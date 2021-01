SEÑAL POLITICA

Por: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

ROMAN BOCK FUERTE PROSPECTO POR MORENA

Importante acción política viene desarrollando el joven político tamaulipeco ROMAN BOCK con un trabajo limpio, hoja de servicios en diferentes trincheras que ha estado participando desde hace algunos años en el sur del estado.

Es mencionado con insistencia para representar al sexto distrito electoral federal por el partido MORENA donde en dias pasados de acuerdo a la convocatoria emitida por el comité nacional procedió a inscribirse y recibió el visto bueno de la comisión de elecciones para ser aceptado por este partido al cumplir con la documentación solicitada.

Su trabajo en la región del sexto distrito habla por si sola de lo que representa como fuerza política para lo que viene este año.

MOVIMIENTO CIUDADANO SE PREPARA CON FUERZA

Con el objetivo de festejar el Dia del Periodista, SILVESTRE RODRIGUEZ MARIN, precandidato a la presidencia municipal por el partido Movimiento Ciudadano, dirigió un mensaje al gremio en una comida ofrecida a los comunicadores de la ciudad.

RECONOCIO EL TRABAJO de los periodistas y señalo que los integrantes del movimiento ciudadano serán gente transparente, limpia y dispuesta a seguir ayudando a la ciudadanía.

SILVESTRE, pidió un minuto de silencio por los periodistas que fallecieron en el año 2020 como Vicente Deanda y de Deportes Felipe Galván. También habló de las pretensiones de su partido Movimiento Ciudadano recalcando que el instituto político buscará integrar planillas con candidatos a regidores que tengan arraigo en los sectores y colonias que representan.

TAMBIEN MENCIONA que “El compadrazgo ha debilitado a la ciudad porque no van a defender su terruño, ni a mejorarlo, el partido quiere ciudadanos reales y comprometidos con la tarea de mejorar su sector, mejorar su colonia y empoderarse”, aseveró. Indicó que los políticos tradicionales no atienden a la ciudadanía y no emergen desde las colonias. “Un servidor viene de las colonias, por nuestro trabajo como funcionario municipal hemos estado cerca de las problemáticas de las colonias, y no vivo en McAllen, yo si gano no me van a ver haciendo compras en el HEB de McAllen, la tarea de gobernar exige 24 horas diarias”, exclamó. Anticipó que como precandidato retará a todos los que aspiren a puestos de elección popular a que demuestren que viven en Reynosa no solo con recibos de agua y luz, sino con presencia permanente. “Que no vengan medio tiempo y duerman en McAllen”,

INVITAN A CONTRIBUYENTES DE RIO BRAVO

ARMANDO TREVIÑO SALINAS jefe de la oficina fiscal del estado dijo que con el arranque del año se elimina el apoyo del cincuenta por ciento de descuento en la licencia de conducir.

Mientras que los que son contribuyentes cumplidos contaran con 3 meses de apoyo en descuento todavía.

Menciona en entrevista que “En este 2021 el descuento del 30 por ciento aplica a contribuyentes que van al corriente en sus pagos, y que tiene cero adeudos, en lo que tiene que ver con el engomado y la tarjeta de circulación que es donde se hace efectivo, y estará vigente por los siguientes tres meses”.

GALLOS FUERTES DEL PRI EN ALGUNOS DISTRITOS

EN EL Partido Revolucionario Institucional de Tamaulipas recurrieron a ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO, un ex diputado local, ex funcionario y ex alcalde victorense para hacerlo su candidato a diputado federal y asi ir a la competencia distrital.

ENRIQUE es un personaje de la política y empresario tamaulipeco que aspira asi también a la gubernatura del estado de Tamaulipas en el 2022.

Y donde con mucha seguridad de ganar la elección de este 2021 le da el pase directo a la grande del estado en el 2022 sin ningún problema.

COMENTAMOS anteriormente la trayectoria del victorense que se da por un hecho será el abanderado a la diputación como en Nuevo Laredo irá RAMIRO RAMOS SALINAS.

HAGO UN ESPACIO para en esta ocasión, recordar en el primer aniversario luctuoso de nuestro Tío HAROLD SIEGFRIED, que seguramente está descansando a la diestra de dios nuestro señor.

Envió mi felicitación por su cumpleaños este 6 de enero a HAMID NAME PINEDA, ex alcalde de Valle hermoso; JUANY GUAJARDO, JAVIER GONZALEZ OCHOA, ANDRES BARRERA HINOJOSA, HERMES REY CRUZ GONZALEZ, Dia de la enfermera JOSUÉ GOMEZ NAVA, NATHYELLY CONTRERAS VILLARREAL, ex alcaldesa de Nueva Cd. Guerrero; REYES BARRON BARBOZA Y DR. JORGE CONDE GARCIA.

Además, este 7 de enero recuerdo en su natalicio a DON RAUL ORTEGA del ejido Mario Souza, ex líder político y ex delegado municipal en muchos años asi como al ex diputado local y ex dirigente del PRI en Cd. Mante, además de ex dirigente de la pequeña propiedad, DON EDUARDO ESPRONCEDA. También aprovecho este mismo 7 y a EDGAR IVAN ROBLES FLORES, dirigente de la UGOCM Rio Bravo; también felicito al regidor del PT y dirigente político, JUAN GONZALEZ LOZANO Y JASHIEL GARCIA.

Mientras que este 8 de enero felicito a DERLY RIVAS ALVARADO, JOSE LUIS CASTILLO, destacado comunicador victorense; DANIEL LEMUS, MARY OCHOA, DIEGO MARTINEZ, OSCAR MORALES, MARY ROCHA, ROBERTO RAMIREZ, RAFAEL CUEVAS, PROFR. CESAR ROSALES Y BERENICE HERNANDEZ DE QUIROZ.

