ROSARIO ROBLES A PRISIÓN PREVENTIVA

Rosario Robles Berlanga, contra todos los pronósticos, fue internada en el Penal de Santa Martha Acatitla.

En el PRI, siguen mandando desde Palacio Nacional. Ivonne Ortega no ganó una sola casilla en Tamaulipas. De ese tamaño fue la aplanadora tricolor.

Acabar con el tráfico ilegal de armas pide el Gobernador Cabeza de Vaca en CONAGO.

Las tiendas de raya en Makilandia, la tierra de “Lady100pesos”

Con la designación de diputados plurinominales, IETAM da por concluido el proceso electoral 2018-2019 en Tamaulipas.

Lo que se esperaba no ocurriera con Rosario Robles Berlanga, ex Secretaria de Desarrollo Social Federal y titular de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con Enrique Peña Nieto, finalmente ocurrió. El juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo, vinculó a proceso a Robles Berlanga por ejercicio indebido del servicio público y le impuso prisión preventiva justificada que deberá cumplir en el penal de Santa Marta Acatitla.

El juzgador concedió a la Fiscalía General de la República dos meses para realizar la investigación complementaria por las presuntas omisiones cometidas por Robles Berlanga, ante un supuesto desvío de recursos por más de 5 mil millones de pesos, a través de universidades públicas y sistemas de radio y televisión estatales.

Antes de escuchar la resolución del juez de control, Rosario Robles pidió “humildemente” enfrentar el proceso en libertad tras asegurar que no cuenta con millones de pesos cómo para evadir la acción de la justicia, lo que no parecía estar en el guion de este capítulo de la política-ficción mexicana. Y yo me imaginé que pesaría más en el ánimo de quien ordenó el encarcelamiento de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, su cercanísima amistad con el líder perredista y ex candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, y que no lo haría.

Por cierto, Cárdenas Solorzano fue el único invitado perredista a la boda de la hija de Robles Berlanga, Mariana Moguel Robles, realizada allá por el 2013 en Cholula, en donde también estuvieron cinco secretarios de estado de aquel entonces, aunque no asistió el ex presidente Enrique Peña Nieto, su ex jefe, y su entonces esposa “La Gaviota”. Ahí, dicen, amenizó el enlace en jalisciense, Alejandro Fernández. El matrimonio, tristemente, terminó seis meses después, por motivos que sólo ellos, los contrayentes saben con exactitud.

Pero regresando al tema, lo que se aclarará al paso del tiempo será si lo de Robles Berlanga fue realmente producto de un proceso judicial apegado a derecho, una vendetta o un show político para que la Plaza Pública vea la cabeza de un miembro de la familia real rodar, cómo símbolo del cambio de régimen.

Por lo pronto, el juez vinculó a proceso a Robles Berlanga por el uso indebido del servicio público, cuando estuvo frente de la SEDATU y la SEDESOL, y ordenó dos meses de prisión preventiva justificada en el penal de Santa Martha Acatitla para que se concluya la investigación complementaria. El juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinó aplicar el delito como agravado por haber sido continuo en prácticamente todo el pasado sexenio.

La Fiscalía General de la República imputó a Robles como responsable por omisión del desvío de más de cinco mil 73 millones de pesos en contra del erario a su paso por las dependencias del gobierno federal y el Juez le dio un plazo de dos meses a la FGR para la conclusión de la investigación complementaria y, en caso de necesitar más tiempo, podrá solicitarlo.

Rosario Robles ingresó al penal de Santa Martha Acatitla alrededor de las 8:00 horas de este martes y estará en el recluida por lo menos dos meses, en lo que se realiza la investigación complementaria.

1. La vinculación del “nuevo PRI” que dirigirá el próximo presidente del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, el gobernador de Campeche con licencia, Alejandro Moreno Cárdenas con el Gobierno que comanda Andrés Manuel López Obrador es evidente. No en vano al priísta a quien le gusta que le llamen “Alito” a lo largo de la campaña sus detractores o quienes ven más allá de las sólo líneas le llamaron “Amlito”.

