ROMO RENUNCIO A LA CT, NO LO CORRIO LOPEZ OBRADOR

Rubén Dueñas

Por lo pronto para nosotros una cosa ya quedó en claro que el otrora Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, no dejó el cargo porque el acuerdo que tuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba limitado a dos años, como dicen, lo que se circunscribió a una simple plática entre ambos, pero sin la firma de ningún papel.

El 1 de diciembre Alfonso Romo todavía asistió al dizque Segundo <informe del presidente López Obrador, pero, pero, pero, este fue el último día en que el funcionario y supuestamente gran amigo del mandatario nacional se dejó ver en un evento oficial del gobierno de la Cuarta Transformación (CT).

El día 2 el jefe de la oficina de la presidencia Mr. Romo aprovechó que AMLO se reuniría con algunos de los empresarios de su Consejo Asesor Empresarial para presentarle su renuncia definitiva en el trayecto de Palacio Nacional a las instalaciones de TV Azteca, donde se llevó a cabo la comida que ofreció Ricardo Salinas Pliego.

“Ya no te soy útil, no me siento cómodo, le confesó Romo. López Obrador le respondió que, en contra de su voluntad le aceptaría la renuncia. Todo lo demás ya lo sabemos.

Como analistas políticos creemos que al gobierno mexicano le debe de interesar lo que esta haciendo o dejando de hacer su vecino, el gobierno de Estados Unidos, para rescatar su economía, la que los mismos norteamericanos aseguran que está estancada, como consecuencia –en algunos casos, de los estragos que les ha hecho la pandemia del COVID-19.

México ya estaba en desgracia desde el 2019, un año antes de la llegada del mortal y temido virus.

Joe Biden, del que se supone que como candidato del Partido Demócrata rendirá protesta como nuevo presidente de Estados Unidos el 20 de enero del 2021, dijo que el futuro del empleo podría ser “sombrío” si la economía no recibe “ayuda ahora”, por lo que instó al Congreso a aprobar un nuevo paquete de asistencia, pero nosotros vamos en sentido contrario, porque para el gobierno de México los pobres son primero.

“Si no actuamos ahora, el futuro va a ser muy sombrío. Los estadounidenses necesitan ayudar ahora”, afirmó Biden en una declaración desde Wilmington, donde reside en el estado de Delaware, tras es el informe mensual de empleo en EU.

México no debe olvidar la transición que está viviendo Estados Unidos y que representará la llegada del demócrata Joe Biden a la presidencia, debido a la fuerte relación estructural y determinante entre ambos países, aseguran los expertos en la materia.

En Tamaulipas el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, a dos años de concluír su mandato sigue manteniendo su interés por fortalecer y garantizar la impartición de una justicia moderna y expedita, el que junto con el magistrado Horacio Ortiz Renán, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, inauguró tres nuevas salas de audiencias en el Centro Integral de Justicia de Reynosa, con las que suman 33 completamente equipadas y operantes a nivel estatal.

“Estas instalaciones están a la altura de lo que debe ser el Poder Judicial, que garantiza la legalidad y la justicia en Tamaulipas, instrumento clave y fundamental para generar algo que no se compra con dinero: la confianza. Y el Poder Judicial Juega un papel fundamental para ello”, dijo Cabeza de Vaca.

Por cierto el ex alcalde de Victoria, ex diputado federal y ex dirigente estatal del PRI en Tamaulipas, Enrique Cárdenas del Avellano, no se aguantó las ganas y ya hizo público su interés por participar como candidato del tricolor en las elecciones intermedias del próximo 6 de junio, dejando en manos del partido el cargo al que lo podrían postular.

En esta temporada de frío, tradiciones decembrinas y tras el repunte de casos COVID-19 en algunos estados del país, especialmente en la Ciudad de México, el ISSSTE exhorta a la población a reforzar las medidas preventivas como el uso del cubrebocas, higiene de manos, sana distancia, reducción de movilidad social y sbstenerse de realizar festejos colectivos. Aguas, porque el COVID-19 es cosa seria y todo apunta a que va para largo, no le busque ruido al chicharrón.

En lo personal lamento que el show de John Axckerman y Sabina Berman, de todos mis respetos, se haya terminado; siempre me ha divertido ver y saber como se pelean los ricos y en particular los intelectuales que se sienten como seres de otro mundo entre nopales. Ojala que los dueños de la moderna carpa repongan su numerito. Los pobres también tenemos derecho a divertirnos.

Por cierto nos reportan que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Tamaulipas (DIF-TAM) y la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) entregaron constancias del Diplomado en Trastornos del Espectro Autista.

En la modalidad semipresencial y cumpliendo las recomendaciones del sector salud por la contingencia sanitaria, la ceremonia estuvo a cargo de la presidenta del Sistema DIF-Tamaulipas, Mariana Gómez, quien entregó de manera simbólica las constancias a los 55 integrantes de ésta primera generación del Diplomado.

El evento se realizó en las instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) en ésta ciudad capital del estado, con la presencia de la Dra. Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez, directora interina de la UATSCDH, acompañada por la maestra Brissa Gabriela González Rodríguez, Jefa del Departamento de Educación Contínua del plantel universitario.

El Diplomado en Trastornos del Espectro Autista, que fue inaugurado por el rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, el 10 de enero del 2020 en las instalaciones de la máxima casa de estudios en el estado, es una iniciativa del Sisrtema DIF-Tamaulipas para capacitar al personal de lo que es el primer Centro Público Escolarizado dedicado al Autismo en México y orientado al adecuado desarrollo de las niñas, niños y adolescentes con Trastornos del Espectro Autista. Bien.

