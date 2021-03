            < Rompen solemnidad y protocolos en el 5º Informe

PRESENCIA

1.- La entrega del documento del V Informe del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca al Congreso del Estado, fue un escenario donde salieron a relucir las diferencias entre las corrientes azul y guinda. El mensaje político del mandatario estatal se ocupó de referir los avances de la entidad en el terreno económico y en la seguridad que ha creado el ambiente para el desarrollo de inversiones, y no pasó por alto las presiones del gobierno federal a Tamaulipas, a lo que respondió: “Jamás, escúchese bien, jamás claudicaré ante la adversidad, ni bajará la guardia ante los ataques”.

Hay que mencionar que el gobernador nunca mencionó la palabra desafuero, sólo se refirió a las actuaciones impositivas desde la federación y dejó constancia de que Tamaulipas no se someterá a ellas. Hubo una lluvia de coros, “gobernador, gobernador, no estás sólo”.

Rota la solemnidad del evento los alcaldes y funcionarios se unieron a las voces a favor del gobernador.

Por su parte los diputados morenistas llegaron armados con pancartas a favor del desafuero y abandonaron el recinto legislativo antes de concluir la ceremonia, este acto de protesta no fue producto del contenido del informe, puesto que el documento entregado tendrá que revisarse con detalle en posteriores sesiones, la reacción estaba premeditada puesto que las mantas fueron elaboradas con anticipación y es parte de la confrontación entre el Presidente AMLO y el gobernador.

SENADORES OLVIDAN SU REPRESENTACIÓN POPULAR.- Esta es la primera ocasión en la historia reciente, que un Presidente de la República no envía representante, ni el más modesto secretario, es decir no hubo la más mínima expresión de urbanidad política; y los legisladores morenistas, con la lealtad ciega que les han impuesto, tampoco acudieron, olvidaron que diputados federales y senadores son representantes del pueblo tamaulipeco y no del gobierno federal.

Carmen Bolado del Real y Gustavo Cárdenas siendo senadores panistas en diferentes épocas, acudieron a los informes de gobierno priistas, entendieron su papel de representantes populares y como ellos muchos otros, incluso de la izquierda, y esto incluye a los presidentes de los diferentes partidos políticos, en pocas palabras sabían hacer política.

Retomando el tema del V Informe, en 12 minutos se consumió el discurso de Francisco García Cabeza de Vaca e incluyó la respuesta del diputado Edmundo José “Mon” Marón Manzur, Presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, quien pronunció un breve mensaje.

Aunque el de ayer fue el V Informe, cabe aclarar que sólo se han consumido 4 años, 5 meses y 15 días del sexenio, es decir han transcurrido poco menos de las ¾ partes del periodo y falta una cuarta parte de los seis años que le corresponde gobernar a FGCV.

Si bien esta es la ceremonia más breve en la historia de los informes de los siglos XX y XXI, fue un escenario donde surgieron diferentes expresiones de figuras destacadas del panismo como el exsenador y exsecretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, jurista ante todo y con base a su formación se declaró a favor del derecho del gobernador FGCV a defender la Soberanía de su Estado.

Lozano se refirió a las embestidas del gobierno federal contra el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “ante ese plan hay que aguantar”, y defender las decisiones de la mayoría del pueblo de Tamaulipas. Dijo conocer al Gobernador García Cabeza de Vaca desde hace años y que no tiene duda de su honorabilidad.

NO SOMOS ENEMIGOS DE LA FEDERACIÓN: FGCV.- El gobernador dijo en una parte de su intervención, que ante la bajeza de los golpes políticos, se impondrá la altura de visión y fortaleza de carácter, “Ante la sinrazón convenceremos con la razón, decididos a hacer valer la ley y el interés superior de las y los tamaulipecos”. También dejó muy claro que, “de ninguna manera somos enemigos de la federación, ni de la unidad del pueblo de México, somos si, una sociedad y un gobierno decididos a labrar el destino con orden, trabajo y determinación”.

En el mismo tenor estuvo el mensaje del diputado Mon Marón, quien se refirió al crecimiento y avance logrado en Tamaulipas, donde se avanza hacia un mejor futuro y resaltó que se apostó y obtuvieron resultados en la seguridad, la transparencia y la tecnología. Aludió al gobierno federal que en lugar de reconocerlo, ha iniciado una campaña de desprestigio en contra de Tamaulipas.

Y remató: “No nos someteremos, cualquier intento de intimidación a alguno de los poderes de este estado, será respondido con determinación y firmeza, así como lo sabemos hacer aquí en Tamaulipas”.

Esta sesión solemne y republicana como es tradición reunió a los titulares de los tres poderes, el Ejecutivo en la persona de FGCV; el legislativo representado por el Diputado Gerardo Peña Flores, Presidente de la Junta de Coordinación Política y el Magistrado Horacio Ortiz Renán, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura.

Desde luego ahí estuvo la señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, quien recibió el reconocimiento de su esposo el gobernador de Tamaulipas, por el acompañamiento a lo largo de su vida pública y privada. La Presidenta del DIF Tamaulipas aporta un plus a la administración estatal, su labor ha sido reconocida a nivel nacional con un honroso primer lugar, seguramente tendrá un escenario propio para rendir su informe de actividades.

Así se escribió un capítulo más en la historia de los informes de gobierno, no hay registro de algo similar que hubiera ocurrido en el pasado de Tamaulipas, y quizá ni en otros estados del país.

RECTOR RECONOCE GESTIÓN DEL GOBERNADOR.- Por su parte el Rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, abordado por la prensa al término del Informe de Gobierno, reconoció el apoyo que el gobierno del Lic. Francisco García de Vaca ha otorgado a la Casa de Estudios en la construcción de obras de infraestructura y equipamiento de aulas, laboratorios y otros espacios físicos en los diferentes campus universitarios, mismos que han contribuido en la calidad de los servicios educativos.

Suárez Fernández reconoció que la gestión bajo el mando de García Cabeza de Vaca ha imprimido grandes avances en rubros de infraestructura social en las áreas de salud, educación, la seguridad ciudadana y la reconstrucción del tejido social. Asimismo hizo referencia al interés de su gobierno por fomentar la generación de energías limpias y mejores oportunidades para el desarrollo económico sostenible de Tamaulipas.

De las declaraciones del rector de la UAT se desprende que el Gobierno del Estado ha practicado una vinculación que ha permitido articular el papel de los universitarios en acciones para propiciar el bienestar integral de la sociedad, lo ha hecho a través del Sistema DIF Tamaulipas y con otras áreas del servicio público estatal.