HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES

ROJAS LE BUSCÓ TRES PIES AL GATO… ¡Y SE LOS ENCONTRÓ!

Finalmente, la telenovela marrón terminó. Y este episodio político-mágico-musical bien podría llevar el título de “Le salió el tiro por la culata”.

Y es que Alejandro Rojas Díaz Durán fue sancionado por la Comisión de Honor y Justicia del Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, “con la suspensión de sus derechos partidarios por un periodo de 3 años”. Así lo consigna la resolución emitida por dicha Comisión y que obra en el Expediente CNHJ-TAMPS-186/19 con motivo del inicio del procedimiento de oficio de fecha 26 de marzo de 2019, en contra de Alejandro Rojas Díaz Durán, en su calidad de Consejero Estatal de Morena en la Ciudad de México, Coordinador de Asesores en el Senado de la República y Senador suplente del C. Ricardo Monreal Ávila, por supuestas faltas a la normatividad estatutaria de MORENA.

Los efectos de la sentencia llevaron a la destitución de Rojas Díaz Duran de cualquier cargo que ostente dentro de la estructura organizativa de MORENA, con fundamento en lo establecido en el Artículo 64º, inciso e, así como la inhabilitación de Alejandro Rojas Díaz Durán para participar en los órganos de dirección y representación de MORENA o para ser postulado por este Instituto Político de MORENA, ya sea de manera directa, coalición o candidatura común a un cargo de elección popular, por el principio de mayoría relativa o representación proporcional.

Y es que de acuerdo con el documento que contiene la resolución, se acreditó fehacientemente la conducta cometida por parte de Alejandro Rojas Díaz Durán, consistente en la trasgresión a las normas contenidas en los Documentos Básicos de MORENA previamente citados, al haber realizado expresiones de denostación y calumnias en contra de MORENA, sus órganos y su dirigencia; y haber hecho públicos indebidamente, mediante publicaciones en sus redes sociales, asuntos estrictamente internos de MORENA, lo que generó una afectación directa a la imagen de este partido político de sus órganos y de su dirigencia.

Además, y como agravante importante, se le sentenció por no haber atendido su responsabilidad de acudir a la instancia interna para la resolución de conflictos, es decir, a la propia Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y hacerlo de manera abierta a través de medios de comunicación y redes sociales.

Aunado a lo anterior, y derivado del análisis de todo el expediente, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia señala las siguientes agravantes del caso, que son imputables a Alejandro Rojas Díaz Durán: que, en uso y aprovechamiento de su calidad de Coordinador de Asesores de Morena en el Senado de la República, Consejero Estatal de Morena en la Ciudad de México así como de Senador Suplente, el demandado, Díaz Durán realizó diversas publicaciones en su Twitter, con pleno conocimiento de que, al revestir dichos cargos y al ser una personalidad pública y representante de MORENA, las mismas revisten un mayor impacto, no solo en la vida interna de este Partido Político, sino también en la imagen del mismo ante la sociedad en general y sus militantes, incumpliendo de esta manera con su obligación de desempeñarse, en todo momento tanto en su vida pública como privada, como digno integrante de MORENA, al no acatar las disposiciones ya anteriormente mencionadas.

Que, la conducta transgresora de Alejandro Rojas Díaz Durán, lejos de rectificarse durante el presente Proceso de Oficio, ésta se ha agudizado, al continuar de manera constante y reiterada dañando la imagen de MORENA como Partido Político, de sus órganos, así como de su Dirigencia Nacional, mediante la publicación sistemática de nuevas manifestaciones en sus redes sociales con el mismo fin.

Que, Alejandro Rojas Díaz Durán invirtió recursos económicos con el objetivo de difundir los contenidos publicados en sus redes sociales, las cuales tuvieron como consecuencia directa afectar de manera reiterada y sistemática la imagen de MORENA, sus órganos y su dirigencia. La “pauta” en la que invirtió recursos económicos tuvo como efecto una mayor difusión del contenido de sus publicaciones, llegando incluso a ser, estas, objeto de notas periodísticas, incurriendo de esta forma en una falta grave en contra de la normatividad antes citada de este partido político, pues no únicamente se limitó a ventilar indebidamente los asuntos internos de MORENA, sino que provocó una mayor exposición del contenido antes mencionado.

Que, Alejandro Rojas Díaz Durán, fue omiso en cuanto a acudir ante esa instancia partidista -Comisión de Honor y Justicia- con el fin de presentar recurso de queja alguno en el cual hiciera del conocimiento de esta Comisión Nacional la afectación y/o vulneración a sus derechos partidarios que estuviese sufriendo como consecuencia del actuar de la dirigencia nacional, de los órganos o de cualquier otro militante. Si bien alega el demando haber acudido ante la Comisión Nacional, es menester señalar que el recurso presentado por Alejandro Rojas Díaz Durán, y radicado en el expediente CNHJ-TAMPS-167/19, que corresponde a una Litis completamente diferente a la planteada en el presente juicio.

