir que “debería haber rechazado la propuesta” de su grupo para que volviera a contender por la presidencia, pero ya le sacó al bulto.

Como periodistas le dimos seguimiento al caso de la francesa pintora y periodista, Florence Cassez, la que junto con su pareja fue detenida en México, donde permaneció tres años acusados ambos de secuestro, pero finalmente los presidentes de Francia y México, conviniéron en su extradición. Ahora Florence que va a demandar a Felipe Calderón Hinojosa, lo que nos parece injusto de su parte ya que durante el proceso creemos que ella mintió al asegurar que desconocía las actividades de su compañero sentimental, por favor.

Como que va en serio el juicio político que está por arrancar en Estados Unidos en contra del Presidente Donald Trump. Ya no se le ve la cara sonriente, ahora denota su preocupación, ya que el objetivo que persiguen los demócratas es quitarlo del cargo o cuando menos quitarle la intención de buscar su reelección, pero como decía mi abue, como que se le apareció el chamuco.

Por cierto la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Rodhe (UAMRR ) formalizó un convenio de colaboración con la compañía APTIV, dedicada al desarrollo de tecnología para la industria automotriz.

Con la representación del rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, el convenio fué firmado por el director de la UAM Reynosa-Rodhe, el doctor Manuel Zúñiga Alanís y por parte de la APTIV, la ingeniero, Graciela Oviedo, supervisora general de Recursos Humanos.

Este acuerdo facilitará a los estudiantes el realizar su servicio social en la empresa con sede en Reynosa, además de abrir oportunidades de desarrollo preofesional en sus áreas de producción y manufactura tecnológica.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx