            < Rinden funeral vikingo a Loret de Mola

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- En el ritual de un funeral vikingo era vital que se exaltara el nivel del personaje despedido, lo que había logrado en la vida terrenal, para que en la otra vida conservara su estatus, de tal manera que lo enterraban con joyas y riquezas para evitar que no se convirtiera en un alma errante condenada a vagar en busca de lo que alguna vez tuvo. En ese tenor, el comunicado corporativo de Televisa da a conocer que Carlos Loret de Mola deja de conducir el noticiero matutino “Despierta”.

Utiliza la frase “lamentamos mucho que la relación contractual haya llegado a su fin”…Estamos seguros de que el éxito lo seguirá acompañando”; además ponen de manifiesto que durante su desempeño “destacó por su periodismo de investigación y liderazgo en la conducción de espacios noticiosos”.

Como Usted observa después de estos elogiosos conceptos, uno se pregunta y ¿por qué lo deja ir?

En otros casos Televisa nunca publicó como ahora un comunicado que parece una carta de recomendación para que otra empresa le de empleo, o para resarcirlo de la condena que algún juez dictó y que no hubo más remedio que aplicarla. No hubo una manifestación de esta naturaleza con Jacobo Zabludovsky (que se fue porque quiso), ni con Adela Micha (que también salió de Televisa y no porque ella quisiera) por citar un par de ejemplos.

Pero además involucra en el reconocimiento institucional (Televisa) a Emilio Azcárraga Jean, Bernardo Gómez y Alfonso Angoitia, presidente y copresidentes los dos últimos, así como a Leopoldo Gómez, vicepresidentes de noticieros. En estos casos con la firma de la cabeza principal de la empresa es suficiente, pero hubo necesidad de manifestarle que “todos” reconocían el desempeño de Loret.

Y por si lo habíamos olvidado, recuerdan en el comunicado que Carlos Loret de Mola recibió premios y distinciones nacionales y de otros países. Aluden al Premio Internacional de Periodismo “Rey de España”. Le desean suerte, le llaman amigo, e informan que él seguirá haciendo periodismo en la radio y medios impresos.

Lo despiden con honor, exaltan el lugar logrado en la conciencia social nacional e internacional, en fin un auténtico funeral vikingo.

2.- Cambiando de tema, Acción Nacional en Tamaulipas está haciendo mucha política y trabajo de capacitación y organización hacia el interior del partido, con la idea clara de la articulación que debe sostener con las diferentes entidades del sector público.

Y en ese escenario está brillando el alcalde de Tampico, Jesús Nader Nasrallah, anfitrión este jueves de los 22 diputados panistas electos, que celebrarían la primer sesión plenaria en el Puerto Jaibo, para afinar detalles sobre la integración de la agenda legislativa.

Además Nader fue nombrado coordinador de alcaldes, regidores y síndicos panistas de Tamaulipas (31 municipios) a quienes representará ante el Comité Ejecutivo Nacional que preside Marko Cortés. El alcalde tampiqueño es una de las figuras del albiazul que “pintan” con futuro, y para ello no sólo hay que construir caminos en Tamaulipas, sino figurar en escenarios nacionales donde se toman las decisiones de candidaturas federales (diputados y senadores) y gubernaturas.

En cuanto a la reunión de ayer en el puerto tampiqueño estaba prevista la asistencia del actual Presidente de la Junta de Coordinación Política (JOCOPO) del Congreso del Estado, Glafiro Salinas Mendiola, quien aportará sus experiencias y las acciones más relevantes realizadas en los últimos tres años, para que ellos puedan dar seguimiento o bien conformarse ideas sobre la problemática de Tamaulipas, esos puntos que aún están por resolverse.

Gerardo Peña Flores coordinador de la bancada ya ha sostenido varios encuentros con el Presidente de la JOCOPO para revisar los procesos administrativos y los de trabajo legislativo que están aún por resolverse en el Congreso del Estado, pero estaría participando como uno más de la bancada albiazul.

En ese marco de circunstancias la dirigencia estatal del PAN que preside Francisco Elizondo ha reconocido la importancia de la colaboración interinstitucional del partido con los alcaldes, síndicos y regidores para hacer sinergia en aras de lograr los mejores resultados en beneficio de los gobernados.

La cuestión es que el PAN está trabajando en una planeación estratégica para fortalecer el liderazgo de los gobiernos emanados de este instituto político, y esto se logra con administraciones eficientes cuyo eje central es el servir a los ciudadanos.

3.- En el comportamiento de los personajes de la 4ª Transformación todo se puede esperar, de ahí que no sorprenda la falda de Sergio Mayer que lució en un evento público, donde ostentó la una representación oficial, el de Presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, eso es lo que estaría cuestionado.

Pero hay que reconocerle que no usó una minifalda donde se apreciarían sus chamorros, no nada de eso fue falda larga, donde sólo sobresalieron parte de sus calcetines y calzado masculino.

El acto en cuestión fue en “apoyo al movimiento feminista” según declaró el propio Mayer, no faltó quien en las redes le dijera que al fin salió del closet, a lo que respondió, “por más que critiquen y digan, nunca me ha interesado”.

Lo anterior ocurrió en la entrega de los Premios Metropolitanos, a los que acudió como presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados.

Hacemos votos para que no acuda a algún acto de nudismo…

LA UAT FOMENTA INVESTIGACIÓN TEMPRANA.- Es una demanda internacional fomentar la práctica de la investigación desde los claustros docentes y desde la edad temprana. La ONU lanza exhortos al mundo para que fomente en la conciencia de los estudiantes de todos los niveles el interés por esta práctica, porque sólo con la innovación se puede dar respuesta a las necesidades crecientes de un mundo cada vez más cambiante.

En ese contexto adquiere importancia el “Foro de investigación temprana” que organiza la Universidad Autónoma de Tamaulipas con el apoyo del rector José Andrés Suárez Fernández y que tiene como propósito incentivar al semillero de talento desde los primeros semestres de la licenciatura.

Este y otros eventos de investigación que promueve la UAT permiten detectar las vocaciones, capacidades y competencias de manera temprana para fortalecerlas en quienes tienen esos dones o características.

Entre esos eventos están el 20 foro de investigación en la UAM de Reynosa Rodhe en la que participaron 125 estudiantes de las diferentes carreras que se imparten en el plantel; también hay la participación a evento de otras instituciones educativas o centros de investigación de otras entidades y países.