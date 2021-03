T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“ROCKET VALDEZ”, EL MAS VIABLE A LA ALCALDÍA DE VICTORIA….!

X.-DEJAR UNA FIRME HUELLA DE FECUNDO Y CREADOR TRABAJO EN MI TIERRA, SERÁ MI OBJETIVO, SEÑALÓ

YA QUE andamos en “los tiempos electorales”, en mi punto de vista, podré comentarles con toda certeza que, el reconocido ligamayorista, victorense, “actor de numerosas hazañas en el rey de los deportes”, a través de la gran carpa del mundo, con los Dodgers de los Ángeles, hoy aquí, este sencillo y afable personaje del ámbito profesional deportivo, se ha venido convirtiendo “en la mejor carta política” para el futuro de las familias victorenses, porque Ismael “el Rocket” Valdez Álvarez, ya se encuentra ante un escenario político preponderante, porque su nombre “ya se ha impregnado meteóricamente”, hasta en los más recónditos círculos sociales de esta ciudad capital.

PARA ELLO, quiero decirles que, “El Rocket” Valdez, se registró como Pre candidato a la Presidencia Municipal de Victoria, bajo las siglas del Partido MORENA, logrando de inmediato un impresionante posicionamiento, al aparecer con un 32.67 % en “la primer encuesta de confianza” que priva entre la población, hacia los aspirantes de este organismo político a la alcaldía victorense, pasando por encima de sus muy respetables contendientes, entre ellos su más cercano competidor Luis Torre Aliyán con un 26.67 %, de Eduardo Gattás con un 20% y un 4.33 % de Roque Hernández.

HAY QUE señalar que, esta encuesta emitida en las redes sociales y en todos los rumbos de Victoria, ha causado muy clara admiración política y social, por el gran clima de confianza y respeto, que las familias de los diversos estratos sociales de esta pujante comunidad, ya mantienen hacía el connotado deportista Ismael “el Rocket” Valdez, quien por su sencillez, que le es muy característica, ha logrado penetrar en grado superlativo entre las familias de los diversos estratos sociales, cuyo detalle viene a confirmar que al interior de MORENA, el liga-mayorista, es indudablemente la mejor oferta política” para el contexto ciudadano victorense.

EN RECIENTE entrevista con Ismael “El Rocket” Valdez, en conocido centro comercial, expresó sentirse halagado por la enorme, pero tal vez inmerecida distinción que gentilmente, le ha venido tributando la población, en todos aquellos lugares donde él hace presencia, cuyo detalle lo ha motivado a salir desde muy temprana hora de su hogar, para seguir fortaleciendo los lazos de armonía y cordialidad con la gente, que es a la que, cuando llegue la oportunidad de servirles, “lo haremos con mucho gusto”.

ISMAEL “EL ROCKET” Valdez, dijo actuar con pleno respeto hacia sus compañeros de esta contienda, ellos también tienen lo suyo, e incluso, ellos saben lo que deberán hacer, para consolidar su propósito en este escenario, porque cada uno de los andamos en entre tan importante engranaje político, a través del cual, si dios nos lo permite, podremos tener la oportunidad de servir e ir a trabajar, para luchar por los mejores retos y objetivos que, naturalmente, sean de tangible bienestar social para nuestra gente, esa gente que está ávida de ser atendida en sus demandas y reclamos, sostuvo el aspirante político en la breve charla.

EL DESTACADO deportista victorense “Rocket” Valdez, manifestó que así como alguna vez, se trazó el gran propósito de ir al mejor beisbol el mundo en los Estados Unidos, donde alcanzó a cristalizar su deseo, de convertirse en uno de los mejores actores de esta disciplina, hoy aquí en Victoria, ha emprendido un nuevo reto, que dijo “me llama la atención”, porque hoy aquí, estoy ante la gente de mi pueblo, “la cueruda capital Victoria” de la que soy oriundo, cuya tierra me vio nacer y como hijo de la misma, me siento ante la obligación ineludible, si se me da la oportunidad, de “trabajar con atingencia y perseverancia” para servirle a mi pueblo.

APUNTANDO enseguida que, “Rocket” Valdez, es parte y esencia del esfuerzo y trabajo, para salir adelante y ser diferente en cada uno de mis proyectos, y por ello, subrayó enfático que, todo buen propósito que me trazo y propongo, lo llevo y emprendo con empeño y pasión, pero siempre con las normas de respeto hacia mis semejantes, porque “si tengo la firme convicción de servir” a través este noble y digno propósito, me sentiré obligado a demostrar con hechos este gran ideal, para que la población o las familias que observen nuestro trabajo, valoren lo que con cariño y esfuerzo habremos de ejercer, en favor de ellos, que son mi pueblo.

PARA CONCLUIR, esta breve e interesante charla con Ismael “El Rocket” Valdez Álvarez, aquel joven que por su inquietud de ser diferente, destacó en el rey de los deportes del mundo”, como es del dominio público, aquí en Victoria, Ismael, desea emprender una nueva tarea en el servicio público, para que su nombre, “quede impregnado” en todas las calles, avenidas y colonias de este su querido pueblo, la capital tamaulipeca y así como en las Ligas Mayores, dejar también aquí en su tierra “una huella imborrable, de fecundo y creador trabajo de bienestar social”, para las familias de todos los niveles sociales de su querido pueblo, del que dijo sentirse muy orgulloso.

