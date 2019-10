RIVAS CUELLAR: RECORTES A AYUNTAMIENTOS ATENTAN CONTRA CIUDADANOS

HIPÓDROMO POLÍTICO

El jueves pasado, el presidente del Comité Estatal del PAN en Tamaulipas, Francisco “Kiko” Elizondo Salazar, encabezó junto con 21 alcaldes panistas de la entidad una conferencia de prensa en Ciudad Victoria, en donde el mandamás azul de Tamaulipas respaldó a los alcaldes del país en su solicitud de mayores recursos al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, al tiempo que censuró el trato que el primer mandatario de México dio a los más de 300 munícipes reunidos el pasado lunes a las afueras del Palacio Nacional, a quienes rociaron con gas lacrimógeno.

Ahí, ante decenas de periodistas, el presidente del Comité Estatal del PAN, Kiko Elizondo Salazar, dijo que su partido, el PAN, respaldará la lucha de los alcaldes tamaulipecos en la defensa del presupuesto municipal para el 2020, con todo lo que ello implique, ya que debe haber una defensa férrea de los recursos federales que le corresponden a Tamaulipas porque recortarlos significa afectar directamente a los ciudadanos. “Y por eso, ahí estará el PAN, firme, para apoyar a los alcaldes en su demanda de justicia presupuestal”.

Dijo el dirigente tamaulipeco de Acción Nacional que “la eliminación de fondos para el 2020 es totalmente insensible y representa atentar contra habitantes de los municipios, por lo que demandamos respeto por parte del Gobierno federal”, al tiempo que lamentó la represión que sufrieron los más de 300 alcaldes que intentaron hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Elizondo Salazar remató que “solamente a los alcaldes se les reprime mientras qué hay complacencia a quienes han dañado al país”.

Por su parte, el alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, quien por cierto asumió el liderazgo de los alcaldes tamaulipecos, dijo que el reclamo al Gobierno federal no es un tema de partido sino de gobernabilidad, porque en la protesta realizada frente a Palacio Nacional estuvieron ediles de todos los partidos, incluso de Morena, el propio partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El alcalde neolaredense denunció que los recortes que se van a aplicar a los Municipios serán para apoyar programas clientelares a costa de sacrificar recursos para rubros vitales para la sociedad como la salud y la seguridad pública.

Enrique Rivas Cuéllar asumió que los recortes en el presupuesto representarían dejar de brindar apoyos a los ciudadanos, que en el 70 por ciento de los casos son apoyos a medicamentos que no son otorgados a través del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Además, el presidente municipal de Nuevo Laredo informó que en su visita a la Ciudad de México los alcaldes se reunieron con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a quien se le hizo saber la disposición de trabajar por la ciudadanía junto con el presidente de la Republica.

Rivas Cuellar aseguró que la federación no solo pretende no dar mayores recursos a los municipios sino incrementar la recaudación, situación que preocupa a los organismos empresariales y de ahí que ya se hable de “terrorismo fiscal”. Adicional, y sobre el tema de recortes, Enrique Rivas Cuellar señaló que para la agricultura y desarrollo rural se quitarán del presupuesto 19 mil 181 millones de pesos -31% menos-, lo que impactará a los municipios que tienen comunidades y actividad en el campo.

De igual forma se quitan 14 mil 512 millones a Trabajo y Previsión Social y 12 mil 180 millones a Comunicación, con el respectivo impacto en carreteras y caminos. Se dejará en ceros el fondo de migrantes y se quitarán cerca de mil millones de pesos al área de seguridad pública.

En contraparte, Rivas Cuellar sostuvo que para Bienestar Social federal habrá 22 mil 485 millones adicionales para aplicarlos en lo que consideró “programas patito”, dado que carecen de reglas para su operación y no son transparentes.

Adicional, el neolaredense señaló que, en el tema de educación, se darán becas, pero que no van a los niños sino a estudiantes de nivel medio superior, quienes ya tienen o están cerca de contar con su credencial de elector.

Rivas Cuellar aseguro que los alcaldes están puestos para trabajar en conjunto con la federación, si se considera que los diferentes órdenes de gobierno comparten fines comunes.

Durante la conferencia, estuvieron presentes acompañando a Elizondo Salazar los alcaldes de Tampico, Jesús Nader Nasrallah; de Altamira, Alma Laura Amparan Cruz; y de Ciudad Victoria, Xicoténcatl González Uresti, entre otros.

Es innegable que en esa oportunidad, Enrique Rivas Cuellar asumió el liderazgo de los alcaldes de Tamaulipas.