Y hay quienes señalan que durante una reunión realizada el pasado 5 de junio en Palacio Nacional, AMLO les dijo directamente y sin rodeos, a los gobernadores priístas: “Quiero que apoyen a “Alito” para la presidencia del partido”…

Quienes atestiguaron dicha reunión, aseguran que los gobernadores priistas no daban crédito a las palabras del presidente, quien no bromeaba. Pedía a su ex partido que apoyara a su candidato, quien cuenta con la simpatía y bendición presidencial.

En entrevista concedida al periódico El Sol de México, la adversaria de “Alito”, la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, dijo que “lo he señalado y lo voy a señalar con claridad: Alejandro Moreno Cárdenas es el candidato de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador. Ellos son los dueños de su candidatura”.

Asimismo, antes de asumir la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, en reiteradas ocasiones, acusó de “corrupto” a Moreno Cárdenas, mientras que este acusó de todo al tabasqueño, a quien advirtió que cuando viniera a Campeche lo iba a “educar”. Y ya en funciones el nuevo presidente, el gobernador campechano apostó al fracaso de su administración y amenazó en un evento de su partido, el PRI, con encabezar manifestaciones en su contra.

Sin embargo, en los hechos ocurrió todo lo contrario. Durante su visita a Escárcega, en Campeche, y a contrapelo de su discurso anticorrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a defender al gobernador Alejandro Moreno Cárdenas ante los abucheos que recibió en los actos oficiales de la gira presidencial por la entidad gobernada por “Alito” y llamó, “como en la iglesia” a “darnos la paz”.

El caso es que como una imagen dice más que mil palabras, y en esta foto que circula por las redes sociales, se ve la cercanía de quien a partir del próximo domingo será el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, con el titular del ejecutivo federal, aunque el tabasqueño al ser cuestionado sobre el PRI, sobre “Alito” y la cercanía que tiene con el gobernador con licencia de Campeche y sobre el futuro de su relación, asegure que “me da flojera, no me meto en eso”.

Y para que mida usted el tamaño de la aplanadora que pasó sobre Ivonne Ortega Pacheco en Tamaulipas, le diré que, de la totalidad de mesas receptoras de votos instaladas en territorio tamaulipeco, una sola mesa no ganó la ex gobernadora de Yucatán, habiendo resultado una votación total de 25,256 sufragios para el ex mandatario de Campeche contra 4,541 votos para la yucateca, o en términos relativos un triunfo a favor de Amlito con el 80.23% contra el 14.42% de votos obtenidos por la yucateca.

2. El Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, solicitó mayor coordinación entre autoridades locales y federales para combatir el tráfico de armas en el país. Lo anterior al participar en la Reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores en donde los mandatarios estatales se reunieron con el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Durante el encuentro, en el que participaron 29 de los 32 mandatarios de los estados, se abordaron distintas perspectivas en materia de seguridad pública. Y en ese marco, el Gobernador de Tamaulipas reiteró que, para lograr un combate más efectivo en contra de la delincuencia, es necesario atacar el tráfico ilegal de armas.

Agregó el mandatario tamaulipeco que “hemos señalado al Fiscal General de la República que se tiene que poner más énfasis en trabajar de la mano con el Ejecutivo Federal, especialmente el tema de aduanas, porque estas armas no pasan por el río Bravo, sino que pasan por las aduanas de nuestro país, pasan por los aeropuertos internacionales”.

Entre los acuerdos tomados durante la reunión de Gobernadores, destacaron el fortalecer la colaboración y coordinación para los mecanismos de evaluación sobre homicidios, así como un protocolo homologado de actuación con la Guardia Nacional y la creación de la ley de justicia cívica.

3. Después del penoso regalo de vales de cien pesos para útiles escolares en Reynosa, la alcaldesa de aquella fronteriza ciudad ha sido llamada “Lady Cien Pesos”. Pero más allá del electorero regalo que la chihuahuense avecindada en Mission, Texas, daba a la sociedad reynosense sus cien pesotes, se le acusa que dichas limosnas tenían que ser gastadas en las mesas instaladas en la Plaza Miguel Hidalgo, frente a la presidencia municipal, lo que los reynosenses consideran es una moderna “tienda de raya”.

