LETRAS PROHIBIDAS

Rivas, valioso activo azul

Clemente Zapata M.

El Partido Acción Nacional, hoy más que nunca, requiere de cuadros triunfadores, que den garantía de que la inversión electoral en ellos es segura.

A pesar de que en la entidad el PAN es Gobierno, cada elección es distinta y así como se están dando las cosas en el país, los siguientes años serán verdaderas pruebas de ácido para los azules.

Uno de los activos que tiene el Partido en el poder, y que ha venido creciendo suave y gradualmente, es el alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR.

Dentro y fuera del PAN, a RIVAS CUÉLLAR se le considera como uno de los dos alcaldes más disciplinados, responsables y efectivos que se tienen en Tamaulipas.

El edil neolaredense ha sabido interpretar la política de servicio que desde el Gobierno del Estado se ha impreso y por ello ha hecho sinergia en beneficio de la población, ajeno a protagonismos insípidos y dando siempre una discreta, pero efectiva actuación.

Diversas encuestas colocan a RIVAS como lo mejor que tiene Tamaulipas para presumir en el país; es prácticamente un “producto de exportación”, un valioso activo azul.

En esos fértiles pastos electorales, siempre las espigas que sobresalen son las primeras que se quieren cortar, por ello RIVAS no ha sido ajeno a la guerra sucia en su contra.

Aunque ha sido blanco de “fuego amigo” y enemigo, a través de sanguinarias dagas mediáticas, lejos de debilitarlo dichos “golpes” lo han fortalecido.

Pero RIVAS no se distrae del objetivo de servir a la población, por ello no ha bajado la guardia en el Municipio para combatir al Covid-19, a pesar de la necedad colectiva que ha generado que dicha pandemia no ceda.

Lejos de bajar los brazos y darse por vencido ante el diminuto virus, el edil neolaredense sigue insistiendo, llamando a la población a que observe las medidas dictadas por la autoridad sanitaria para contener la curva de contagios.

En medio de la pandemia, un día entrega un plantel educativo, otro día equipa aulas, otro día fomenta mejoras en las vialidades, construcción de pavimentos o tiene contacto con la población de forma virtual… No se distrae, sabe lo que debe hacer y lo hace.

Hace días el Alcalde de Nuevo Laredo se tuvo que despedir físicamente, y para siempre, de su padre don ENRIQUE RIVAS ORNELAS (q.e.p.d), pero ni ese dolor tan grande, producto de la pérdida, lo alejó de su responsabilidad de seguir sirviendo a la población.

En una de las esquinas más alejadas del centro del poder, el Partido Acción Nacional sabe que cuenta con RIVAS pues es uno de sus importantes activos, cuyo valor agregado —del edil— es que se ha sabido rodear de excelentes elementos que saben el significado de servir.

Las elecciones 2021 están prácticamente a la vuelta de la esquiva y ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR es un cuadro que ocupa los lugares punteros dentro del aula de prospectos a capitanear proyectos de gran calado… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- Nuevamente al diputado local del Movimiento de Regeneración Nacional, RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, lo hizo quedar mal su propia lengua… Resulta que el legislador convocó a sus compañeros para realizar una colecta y donar el sueldo, para ayudar a la población de Reynosa, afectada por la pandemia del Covid-19 y por las recientes lluvias, pero hay pruebas donde se indica que desde el cinco de mayo, su compañero de legislatura, GERARDO PEÑA FLORES, ya había donado su sueldo en beneficio de los héroes de la salud, además de que PEÑA y otros diputados entregaron alimento y brindaron apoyo en general para la población de aquel municipio fronterizo afectado por el huracán “Hanna”… Al diputado RAMOS le urge cambiar de asesores, pues los que tiene lo están mal informando… ¡Ay ojón!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.- Una dama tiene muchas ganas de competir por la Alcaldía de Tampico… Tiene ganas y tal vez capital político, pero no tiene dinero y por tanto participar en el pancracio electoral así es competir sin estructura… MERCEDES DEL CARMEN GUILLÉN VICENTE tiene muchas ganas de estar en la boleta electoral, pero sabe que su partido, el PRI, no le garantiza lo que anhela que es competir para ganar y no simplemente ser candidata… Por ello tiene la mente abierta y las orejas también, para escuchar los ofrecimientos que pueden llegar desde las parcelas guindas… Son rumores, rumores, rumores…

~~ORIENTA UAT SOBRE NEUROCIENCIA.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la mano del rector JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ, realizó el curso “Aportes de las neurociencias para la toma de decisiones de las Pymes en la nueva normalidad”. El objetivo fue contribuir desde la academia e investigación universitaria a la reactivación de los negocios de las micro, pequeñas y medianas empresas. La enseñanza estuvo a cargo del maestro GERMÁN ZÚÑIGA ESPITIA.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Los analistas serios, que sí los hay, se quedan pensando y guardan su opinión sobre las aspiraciones del todavía director de Deportes de Tamaulipas, CARLOS FERNÁNDEZ ALTAMIRANO, que no sólo ya se siente candidato, sino también Alcalde de Madero… No basta tener dinero y padrino, que es muy importante en cualquier justa electoral, sino que las siglas azules, al menos en Madero, no dejaron un buen sabor de boca la última vez… ¡Sacarrácatelas!

++CUENTAN QUE… A la que se le quitaron ganas de competir es la ex alcaldesa de Tampico, MAGDALENA PERAZA GUERRA, desde que le Auditoría Superior del Estado le recordó que tiene más de 41 millones de pesos que no ha solventado… Con ese “recordatorio” y sumado a la experiencia de la ex edil, ya sabe con qué equipo jugar para no tener problemas… En Tampico cuentan que le dicen a MAGDALENA que mejor se jubile… ¡Qué-o-g-t!

++CUENTAN QUE… El Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas no levanta, a pesar del noble esfuerzo de sus dirigentes. La otrora estructura es un fantasma, una triste caricatura de lo que una vez fueron “buenos tiempos”; esa estructura ahora está pintada de azul o guindo y no le llegan al precio… Los priistas tienen muchas ganas y presumen buenos cuadros, pero no hay “con queso las gordas” y para colmo los actuales tiempos no son los mejores por los constantes escándalos… ¡Chúpale pichón!

++CUENTAN QUE… El que se está dando cuenta de la realidad, de su realidad, es el síndico independiente del Ayuntamiento de Victoria, LUIS TORRE ALIYÁN, quien anhela ser Alcalde, pero así como pintan las cosas bien podría conformarse con alguna diputación local por la vía plurinominal del partido que sea… Voces serias le aconsejan al abogado que no invierta en “sueños fatuos”, porque en política nunca será negocio invertir dinero en derrotas anticipadas… La población no olvida de quién es pariente TORRE ALIYÁN y de qué Ayuntamiento todavía es síndico… ¡Ay hojaldra!

