Oscar Contreras

Rivas va por un mejor transporte

Si Enrique Rivas Cuéllar, presidente municipal de Nuevo Laredo, logra mejorar el transporte público en esta ciudad fronteriza, conseguirá un objetivo que nadie en Tamaulipas ha conseguido y su gobierno dejará un precedente muy difícil de alcanzar en el estado.

Y es que Rivas al dar a conocer el “Plan Maestro de Movilidad Urbana Sustentable”, aseguró que en el Cabildo hay voluntad para que en el próximo Presupuesto de Egresos Municipal 2021, se incluyan recursos suficientes para llevar a cabo la modernización del transporte público de Nuevo Laredo.

Desde luego que el alcalde sabe que el gobierno municipal no puede sólo conseguir esta meta, por lo que en este proyecto está involucrando a los concesionarios del transporte, para que en equipo, se trabaje estudiando, analizando y proponiendo soluciones para resolver este desafío, que sin duda elevará el nivel de vida de los neolaredenses.

Por ello Rivas Cuellar expresó:

“Queremos grandes proyectos, muchos puentes, más infraestructura, pero también no podemos avanzar si no tenemos un transporte público de mejor calidad. Tenemos la voluntad de los concesionarios y lo he platicado con ellos”.

Cabe señalar que la elaboración del “Plan Maestro de Movilidad Urbana Sustentable para Nuevo Laredo” iniciará con la realización de un estudio general de las condiciones en que se encuentra el transporte público.

Así que en opinión del regidor y presidente de la Comisión de Transporte del Cabildo, Eduardo Lozano, el estudio debe contemplar soluciones, para modernizar el sistema de rutas y darles a los usuarios un servicio de calidad, eficiente y seguro.

Dice Rivas Cuéllar que “la verdad de las cosas el transporte público es una queja constante” -pero le quedan 365 días como alcalde y entonces, hay oportunidad de modernizarlo y vamos a llevar a cabo el tema del estudio en sus dos fases.”

Estas dos fases consisten: Primera. Que el Cabildo apruebe en el renglón de movilidad del paquete económico, especialmente en el Presupuesto de Egresos 2021 para la ciudad, la autorización y los recursos para la modernización del transporte y después, en una segunda parte, se llevarán a cabo los estudios necesarios y el inicio de las rutas con las nuevas unidades.

En fin, si Enrique Rivas Cuéllar logra armonizar las demandas de los concesionarios del transporte público con los deseos de la ciudadanía y los objetivos del gobierno municipal, habrá que reconocer que su labor al frente del Cabildo ha sido integral, con resultados muy positivos para el municipio y le hizo honor al lema de Nuevo Laredo “Cada Día Mejor”, pero eso estamos seguros que muy pronto lo veremos.

Punto final. Sí se confirma que Javier Córdoba será el nuevo delegado de la Secretaria de Gobernación este asunto de la política se pondrá muy interesantes, porque el geñista sabe de leyes, espionaje, seguridad y de operación política y electoral.

Por eso precisamente sus adversarios en la época de Geño no le dieron cargos públicos, donde pudiera sobresalir y lo mantuvieron en las sobras, de tal manera que hasta tuvo que salir del estado por un tiempo y no queremos ni saber por qué.

De tal manera que si se hace cargo de ese importante puesto público federal, este asunto de las elecciones tomará un giro que nos pudiera llevar al choque político, a generar un tenso ambiente en la participación y el proceso electoral en general podría judicializarse, porque es seguro que Córdoba no viene sólo de paseo. ¿O sí?…

Por cierto, nos decían que la tutela del Negro la dejó desde hace tiempo, pero ahora tiene el apoyo de un payaso que le dicen “El Guasón”. ¿Será?… ya lo sabremos.

De salida. Qué Xico será subsecretario en SaludTam y eso es cuestionable, porque debieron darlo de alta en Tamatán. Ahora sólo esperamos que no llegue a destruir lo poco que queda en el sector salud… porque para eso vaya que es un especialista.

Finalmente, volvemos a decir y a comentar, Xico desprestigia al PAN, al gobierno de Tamaulipas y ahora al sector salud. ¿Acaso no se pueden deshacer de él? ¿Sabrá algo que no nos quieren decir? Eso parece.

