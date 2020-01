LETRAS PROHIBIDAS

¿Rifan avión o cortina de humo?

Clemente Zapata M.

No lo quiso ni Obama/

el avión no se vendió,/

creo que el plan falló/

se acorta el panorama…

A ver si sale con rifa/

el gasto al pueblo va,/

y otra vez lo pagará/

de a 500 la tarifa…

Algunos personajes “proAMLO”, es decir defensores de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR (AMLO), ya no están muy convencidos de la forma en que opera al Gobierno federal.

Su anunciado plan, sea cierto o no, de rifar el avión presidencial como si fuera una batería de cocina, un celular, una estufa o un boiler causó demasiada gracia, incluyendo a los “Amlofílicos”.

Cabe decir, para no caer en rudeza innecesaria, que la pretendida rifa es una opción de varias (al menos cinco) y no una decisión final. La idea es hacer seis millones de boletos a 500 pesos cada uno.

La pregunta que debemos hacernos es: ¿La rifa del avión presidencial, del “José María Morelos y Pavón”, va en serio o es una cortina de humo para ocultar algo grande?

El 2019 realmente no fue el año de la Cuarta Transformación y este año, al menos en el primer mes que estamos viviendo, tampoco ha sido el año del Gobierno de AMLO.

Desabasto de medicinas, huachicoleo sin freno, masacres en algunas zonas del país, cero crecimiento económico, desempleo y además el Movimiento de Regeneración Nacional desunido; son datos con que inició el año y que la rifa los hizo “olvidadizos”.

Ya no importa qué Presidente lo compró, o quién lo usó; el avión se adquirió con dinero del pueblo, es del pueblo y al pueblo hay que rendirle cuentas, sin filias y sin fobias.

El avión no lo “quiso ni Obama” y eso que prácticamente lo estaban “regalando”. Tratar de venderlo ha salido más caro que usarlo y mientras los días pasan la depreciación de la aeronave también.

El problema, el detalle pues, es que la Cuarta Transformación no está de acuerdo en aceptar sus fallas y mucho menos corregirlas, dañando su propia imagen con ocurrencias.

Quienes amamos este país deseamos que le vaya bien al Presidente AMLO para que le vaya bien a México. De manera que este Gobierno ya no puede ser conducido con ocurrencias… Pendientes…

~~EN OTROS TEMAS.- La alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, se queja que en un evento convocado por la Secretaría de Salud de Tamaulipas fue “desinvitada”… La edil fronteriza se duele de ser víctima de “violencia política de género”… Asegura que recibió una llamada en donde se le ordenaba que simplemente se ahorrara la vuelta… En redes sociales circuló el documento en donde era requerida para encabezar el festejo de los y las enfermeras, pero a la mera hora le pidieron que se hiciera ojo de hormiga… ¡Ay ojón!

~~REVIENTAN AL GRUPO DE ASA.- En la Subsecretaria de Ingresos del Gobierno estatal, sigue la “reventadera” de integrantes que forman parte del grupo del actual diputado local ARTURO SOTO ALEMÁN… Sus fieles seguidores, que llegaron con el hoy Diputado a la Subsecretaría, ya forman parte de la lista de desempleados… Desde el año pasado venían denunciando hostigamiento laboral y ahora es una realidad el que estén fuera de la nómina… La temporada de “gracia” simple y sencillamente terminó y cada quien debe ahuecar el ala… ¿O no…?

~~PRIISTAS BRONCEADOS.- Al menos tres ex alcaldes de Tampico brillaron por su ausencia en la reciente convocatoria que hiciera, por el sur de la entidad, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, EDGAR “El Mesías” MELHEM SALINAS… Los alcaldes que le hicieron “el fuchi y guácala” a la invitación del líder tricolor fueron: MAGDALENA PERAZA GUERRA, FERNANDO AZCÁRRAGA LÓPEZ y ÁLVARO GARZA CANTÚ… Conocedores del tema aseguran que no fueron porque se andan “bronceando” en las playas con una Morena… ¡No entendí!

~~DEFIENDE LO INDEFENDIBLE.- El presidente estatal del Partido Acción Nacional, LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, causó demasiada sorpresa con los comentarios, en tono de defensa, que vertió al Ayuntamiento de Victoria… Se entiende que es político y se “justifica” que por cortesía “lance” una flor para algún Alcalde tamaulipeco, pero decir en este preciso momento que en el Ayuntamiento de Victoria se está trabajando, no ha sido de sus más atinados comentarios… Tal vez pensó que hablaba de Tampico o de Nuevo Laredo, porque los comentarios vertidos a favor del Ayuntamiento de Victoria como que no embonaron… A propios y a extraños les causó agruras sus palabras cuando dijo: “La administración de Victoria hace lo posible para darle a la ciudadanía lo que merece y lo que le corresponde”… O sea que los victorenses no merecemos nada y no nos corresponde nada… ¡Mi no entender!

~~Y RODOLFO GONZÁLEZ SE “PATRASEÓ”.- El director general de Radio, Televisión y Cinematografía, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA se “patraseó” en su reciente visita al municipio de Reynosa, en donde negó que sus apariciones en Tamaulipas sean un destape anticipado o la promoción de su imagen como precandidato a la gubernatura de Tamaulipas… Como que alguien de “muy arriba” le hizo ver que andaba pisando arenas movedizas y por ello se apresuró para “definir” su postura… Sólo que hay un pequeño detalle: lo que GONZÁLEZ VALDERRAMA señala en público, desdiciéndose de sus aspiraciones, se contrapone a las invitaciones que en privado hace para su proyecto personal… ¿Ya lo descubrieron?

ÁGORA

EN LA MISA de este domingo, el padre Toño señaló que “los responsables de la violencia no son ni DONALD TRUMP ni LÓPEZ OBRADOR”. Dijo que los responsables somos todos al cometer el “pecado social”… Todos generamos esta violencia cuando no respetamos al prójimo, ni a sus bienes, ni a su espacio… Genera la violencia aquél que se estaciona en cochera ajena, aquel que gusta de estacionarse en doble fila, aquéllos quien pudiendo hacer las cosas mejor sólo hace lo necesario al desarrollar un trabajo o dar un servicio… Tiene razón el padre Toño, pues no respetar al prójimo ni a sus bienes es una forma de violencia… En síntesis: la violencia inició cuando dejamos de respetar a los demás… Hasta mañana…