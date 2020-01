ROJAS DÍAZ DURÁN: EL PROMETER NO EMPOBRECE…

HIPÓDROMO POLÍTICO

Alejandro Rojas Díaz Durán engaña a todos para que lo ayuden a llegar a la dirigencia nacional de MORENA.

Que auditen a NOTIMEX de Sanjuana Martínez por las inconmensurables irregularidades en contra de los trabajadores y los grandes negocios.

En Reynosa, los tránsitos hacen su agosto… todos los días.

Antes que nada, permítame agradecerle su comprensión ante este descanso que, no se si merecido, pero si necesario, y que dediqué a compartir con mi familia, sacrificando a mis queridos lectores, pero reitero, siempre es necesario un alto en el camino para reflexionar en donde estamos y hacia dónde vamos.

También, permítanme desearles que este año que recién inició sea mejor, en términos generales, para todos, en lo laboral, en lo económico y en lo emocional, y que sea un año donde tengamos la oportunidad de construir proyectos ganadores para todos.

Y entrando en materia, hace unas semanas, Alejandro Rojas Díaz Durán, quien sueña con dirigir al Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, declaró que el candidato de ese instituto político a la gubernatura en 2022, será el tampiqueño Rodolfo González Valderrama. Sin embargo, debemos aclarar que, primero que nada, Rojas Díaz Durán no es nadie para hacer esta clase de anuncios porque dentro de ese partido no es nadie, y después, se ha comprometido con José Ramón Gómez Leal para apoyarlo en obtener la misma candidatura, al igual que con el Senador Américo Villarreal Anaya y con Héctor Martín Garza González.

Pero también, Rojas Díaz Durán se ha comprometido con Mario López, el alcalde de Matamoros, a apoyarlo en sus aspiraciones a llegar a la candidatura morenista al Gobierno de Tamaulipas y con el alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernión, a apoyarlo en sus pretensiones por llegar al Palacio de Gobierno en 2022.

Alejandro Rojas Díaz Durán se está comprometiendo con todos a cambio de que lo ayuden a llegar a la dirigencia de MORENA, aunque de llegar, lo que se ve casi imposible, no tendrá la capacidad para ayudar a todos y seguramente traicionaría a más de uno, lo que haría enojar al resto de los aspirantes, lo que acabaría por sepultar al partido marrón en Tamaulipas.

Si de por si todos los aspirantes morenistas al gobierno de Tamaulipas, se están dando con todo, no me quiero imaginar lo que habrá de ocurrir llegada la hora de la verdad: no habrá unidad, se multiplicarán las traiciones y se habrán de dar con todo, porque lo que menos se ve es la lealtad a ese partido. Basta sólo con ver el desastre que traen los diputados de MORENA en el Congreso del Estado, quienes se están dando hasta con la cubeta y se han dividido buscando alcanzar la coordinación parlamentaria de MORENA. Rojas Díaz Durán con su actitud no sólo no ayuda a ese partido, sino que además está complicando el ambiente sucesorio en Tamaulipas, para el que aún falta mucho tiempo.

Rojas Díaz Durán está jugando su juego buscando ser dirigente, que no líder, del Movimiento de Regeneración Nacional, en lugar de Yeidckol Polevnsky, lo que no habrá de ocurrir porque no hay un proyecto político consolidado, y el llamado “perrito pantorrillero sólo está buscando llevar agua a su molino, esperando pagar a sus “financiadores y promoventes” los favores en campaña.

Es más, es tanta la afición de Rojas Díaz Durán a hablar de que el partido se va a desintegrar que, gracias a sus “buenos augurios” es muy probable que eso suceda, porque Rojas Díaz Durán a eso le apuesta que en una de esas podría ocurrir la desaparición de MORENA, lo que sería un lastre para la 4T. Tiempo al tiempo.

Por cierto, no entiendo la obsesión de Rojas Díaz Durán con Tamaulipas y con el mandatario tamaulipeco, a tal grado que ya ha comentado que él quiere ser candidato al Gobierno de Tamaulipas. Yo sólo se que del odio al amor hay sólo un paso y tanto habla Rojas Díaz Durán del Gobernador de Tamaulipas que más parece que hay una admiración intensa bajo todas sus críticas y señalamientos. ¿Será? Si, claro que puede ser.