1. Apenas esta mañana, de lunes, durante su “mañanera”, el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba de la construcción del nuevo Aeropuerto en Santa Lucía, y hablaba de los detractores del proyecto y todos los escollos que tuvo que brincar el proyecto para poder empezar formalmente la construcción de la obra. Y eso explicaba el primer mandatario cuando, fiel a su estilo, mandó un mensaje a sus “adversarios”, a quienes no piensan como él y a quienes hicieron todo lo legalmente posible para evitar que dicha obra pudiera iniciarse. El presidente les espetó con una amplia sonrisa de satisfacción: “Tengan para que aprendan”.

El caso es que, en lo personal, yo no entiendo ese empeño presidencial de seguir polarizando al país, de seguir dividiéndolo entre “buenos” y “malos”, entre quienes tienen y quienes no tienen, entre quienes piensan de una forma y quienes piensan de otra.

Creo que, si los mexicanos nos dividimos, entonces el Gobierno Federal no podrá lograr sus objetivos políticos, económicos y sociales, y por ello, me parece muy extraño que los asesores del presidente no logren convencerlo de las bondades de sumar y no restar y multiplicar y no dividir. Seguir polarizando a los mexicanos, me parece, es un ejercicio que no dará buenos resultados al presidente, porque los ciudadanos están cansados de la violencia que se vive en todas las regiones del país. Y para terminar con ella se requiere un ejercicio de unidad desde la cúspide del poder. Lo contrario, como está pasando, no ayuda mucho en mantener la gobernabilidad de nuestro país. Y esa división, sumada a una profunda crisis económica que se ve en el horizonte, no es una buena mezcla para los mexicanos.

Finalmente, López Obrador es presidente de todos los mexicanos desde el primero de diciembre de 2018, y ya casi cumple el año de haber asumido formalmente el cargo, aunque sabemos que, de hecho, el tabasqueño empezó a gobernar desde el dos de julio de ese año, apenas unas horas después de haberse cantado su triunfo electoral, cuando el entonces mandatario, Enrique Peña Nieto, se hizo a un lado y dejó que el tiempo transcurriera para entregarle el poder a López Obrador.

Y no es esta una crítica negativa. No. De ninguna manera. Es una crítica constructiva, porque lo mejor que le puede pasar a este país es tener un poder formal serio, pero también debe tener una oposición formal seria, que juegue el papel de contrapeso del ejecutivo federal. Pero, lo más importante, es que, ambos, poder y oposición, deben de tener en mente un solo objetivo: el bien de México y los mexicanos y la búsqueda de las mejores condiciones de vida para toda la población.

No se trata, me parece, de que cada uno jale para su lado. No se trata de que se enfrasquen en discusiones en las que, lo más importante sea la descalificación de los adversarios, ni se trata, tampoco, de que el ejecutivo federal tenga como objetivo primordial la pulverización y desaparición de la oposición, porque esto, en lugar de ayudar a la gobernanza y a la gobernabilidad del país, va a llevar a una dictadura, a una monarquía o a un autoritarismo, donde sólo la voz del gobernante es la que se escucha.

Sin embargo, la realidad de México y del partido en el poder, habla de que los objetivos no sólo no se están consiguiendo, sino que al interior del propio Movimiento de Regeneración Nacional se están dando, literalmente, hasta con la cubeta. Así se ha constatado en todo el proceso de asambleas para la renovación de las dirigencias municipales y estatales, muchas de las cuales han tenido que ser suspendidas ante enfrentamientos y actos de violencia, terminando muchas de ellas como el Rosario de Amozoc por todo el territorio nacional.

Tan sólo las últimas semanas, en varias de estas asambleas, se han dado hasta con la cubeta, cada quién en la defensa de sus propios intereses, porque para nadie es un secreto que muchos de quienes aspiran a convertirse en “servidores de la 4T” están desesperados por no quedarse fuera de la nómina pública, aún y cuando lo menos que les interesa es, precisamente, servir a su comunidad.

Además, MORENA se ha convertido en una mezcla harto peligrosa de intereses, que no de ideologías: en este partido se han mezclado ex miembros de otros partidos políticos, en donde fracasaron; muchos son resentidos que no se les tomó en cuenta; y hasta algunos ambiciosos que, aún y a pesar de haber sido y haber hecho, quieren seguir mandando y haciendo dinero a costa de los ciudadanos. Y eso es, reitero, una mezcla peligrosa.