El contenido del expediente CNHJ-TAMPS167/19, es relativo a una impugnación de carácter electoral y que no guarda ninguna relación con las violaciones estatutarias planteadas.

Las declaraciones realizadas por Alejandro Rojas Díaz Durán en contra de MORENA, sus órganos y la Dirigencia Nacional, en particular las manifestaciones dirigidas contra la Secretaria General en funciones de presidenta, la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz, podrían revestir incluso carácter de violencia política de género ya que al referirse a dicha dirigente lo hace de manera irónica, sarcástica y en forma de burla. En conclusión, al existir elementos suficientes para acreditar como fundados los agravios expuestos por este órgano jurisdiccional, se resuelve sancionar a Alejandro Rojas Díaz Durán, con la Suspensión de sus derechos partidarios por un periodo de 3 años, con fundamento en lo previsto por el artículo 64º inciso d. del Estatuto de MORENA:

“Artículo 64º. Las infracciones a la normatividad de MORENA podrán ser sancionados con: (…) c. Suspensión de derechos partidarios…”.

Con esta sentencia de la Comisión de MORENA de Honor y Justicia, Alejandro Rojas Díaz Durán se queda sin posibilidad alguna de buscar la dirigencia nacional de ese partido, ser el operador político de Ricardo Monreal, Coordinador de los Senadores MORENISTAS o lograr alguna candidatura a puesto de elección popular o de dirección del partido. Sin embargo, muchos esperan que Alejandro aprenda la lección porque no se trata de ninguna manera de buscar la estridencia por buscarla, sino de la construcción de un proyecto político, pero no a cualquier precio. Y para lograr resultados, hay que sumar y multiplicar y no restar y dividir.

Rojas Díaz Durán se le fue a la yugular a la dirigente nacional de MORENA, al Gobernador de Tamaulipas y a otros personajes en Puebla y en Baja California. Y en todos los casos, innecesariamente, porque el objetivo de su escandalosa actitud era llegar a la dirigencia nacional de MORENA, lo que hoy, después de haber sido sancionado por la Comisión Nacional de Honor y Justicia ya no logrará, dado que fueron tres años de castigo. ¿Y en el futuro? Me parece que esté fue un uppercut bien acomodado en el área pancreática, que podría dejarlo fuera de combate.

Pero tampoco a nadie debe de extrañar la actitud de Rojas Díaz Durán. Así ha sido y creemos que así seguirá siendo. Cosa nada más de revisar su historia. Pero no debe olvidar que oportunidades sólo hay una y lo que se ve en el horizonte es que ya las perdió. Y reitero: Alejandro Rojas Díaz Durán le buscó tres pies al gato, ¿y qué cree? Tardó, pero se las encontró.

Estoy convencido de que nadie tiene derecho a polarizar a una sociedad, y lamentablemente eso se quiso hacer en Tamaulipas. Y eso se quiso hacer en Puebla. Y eso se quiso hacer en Baja California. Y eso se quiso hacer en MORENA. Y eso me parece que es lo más censurable, sobre todo cuando lo que México requiere es trabajo y desarrollo, proyectos ganadores y mejores condiciones de vida. Y si eso se está haciendo en Tamaulipas, por sólo poner un ejemplo, los tamaulipecos no merecemos que nos dividan y nos lancen al precipicio. Y me parece que eso se intentó sin éxito, afortunadamente. Y hoy Rojas Díaz Durán tuvo ya su castigo.

Y muchos, pero muchos, estarán muy contentos, dentro y fuera de MORENA, por este castigo a Rojas Díaz Durán. Entre ellos la propia Yeidckol, Bertha Luján, Miguel Barbosa Huerta, Jaime Bonilla y Enrique Torres, entre otros muchos personajes marrones y otros muchos que no son morenistas. Creo que Díaz Durán no ha leído a Tsun Tzu y su “Arte de la Guerra” y abrió más frentes de batalla de los que humanamente podía contener. Pero, en fin, así se aprende en esta vida.

¿Y ahora que sigue para Rojas Díaz Durán? Por lo pronto, lo recomendable es tomarse unas largas vacaciones para echarle materia gris a sus próximos proyectos.

1. Este lunes el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas, Olga Alicia Castro Ramírez, salieron a los medios para asegurar que no hay circunstancias que pudiesen poner la elección del próximo domingo en riesgo. Y esa es una buena noticia para la sociedad tamaulipeca, para los candidatos y para los partidos políticos, por lo que los ciudadanos podremos salir a votar el domingo, con toda tranquilidad, acompañados por nuestra familia, para cumplir con nuestro derecho y obligación ciudadana de elegir a nuestros próximos diputados locales.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipodromo.politico@gmail.com. Y también estamos en twitter @CarlosCortesMX.