¿Qué es una tienda de raya? La tienda de raya era un establecimiento de crédito para el abasto básico, ubicada junto a las fábricas o haciendas y donde los obreros o campesinos eran obligados a realizar sus compras. Negocio redondo.

Pues la “Lady Cien Pesos” con sus ofensivas limosnas no ayudo en nada a la maltrecha economía popular, pero si ofendió a la dignidad de los estudiantes y sus familias. Y lo que es peor, se dice que Maki Esther Ortiz Domínguez gastó más de los cien pesos en los “cheques” o vales que estuvo “regalando” entre las clases sociales más necesitadas, como una estrategia electorera más que una estrategia de ayuda a la población más vulnerable.

Y esas malas acciones de la chihuahuense, más tarde que temprano, tendrán sus consecuencias, porque a cambio de miserable regalo, Maki les está pidiendo apoyo para su hijo bien amado, “en el que pone todas sus esperanzas” para seguir lucrando con el cargo de elección popular.

Yo pensé que Maki Esther maduraría con el paso del tiempo y con los retos que impone gobernar una ciudad con las características y complejidad de Reynosa. Pero la realidad es que no ha sido así y, por el contrario, ha sido peor: ella, su familia y sus compinches se han vuelto más rapaces, mas abusivos y se quieren llevar todo del ayuntamiento. ¿Hasta cuándo? Hasta que la sociedad de Reynosa despierte y entienda que no se pueden vender por migajas, porque esas migajas les van a durar sólo hasta el día siguiente de la elección. ¿Y luego? Ya ni llorar será bueno.

Asimismo, Maki no es de Reynosa y no vive en esa ciudad. Cuando termine “su administración tomará lo que tenga en Reynosa y se irá a Mission, en Texas, y no volverá ni por el cambio. ¿Y el futuro de la gente y de la ciudad? Le importa un rábano. A ella le importa su cartera y el orgullo de su nepotismo, Makito. Y lo demás, ni para historia. Tiempo al tiempo.

Así pasó con José Elías Leal quien divide su tiempo entre San Miguel de Allende, la Ciudad de México y McAllen. ¿O alguien ha visto a este perverso personaje después de que terminó su gestión en algún centro comercial o en el cine? Claro que no. Ahora disfrutan de las jugosas ganancias que les dejó el poder en otras latitudes, donde los reynosenses no se den cuenta. Así, igualito, va a pasar con la chihuahuense de Mission.

4. Desde el mediodía de este lunes, empezó a circular un documento que tiene que ver con la lista de diputados plurinominales a quienes les será entregada su constancia de asignación, la que les permitirá iniciar funciones como legisladores al Congreso de Tamaulipas a partir del próximo primero de octubre.

Por el PAN, el único diputado plurinominal asignado, dado su triunfo inobjetable en 21 distritos de mayoría relativa, será Gerardo Peña Flores. Por el PRI, sólo tres diputados por asignación se confirman por el Instituto Electoral de Tamaulipas, y quienes son la presidenta del Comité Directivo Estatal de ese partido en Tamaulipas, Yahleel Abdalá Carmona; el mantense, Florentino Sáenz Cobos; y la reynosense María Olga Garza Rodríguez.

Asimismo, la escandalosa derrota del Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, les dio acceso a nueve diputados por el principio de representación proporcional: Guillermina Medina Reyes; queda vacante, aún, la diputación que sería para el finado Antonio Leal Doria; Carmen Lilia Canturosas Villarreal; Eliud Oziel Almaguer Aldape; Susana Juárez Rivera; Ulises Martínez Trejo; Esther García Ancira; Rigoberto Ramos Ordoñez; y Edna Rivera López. Y por el partido Movimiento Ciudadano, su diputado plurinominal será Laura Patricia Pimentel Ramírez.

Con esta acción por parte del IETAM, la elección del pasado dos de junio será cosa juzgada.

