ROJAS DÍAZ DURÁN: BOCÓN, BRAVUCÓN, IGNORANTE E IRRESPONSABLE

Hipódromo Político

Por Carlos G. Cortés García

El llamado Perrito Pantorrillero demostró su ignorancia en materia internacional, asumiendo funciones que sólo le competen al canciller.

Tamaulipas es más grande que sus problemas

Felipe Garza Narváez ha sido tres veces diputado local, por mayoría, por el mismo distrito electoral de Ciudad Victoria.

Con la venia del Congreso de los Estados Unidos, Baden y Harris son presidente y vicepresidenta electos de ese país.

El tema de lo ocurrido este miércoles en el Capitolio, en Washington, DC, en el corazón político de los Estados Unidos ya es conocido prácticamente en todo el mundo. ¿Debió pasar o no? ¿Debe haber consecuencias para “alguien” o no? ¿Hay que buscar reconstruir el sistema electoral de la unión americana? Quizás, pero desde un punto de vista teórico, se nos permita emitir una opinión al respecto y quizás en el entorno académico y periodístico también.

Yo diría que lo ocurrido este miércoles fue algo inédito y quizás no debió haber sucedido, y no así ni ahora, porque se vulneraron muchas cosas, con costos y repercusiones que habrán de impactar al vecino país del norte.

Lo que verdaderamente me pareció terrible fue la sesgada opinión de Alejandro Rojas Díaz Durán, este sujeto que ha presumido que se las sabe de todas, todas, y que nunca le ha pegado a nada. El angelito se aventó la puntada de escribir en su cuenta de Twitter: “#EUA está cerca de un golpe de Estado y de una insurrección civil y violenta sin precedentes en su historia. La actitud de @realDonaldTrump es suicida, va directo a una lucha fratricida y a la ingobernabilidad. Les urge un nuevo y más democrático sistema electoral”.

¿Rojas Díaz Durán no midió el tremendo problema diplomático que puede generar con una opinión tan absurda, estúpida y con falta de rigor político y diplomático? Se nota que Rojas Díaz Durán no conoce ni la o por lo redondo de la política internacional, y por consecuencia, dada su cercanía con el Senador Ricardo Monreal puede meter en un brete internacional al país y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero el hombre no lo racionaliza y pone a funcionar su lengua antes de conectarla a su cerebro.

No podemos olvidarnos de por lo menos tres “detalles diplomáticos” de la 4T en los últimos tiempos. Primero, cuando el presidente mexicano viajó a Washington a reunirse con Donald Trump, con un propósito netamente electoral en favor del inquilino de la Casa Blanca, cuando la moneda electoral estaba en el aire. Segundo, no felicitar al candidato ganador del proceso electoral, Joe Biden, lo que significó ponerse del lado de Donald Trump, aún y cuando ya era clara la tendencia electoral en favor del demócrata, como lo marcan los cánones internacionales, luego, luego y en cálida llamada telefónica. Tercero, el “ofrecimiento unilateral de México” de asilo político a Julián Assange, cuando este personaje es un objetivo estratégico de los estados unidos y el propio presidente Biden, cuando se desempeñaba como vicepresidente en la administración de Barak Obama, lo calificó de «terrorista de alta tecnología». Son errores básicos de política internacional que no debieron haberse cometido y si el presidente López Obrador le hubiese preguntado al Canciller Ebrard seguramente no se hubieran cometido.

Adicional a estos yerros, me parece que las declaraciones de Rojas Díaz Durán vienen a complicarle el escenario internacional a Andrés Manuel López Obrador y, créamelo o no, estas metidas de pata van a traer consecuencias políticas y económicas. La tarea del gobierno no es un juego y la relación entre países es algo muy serio a lo que no se le ha encontrado, todavía, esa seriedad.

Rojas Díaz Durán debería saber, para abrir la boca, que los principios constitucionales que rigen la política internacional de México son: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; y la igualdad entre los pueblos. Y con ese twitt demostró que en política internacional no tiene el más básico de los conocimientos y en mi pueblo a eso se le llama ignorancia.

¿O usted cree que las afirmaciones twitteras de Rojas Díaz Durán caben en estos principios de política internacional? Me parece que no. Me parece que son bravuconadas y opiniones intervencionistas que, reitero, viniendo de un personaje tan ligado al ejecutivo federal, habrá que esperar consecuencias.

1. Quien regresó ayer de su periodo de vacaciones, fue el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que al arribar a Palacio de Gobierno ya era esperado por los compañeros de la fuente. Ahí, aseguró que a pesar de las adversidades que enfrenta nuestra entidad, Tamaulipas empezó el año con el pie derecho, echados para adelante y con mucho espíritu y ánimo para sacarlo adelante, convencido que “Tamaulipas es más grande que sus problemas, lo ha demostrado una y otra vez y esta no va a ser la excepción”.

El mandatario tamaulipeco aseguró que la entidad sigue liderando en inversión extranjera y en generación de empleo, aunque reconoció que durante el presente año se continuará enfrentando “el tema de la pandemia que es un tema que no podemos pasar por alto, es un tema en el que hay que seguir concientizando a la población”.

2. Para quienes no sepan, Felipe Garza Narváez, ex delegado de la Secretaría de Gobernación en Tamaulipas y ex presidente del PRI tamaulipeco, ha sido tres veces diputado local por mayoría, por voto directo, uno de los poquísimos casos en el país que ha sido tres veces diputado local de Tamaulipas por el mismo distrito electoral local, con todo lo que ello representa. Estos datos forman parte de la historia política de Tamaulipas. El problema es que hay quienes lamentablemente abren la boca sin el mínimo conocimiento de causa. Y eso se llama ignorancia. 3. El Congreso de los Estados Unidos certificó esta madrugada la victoria electoral de Joe Biden y Kamala Harris en el proceso presidencial del 3 de noviembre pasado, en una sesión inédita que tuvo que suspenderse durante tres horas ante la irrupción de manifestantes partidarios del presidente saliente, Donald Trump. Así pues, con 306 votos electorales a favor, contra 232 de Donald Trump, Joe Biden es oficialmente el presidente electo de Estados Unidos, y Kamala Harris es la vicepresidenta electa. Ambos asumirán el poder el próximo 20 de enero.

DESDE LA REDACCIÓN. Este miércoles platicamos Desde la Redacción con Enrique Cárdenas del Avellano, quien busca ser el candidato del PRI a la diputación federal por el V Distrito Electoral. Y este jueves por la noche, le informamos a partir de las 21:00 horas desde nuestro sitio en Facebook: https://www.facebook.com/DLRMexico

Desde la Redacción Noticias MX

Desde la Redacción Noticias MX. 8,207 likes · 1,121 talking about this. Somos una página profesional y responsable de la información y de noticias que presentamos. #PeriodismoInteligente

www.facebook.com

, en sólo 90 segundos, con la mejor información. Acompáñenos por favor. Y termine bien informado su día.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico [email protected]. Y también estamos en twitter @MXCarlosCortes.

HIPÓDROMO POLÍTICO

Derechos Reservados 2021