Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Rolan presidencia de Tribunal.

En el Tribunal de Justicia Administrativa de Tamaulipas hay tres Magistrados, Edgar Uriza Alanís, Noé Sáenz Solís y Andrés González Galván.

El primero de ellos es el actual presidente, mientras que el segundo lo será a partir del 18 de julio venidero y hasta el 17 de julio del 2021, en tanto que el último de ellos, esperará dos años para estar en la presidencia.

De acuerdo al Artículo 58, Fracción LVI de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, es responsabilidad del Congreso del Estado, expedir leyes en materia de impartición de justicia administrativa, misma que se otorgará a los ciudadanos a través de órganos dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, así como, aprobar los nombramientos de quienes sean encargados de esa función en términos de la Ley.

Fue a partir del 31 de mayo de 2017, cuando se creó la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas y el Decreto para la promulgación de la ley fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el dos de junio de ese mismo año, para que el 17 de junio el mismo Congreso de los Diputados nombrara a los tres Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y cuya presidencia recayó en el abogado Edgar Uriza Alanís, quien ha ejercido ese cargo por dos años, lapso máximo para el ejercicio del mismo, según el Artículo 15 de la Ley Orgánica.

El Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, es la máxima autoridad, desde cuya sala unitaria se discuten y deliberan los asuntos jurisdiccionales y administrativos, en sesiones ordinarias y extraordinarias. Además, tiene la facultad de elegir por mayoría de votos, de entre los tres Magistrados al presidente del Tribunal y tomarle la protesta.

En base a lo anterior fue que, en la sesión pública del pasado 20 de junio, el Pleno de los tres Magistrados eligió por unanimidad de votos al Magistrado Noé Sáenz Solís como presidente del Tribunal de Justicia Administrativa para el período del 18 de julio de este año y el 17 de julio del 2021.

En el mismo Pleno se da la posibilidad de que, tras la unanimidad del acuerdo, el presidente actual, le toma la protesta al presidente próximo, de manera que Sáenz Solís, se compromete a guardar y hacer guardar las Leyes, desempeñar leal y con patriotismo el cargo y velar por los principios que rigen al Tribunal.

Pero, sorpresa, los Magistrados no estaban solos en la realización del procedimiento, ya que, el Secretario General de Acuerdos, licenciado José Manuel Garza Reyes, fue testigo y dio fe de la designación del nuevo presidente, por lo tanto, recabó y firmó el acta de la sesión del 20 de junio y, además, actuó para que el acuerdo fuera dado a conocer y publicado en el Periódico Oficial del Estado, situación que aconteció este jueves 27 de junio.

Por el mismo rumbo del Congreso del Estado, otra persona de apellido Sáenz, la Maestra Diana del Carmen Guardiola Sáenz, recibió la medalla al Mérito Luis García de Arellano 2019, como reconocimiento por sus aportaciones a la lingüística y la literatura.

Con la salvedad de todas las cosas buenas que ha hecho como profesionista, Guardiola Sáenz, el respaldo de los Diputados del Congreso del Estado, no fue unánime, ya que, algunos consideraron que otras personas también daban el perfil requerido en la convocatoria para la designación.

Los otros.

Jamás llegará a la Dirección de Obras Públicas del municipio de Victoria una petición de la dirigencia del comité estatal del PAN que tiene a su cargo, el matamorense Francisco Elizondo Salazar, para solicitar el bacheo o recuperación de pavimento de la calle Berriozábal, por la que se encuentra el edificio de esa organización política.

Obvio, no se trata de oficios y peticiones, sino de sentido común y porque no, hasta de agradecimiento ya que, a las autoridades municipales les fueron prestadas las siglas del PAN para ganar la alcaldía el año pasado, de ahí la extrañeza de que, a los titulares de Obras Públicas o Servicios Públicos, no se les haya ocurrido llevar a cabo esa acción.

Frente a la sede del PAN hay infinidad de pozos, aunque en realidad es desde la calle 19 hasta el 25 Berriozábal, incluido el paso de las vías del tren, ya que, las condiciones son fatales.

Por ningún motivo, si los encargados de bachear y de recuperar pavimentos arreglan ese tramo de la calle Berriozábal, serán reprendidos, al contrario, el alcalde Xicoténcatl González Uresti, estará de acuerdo con que se mejor la vialidad en las inmediaciones del edificio del PAN, al que, en varias ocasiones fue para cumplir con los requisitos de su postulación y mostrar su algarabía cuando ganó las elecciones y se convirtió en presidente municipal de la capital de Tamaulipas.

Las reglas se mantienen, por tanto, la credencial de elector que tramiten los ciudadanos de la entidad ahora, será entregada sin costo alguno, porque el INE, de acuerdo a la versión dada a conocer por la presidenta de la Junta Local Ejecutiva de ese instituto en la entidad, Olga Alicia Castro Ramírez.

Es algo ilógico que, con tanto asunto en la agenda del Instituto Electoral, la agenda social y de los medios de importancia al posible cobro de la credencial de elector con fotografía, en virtud de propuestas que circulan en la Cámara de Diputados respecto a ese documento que es usado como principal medio de identificación de la ciudadanía.

Por estos días terminan las campañas que traen los candidatos a la dirigencia de la Sección 51 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaria de Salud de la entidad, cuya disputa está entre el exsecretario general, Adolfo Sierra Medina y la actual titular de la organización, Maribel González Arredondo, además de Gustavo Camacho, quien dio forma a la planilla guinda, cuyo color tiene significado político nacional, porque es el color del partido del gobierno Federal, Regeneración Nacional.

Son más de seis mil trabajadores de la Secretaria de Salud los que podrán votar el primero de julio, día en que se colocarán las urnas en los centros de trabajo de la dependencia y se dará oportunidad a los empleados para que ejerzan su derecho sindical.

Las planillas Azul, Guinda y Roja, buscan desde el pasado 13 de junio quedar bien con los empleados, para darle un tinte democrático al asunto, aunque hay quienes creen que las cosas se quedarán como están, es decir, que podría repetir en la dirigencia la licenciada en enfermería, Maribel González Arredondo.