Por ejemplo, es un secreto a voces que el diputado federal por MORENA en Ciudad Madero, Erasmo González Robledo tiene sueños de convertirse en el candidato al Gobierno de Tamaulipas, y en ese sueño, quienes lo están empujando, son el hijo del exalcalde priísta de Tampico, José Francisco Rábago Castillo, Alejandro Rábago Hernández y el exdiputado local, Eduardo Echavarría, porque si “su amigo” fuera el bueno, ellos jugarían un papel destacado en una campaña que seguramente no ganarían.

Y así como ellos, a MORENA se han integrado otros, ya indeseables en sus partidos de origen, como la exalcaldesa priísta de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, a quien ya nadie quiere y a todos les estorba, y quien anda buscando como obtener una candidatura a lo que sea, para ella. Y está el caso de la alcaldesa de Reynosa, Mai Esther Ortiz Domínguez, quien busca ser candidata en el 2022 o de perdido, y a como dé lugar, requiere una posición política para el orgullo de su nepotismo, su hijo Makito, o de perdis ya para su marido, el actual presidente del DIF reynosense. Pero ninguno de los tres garantiza nada para nadie.

Estos dos personajes, Maki y Magda, son, pues, un costal de mañas, fobias, frustraciones y ganas de pulverizar a sus adversarios. Y si todos los nuevos miembros de MORENA son parecidos a ellas, podremos darnos cuenta, querido lector, de porque las asambleas están terminando como están terminando.

Las asambleas morenistas rumbo a la renovación de las dirigencias municipales han terminado, reitero, en violencia, se han registrado lo mismo en Manzanillo, que en Colima, en Coacalco, en el estado de México. También en Ciudad Madero y Altamira, en Tamaulipas, qué en Tepatitlán, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Jocotepec y Puerto Vallarta, entre otras sedes distritales en el estado de Jalisco.

Pero la violencia también se ha generalizado en Baja California, en donde más de 20 asambleas tuvieron que ser suspendidas por falta de seguridad en los municipios de Tijuana, Mexicali y Ensenada.

En Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa, Durango, Sonora, Chihuahua y Guanajuato, también se han presentado episodios de violencia en las Asambleas del Movimiento de Regeneración Nacional. Ha sido tal la violencia que se corre el riesgo que no se logre terminar con la organización del partido y en 2021 el resultado podría serle adverso al partido del Presidente López Obrador, porque no falta ya mucho tiempo y ya se está hablando, a nivel nacional, de que el proceso de reorganización podría suspenderse por la violencia.

En MORENA, pues, es un hecho que no se aplica la máxima de su líder moral, de “abrazos no balazos”. Y se entiende, cuando el mismo líder moral no la aplica en su vida cotidiana.

2. No sé si se dio cuenta o no, querido lector, pero en una especie de berrinche infantil, la diputada Leticia Sánchez Guillermo, única legisladora de MORENA que aterrizó en el Congreso de Tamaulipas por el principio de mayoría relativa, es decir fue votada por los electores, no aparece en la foto de los diputados con el Gobernador de Tamaulipas. Me parece que una cosa es la postura legislativa e ideológica de los diputados y otra muy diferente es la política, que es el arte de lo posible. Una cosa son las líneas partidistas desde el Congreso y otra la intolerancia. Una cosa es la gimnasia, diputada, y otra la magnesia. O como dicen en mi pueblo, lo cortés no quita lo valiente. Ningún trabajo le costaba salir en la foto en lugar de hacer berrinche y ofrecer muestras de una prematura intolerancia. 3. La situación que priva en la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tamaulipas, va de mal en peor. Primero, se difundió un audio la semana pasada en el que se involucra al ahora ex jefe de Servicios Administrativos de la Delegación del IMSS en Tamaulipas, Juan Manuel Gochicoa Gutiérrez, en presuntos actos de corrupción, lo que fue apenas una pequeña muestra de lo que sucede en esa representación federal.

De acuerdo con información que ha volado por las redes en los últimos días, es que la punta de la madeja de irregularidades que impactan directamente en los derechohabientes fue el “sacrificio” de Gochicoa Gutiérrez para cubrir tanto al delegado Fernando López Gómez como al superdelegado en Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, quien lo impulsó para ese puesto.

La información refiere que Gochicoa Gutiérrez fue hasta el pasado viernes quien ejecutaba las órdenes de López Gómez, en las compras de medicamento y material de curación, así como todo lo relacionado con las compras emergentes, lo que quedó al descubierto con la llamada difundida en la grabación.

En esta trama, se aseguró, que juega un papel importante Marcelo Sierra Garza, quien dice ser la mano derecha del superdelegado Gómez Leal, por lo que ve todo lo relacionado con las compras de medicamento e insumos.

