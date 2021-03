LETRAS PROHIBIDAS

Rigo Guevara, ¿Con quién va en la boleta?

Clemente Zapata M.

Con melón o sandía

a Rigo se preguntó;

qué partido lo buscó

o con cuál jugaría…

Primero el Sindicato

Rigo lo dejó clarito;

“callado se ve bonito”

y no cae en desacato…

La pregunta fue directa, sin piedad y a boca de jarro al secretario general de la Sección 30, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, sobre sus aspiraciones políticas.

Con quién va: ¿Con melón o con sandía…? Se maneja que el nombre del Líder sindical tamaulipeco podría aparecer en la boleta electoral del próximo seis de junio.

Así es. RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, dentro y fuera de la Sección 30, se le ha manejado para la diputación federal por el distrito 04, de su natal Matamoros.

Incluso también se escuchaba su nombre en la llamada “Lista VIP” del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); es decir como diputado federal por la vía plurinominal.

Sobre ese tenor, GUEVARA VÁZQUEZ dijo que no hay nada; reconoció que: “Claro que es una gran satisfacción si se diera, nadie lo va a despreciar”.

Pero sí puntualizó que quienes tienen la última palabra sobre su salto de la política gremial a las grandes ligas de la política en el país, no han dicho nada.

“Al final de cuentas yo creo que quienes tienen que decidir y decir no me han dicho nada… Soy institucional, dependo de mi Sindicato y por mi Sindicato voy a donde me digan”.

Aclaró que la Sección 30 es plural, es decir que no está casada con colores y filiaciones políticas; pero remarcó que a GUEVARA VÁZQUEZ fueron los trabajadores de la Educación, quienes lo hicieron Secretario General y no ningún partido o algún color.

Cuestionado sobre por qué se le ha visto con mucho activismo político en la zona sur de la entidad, dijo que es parte del Secretario General estar con todos los colores, “se asustan unos porque me ven con unos o con otros, pero en estas oficinas (Sección 30) hemos recibido a todos los colores”, comentó.

Insistió en que la Sección 30 está formada por compañeros de todos los colores y eso es una libertad que está plasmada en la Constitución Política de México.

Ante la insistencia de estas LETRAS PROHIBIDAS para que diera color en sus aspiraciones, RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ respondió que se sentía privilegiado en que se le tome en cuenta pero de momento no hay nada.

Defendió su amor por su Sindicato y dijo que desde que se hizo maestro no entraría a la política hasta que no se hiciera Secretario General y ahora que tiene ese cargo sí puede pensar en un activismo político a favor de algún color en específico.

En resumen. GUEVARA VÁZQUEZ espera una indicación del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, indicación que de momento no se ha dado o no la quiso dar a conocer… Pendientes…

~~ALCALDESA PILAR DESCACHARRA LA CAPITAL.- Con el objetivo de disminuir la proliferación del Dengue, Zika y Chikungunya, la alcaldesa PILAR GÓMEZ, activó la jornada de descacharre que estará activa durante la semana en colonias y fraccionamientos del sector oriente. Por lo anterior se hizo un llamado a la población para que se deshaga de enseres que no son de utilidad como botellas, colchones, depósitos de agua, electrodomésticos y cacharros que se tengan en casa y podrían generar criaderos de mosquito transmisor… La alcaldesa PILAR GÓMEZ mencionó que a la fecha se han atendido 120 colonias y 20 comunidades rurales recolectando más de 133 toneladas de cacharros.

~~DESIGNAN DIRECTOR EN VETERINARIA.- La Asamblea de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de una sesión extraordinaria, acordó designar al doctor JULIO MARTÍNEZ BURNES, como director interino de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia. Los miembros de la Asamblea aprobaron la propuesta presentada por el rector JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ para designar a MARTÍNEZ BURNES quien además de ser Decano de la institución, conducirá la gestión académica y administrativa de la Facultad de Veterinaria y convocará, más adelante, a una elección de Director de conformidad con el Estatuto de la UAT.

~~ÁGORA~~

AYER FUE DÍA Mundial del Agua, un día que llama a la reflexión antes que al festejo… El día, dicen los expertos, se marcó el 22 de marzo para llamar a la conciencia y en ella sembrar la importancia de cuidar el vital líquido… Vivimos tiempos de pandemia, días de violencia, de carencias económicas; pero ninguna de estas calamidades o cánceres sociales se compara a vivir sin agua… No hay vida como la conocemos, en este planeta, que pueda sobrevivir tras la ausencia de dicho líquido; pero hasta que falta es cuando nos damos cuenta de su importancia… Hoy más que nunca, en estos días de pandemia, violencia y crisis económica; es una obligación cuidar de este recurso natural antes que realmente sea demasiado tarde… Nadie exagera cuando advierte que cada día tenemos menos agua para el consumo humano así que es tiempo de cuidar lo único que realmente ha dado vida a este planeta… Hasta mañana…

Comentarios: [email protected]