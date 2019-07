La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

ROMERO DESCHAMPS, ES DEL GRUPO DE LOS INTOCABLES

Carlos Romero Deschamps, como líder del sindicato de los trabajadores petroleros del país podrá ser corrupto, ladrón y sinvergüenza, pero a los de su estirpe se les reconoce como “un hombre del sistema”, más que nada por ser un hombre “de disciplina y lealtades”, por lo que creemos que aquellos compas a los que ya les anda por verlo en la cárcel por ahora se van a quedar con las ganas o tendrán que esperar a que concluya su encargo al frente del STPRM en el 2024, casualmente cuando termina el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Como todo el mundo ya lo sabe a Romero Deschamps lo hizo dirigente del sindicato de los trabajadores petroleros el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari después de haber metido en la cárcel a su antecesor Joaquín Hernández Galicia (a) La Quina, por haberle jugado en 1988 las contras en la elección presidencial, ya que el patriarca de Ciudad Madero le apostó a Cuauhtémoc Cárdenas.

Que hay denuncias en su contra con sustento o no sabemos que las hay, pero, pero, pero, no es suerte ni casualidad el que el martes el juez Décimo Cuarto de Distrito del Estado de México, le haya concedido el amparo de la justicia federal lo que viene a frenar en forma definitiva la posible detención del secretario general del Sindicato de los Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

Romero Deschamps rindió protesta como nuevo líder de la organización de los trabajadores petroleros en diciembre de 1988 y en diciembre del 2018 fue relecto, cuyo mandato arrancó en el 2019 y concluye en el 2024, reelección que fuera avalada por enésima ocasión por las 36 Secciones del STPRM, cargo en el que permanecerá –según nosotros– hasta que Salinas de Gortari decida lo contrario.

Sin haber participado nunca en un proceso electoral, según nosotros como hombre del sistema, ha sido dos veces senador de la república y tres veces diputado federal, habiendo terminado su más reciente mandato como senador en junio del 2018 y como líder de los petroleros lleva la cuarta reelección consecutiva, lo que para nosotros no es casual y ni tampoco tiene nada que ver con la buena suerte.

La suerte de Carlos Romero Deschamps más que estar en las manos del presidente Andrés Manuel López Obrador está en manos del jefe de la mafia política, Carlos Salinas de Gortari, Apuéstele. Es del grupo de los intocables.

De los presidentes que ha tenido México en los últimos 50 años a ninguno de ellos lo llegamos a escuchar expresarse tan despectivamente de organismos que son importantes ante los ojos del mundo, como lo viene haciendo en nuestro el primer presidente de la izquierda Andrés Manuel López Obrador, en los casos del Fondo Monetario Internacional (FMI), al igual que de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las empresas Calificadoras, organismos que según el mandatario nacional no tienen “calidad moral” para emitir un juicio, dictámen o veredicto.

Tanto se están repitiendo estos lamentables y arbitrarios hechos que ya estamos creyendo que en paquete son la esencia de la llamada Cuarta Transformación y para que no quede duda dizque el Congreso Local de Baja California en sesión extraordinaria y a puerta cerrada avaló ampliar de dos a cinco años el mandato del gobernador electo Jaime Bonilla.

Una diputada del PAN, Eva María Vázquez, dijo que voto en contra de la ampliación del período gubernamental porque advirtió que los legisladores estaban convocados a una sesión para aprobar la reforma a la ley y validar los cinco años del nuevo gobierno. Lo que en lo personal no nos sorprende, porque el hecho en si lleva el sello de la ambición del presidente AMLO.

Sentimos que la ex gobernadora de Yucatán Ivonne Ortega Pacheco y su compañero de fórmula José Encarnación Alfaro, le traen muchas ganas a la dirigencia nacional del PRI, la que se va a poner en juego el próximo 11 de agosto, pero, pero, pero, nada más eso traen en el morral, al menos fue el sabor que nos dejaron durante su visita a Ciudad Victoria, donde diéron conferencia de prensa, para trasladarse posteriormente a San Fernando y Matamoros.

No entendemos porque en el equipo de campaña de Ortega Pacheco están participando Lupita Flores de Suárez, Sergio Guajardo y Humberto Valdez, los que llevan en la frente el fierro del ex gobernador del estado Egidio Torre Cantú, siendo que la candidata a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional lo vino a madrear al estado acusándolo de haberle entregado el estado al Partido Acción Nacional. Por cierto nuestras antenas nos aseguran que también el famoso negro Ricardo Gamundi le está echando la mano desde lejos en los estados de Veracruz y Jalisco.

El golpe más duro que trae abajo del brazo la otrora gobernadora de los yucas, en contra de su adversario más fuerte en la contienda, Alejandro Moreno Cárdenas, es el la difusión que le anda dando al hecho de que “Alito” desde el pasado 8 de enero la invitó a no participar en la contienda, porque él ya tenía el visto bueno del ex presidente Enrique Peña Nieto y del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no le hizo caso y siguió y sigue en la pelea.

Ortega Pacheco dijo saber incluso que el comité estatal del PRI de Tamaulipas no la apoya, al igual que otros comités estatales, sin mencionar en particular a ninguno de ellos, pero, pero, pero, Pepe y ella dijeron que su alianza va a ser con la militancia del PRI, que ya hasta harta de tanta corrupción e impunidad y ni qué decir del dedazo.

Pero, para acabarla de acabar, a Ivonne Ortega Pachecho, como que los astros no le están ayudando, ya que de manera sorpresiva la también candidata a la dirigencia nacional del PRI, Lorena Piñón, promovió los recursos por presuntos actos y gastos anticipados de campaña de Ivonne Ortega Pacheco.

Trascendió que supuestamente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI reabrir y resolver dos procedimientos promovidos por la candidata Lorena Piñón, en contra de su contrincante Ivonne Ortega, por presuntos actos anticipados de campaña.

La Comisión había desechado ambas querellas el 9 de julio, al considerar que Piñon carecía de legitimidad para interponer queja intrapartidaria, pues el 28 de junio la Comisión de Honor y Justicia del PRI había declarado su pérdida de militancia, pero la Sala Superior le restituyó sus derechos y la militancia el 10 de julio.

Nos enteramos que el Museo de Insectos de la UAT está a la vanguardia científica en México, ya que con más de 100 mil especímenes reúne la más importante colección de la familia Ichneumonidae (avispas parasitoides) en el país.

El Museo de Insectos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) que fuera creado hace 30 años para ayudar a los estudiantes de la carrera de Agronomía en sus prácticas de entomología, se ha consolidado como la colección de especímenes más importante del país, comparada actualmente solo con proyectos similares de Estados Unidos.

“Desde hace 30 años se inició la colección de insectos de la UAT, primero para las prácticas de entomología para los ingenieros agrónomos, pero poco a poco se fue determinando el material a género a especie”, dijo la investigadora de la FIC y presidenta de la Sociedad Mexicana de Entomología, Dra. Juana María Coronado Blanco, la que hizo hincapié en la importancia de su aporte científica con el registro de 200 nuevas especies en México. Y vamos por más.