Sierra Garza, quien pese a no ser trabajador IMSS despacha en el tercer piso del edificio delegacional, es quien autoriza a qué proveedor comprar y a quien no, tanto para la Delegación del IMSS como otras dependencias de Gobierno federal.

Estas decisiones que se afirma son tomadas por encima del delegado López Gómez, serían la causa de que los servicios que presta el IMSS hayan empeorado en un lapso muy corto en perjuicio de los derechohabientes, sin contar el escándalo por presuntas corruptelas.

La gestión de López Gómez en el IMSS Tamaulipas, se asegura, es considerada un parteaguas y así lo revelan las evaluaciones a la delegación a la que ubican en los últimos lugares a nivel nacional, por la falta de insumos, personal humano e infraestructura hospitalaria. Otro señalamiento hacia López Gómez, es que pese a la austeridad republicana contrató a Hilda Andrea Saldívar Trujillo como asesor delegacional, más por cuestiones personales que profesionales.

Los informantes pidieron a su vez a la Secretaría de la Función Pública federal, se abra una investigación para evaluar la capacidad de Luis Escalante Pola, actual jefe de Prestaciones Médicas, de Francisco Narváez Quijano y Gabriela Flores, del área jurídica, a quienes les atribuyen excesos y despidos de trabajadores, quienes en conjunto han contribuido al deterioro de esta noble institución.

Trabajadores de la clínica 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social manifestaron su inconformidad por la falta de atención por parte del delegado de la institución Fernando López Gómez. Los trabajadores que se encuentran trabajando bajo protesta destacaron la falta de apoyo por parte del delegado del instituto en cuanto a infraestructura, personal médico e insumos.

La secretaria general del sindicato de la clínica 33, Alfa Josefina Barroso Lozano, indicó que las condiciones en las que trabajan son muy malas en cuanto a infraestructura hospitalaria además la atención a los pacientes está sumamente rebasada en su capacidad.

Urge que el Director General del Instituto, Zoé Robledo, ponga orden en el Seguro Social de Tamaulipas, porque, desde adentro, se intuye que los servicios podrían colapsar en breve si siguen con estas malas acciones de parte del Delegado en Tamaulipas y su “equipo de trabajo”.

4. Tamaulipas brilló en el magno Desfile Internacional del Día de Muertos en la Ciudad de México, compartiendo ante los miles de espectadores y asistentes que lo disfrutaron, una representación alegre, orgullosa y colorida de su cultura, música y tradiciones que le distinguen y convierten en la Sorpresa de México. Y el Ballet Folklórico Tamaulipas, fueron los embajadores de las riquezas tamaulipecas presentadas en el recorrido, que abarcó el centro, pasando por el Zócalo y terminando en la zona de Polanco.

Fernando Olivera Rocha, secretario de Turismo estatal, agradeció a los jóvenes bailarines y músicos su participación y empeño mostrado durante el desfile, que se ha convertido en un atractivo no solamente nacional, sino de talla internacional, desde su implementación hace algunos años.

En el magno Desfile Internacional de Muertos en la Ciudad de México, los participantes por Tamaulipas presentaron una alegoría “Camino al Puerto”, donde fue la representación de un buque que arriba de altamar, con una tripulación importante conformada con almas que llegan del más allá, siendo guiados a su destino por el bullicio y la alegría que caracterizan a los tamaulipecos.

5. ¿Será cierto como se rumora, que el diputado Arturo Soto Alemán, estaría prestando la casa de su mamá a sus compañeros legisladores de MORENA? Conste que este sólo es un rumor que corre por los pasillos del Congreso de Tamaulipas. 6. Esta tarde de lunes se registró Luis René Cantú Galván “El Cachorro” quien busca ser el dirigente del PAN en Tamaulipas. “Cachorro” será acompañado como compañero de fórmula por Mariela López, y otros destacados panistas, como Alvaro Barrientos Barrón, Imelda San Miguel, María Eugenia Figueroa Staines y Teresa Aguilar, en lo que pondrá punto final a los tiempos de Francisco “Kiko” Elizondo Salazar como dirigente estatal del PAN, quien se va no solo con la frente en alto, sino con un buen récord para su partido. Hay que recordar que, en la última elección local, la de diputados al Congreso de Tamaulipas, el PAN se llevó 21 de los 22 distritos de mayoría, lo que se interpreta como que barrió y arrasó a sus adversarios. Con ese nivel, Kiko debe aspirar a llegar a alguna buena posición y le deja a Cachorro un partido cuasi listo para lograr buenos resultados en la elección del 2012.