1. Prácticamente desde su llegada a la Dirección de NOTIMEX, Sanjuana Martínez ha estado rodeada de polémicas y acusaciones de abuso de autoridad, por lo que la Diputada Federal por Zacatecas, Frida Esparza Márquez, del grupo parlamentario del PRD exhortó a la Secretaría de la Función Pública a investigar el caso de los contratos millonarios que ha otorgado Sanjuana a un reportero y dos despachos de abogados, razón por la cual pidieron auditar a la Directora General de Notimex por dichos contratos millonarios.

La legisladora federal también pidió investigar “las denuncias existentes en el 2019 sobre prácticas y contratos ilícitos, nombramientos ilegales, operación de una estructura paralela de 122 personas contratadas a pesar de la supuesta austeridad, despidos no justificados de 223 periodistas y personal de base y confianza, incremento del pasivo laboral que puede causar daño patrimonial al Estado, entre otros”.

La diputada lamentó la grave situación que se vive al interior de Notimex, donde a la par del dispendio millonario en favor de supuestos amigos de su directora general, persisten los despidos masivos que rebasan 223 casos de periodistas, corresponsales, editores, redactores, fotógrafos y personal administrativo.

La legisladora por Zacatecas, indicó que a la par de los despidos y la negativa a liquidar conforme a la ley, como lo ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador, la directora Sanjuana Martínez, contrató en un proceso viciado, ya que se debió convocar a tres empresas y sólo concursaron dos, para otorgar a Notimex “Servicios de Cobertura Periodística”.

Toda una fichita resultó Sanjuana Martínez, y lo que menos se entiende es la actitud presidencial de mantener a como de lugar a esta señora en la Dirección General de Notimex, a pesar de la cascada de denuncias e irregularidades que han envuelto su cuestionada administración.

2. Le comento que, en Reynosa, llueven las quejas de los automovilistas que circulan por el libramiento, hasta la zona de maquiladoras, donde los agentes de tránsito hacen su agosto todos los días, abusando del uniforme que deben de respetar. El caso es que los jóvenes agentes se pasan a cuchillo a los manejadores que tienen la mala suerte de caer en sus fauces, habiendo incluso el caso de conductores que en más de dos ocasiones han caído en las manos de un mismo agente.

La pregunta obligada es: ¿acaso los agentes de tránsito tienen órdenes de asaltar a los manejadores que circulan por el libramiento? Y si es así, ¿de quien reciben las órdenes? ¿El dinero que “recaudan” los agentes de tránsito se queda en las manos de los jefes de la corporación o llega más arriba?

Es una pena que los ciudadanos reynosenses, o quienes tienen la necesidad de circular por las calles de esa ciudad fronteriza, estén a merced de los agentes de tránsito que para salir a “trabajar” se ponen el antifaz y que la autoridad local, de quien dependen, no haga nada, porque a pesar de lo que puedan decir, las malas acciones de los agentes de tránsito dejan en mal al Ayuntamiento de Reynosa.

3. Este lunes 6 de enero, terminó el periodo vacacional de invierno. Y en Tamaulipas, todas las instituciones públicas regresan a trabajar. Y se normalizan las actividades. Por lo pronto, a nombre de mi familia, mi esposa y mis hijos, y del mío propio, le deseamos lo mejor de lo mejor en este año que recién inicia y pedimos para usted un año #2020 lleno de éxitos, prosperidad y bendiciones.

Y este 4 de enero se celebró el Día del Periodista. Y hubo quienes a los compañeros de la prensa les celebraron con un convivio, como el Ayuntamiento de Ciudad Victoria, en donde la Directora de Comunicación Social, Gloria Montalvo y algunos de los directores, compartieron el pan y la sal con los comunicadores de Ciudad Victoria, lo que por supuesto se agradece. Mañana, en la Sala de Prensa de Palacio de Gobierno se partirá la tradicional rosca de reyes y con el mismo motivo, el líder del Congreso del Estado, Gerardo Peña Flores, hará lo propio, al reunirse con periodistas, en una de las primeras acciones del #2020 del líder camaral en Tamaulipas.

