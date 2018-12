T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

ROSARIO ROBLES ANTE COMPLICADA SITUACIÓN POLÍTICA Y JUDICIAL

A PESAR de que ROSARIO ROBLES BERLANGA, estando activa como titular de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) y comparecer ante la tribuna del Congreso, se manifestó inocente de la gran gama de trapacerías que, sus adversarios políticos de MORENA, PES y PT, le venían atribuyendo, hoy el nuevo Gobierno Federal de Andrés Manuel López Obrador, “le han puesto al descubierto”, deudas que rebasan los 11 mil millones de pesos, tema que a juicio propio “pone a esta mujer en serio dilema judicial”, al que deberá responder en el marco jurídico.

ROSARIO, “voz en cuello”, dijo que ella era inocente de las imputaciones judiciales que le hacían en Tribuna los Diputados Federales, mismos que con índice de fuego, le hicieron patente la acusación para que se obre en su contra, porque “lo que dicen, hizo esta señora”, fue presuntamente robarse dinero del pueblo y eso, “por nada del mundo deberá ser pasado por alto”, tema que en estos momentos está siendo “la comidilla del día” en el argot político mexicano, porque las cosas legales que viene asumiendo el nuevo régimen federal, “van en serio”, pero no solo contra Robles Berlanga, sino también contra todos aquellos ex funcionarios públicos, líderes sindicales y hasta empresarios que tomaron parte “en los viles saqueos y despilfarros millonarios”, consumados por los mercenarios. Y esto por obviedad, “no podrá quedar en el anonimato”.

POR ESTE MOTIVO, recordemos aquel viejo refrán que reza que, “lo que no descubre el agua, lo descubre el tiempo” y vaya que en esto hay sobrada razón. Porque a la ex titular de SEDESOL FEDERAL, Rosario Robles, “ya le están sacando sus trapitos al sol” y, no como un acto de venganza o “cacería de brujas”, sino por su mal proceder, porque haberse apropiado presuntamente, de dinero público, eso es un delito al que esta mujer, naturalmente, tendrá que responder en el marco de la ley.

NO SE SABE AUN cuando habrá de darse inicio al juicio contra Rosario Robles, pero de que se actuará en su contra, “en esto ya no hay reversa”, porque el propósito es que esta dama, como todos los corruptos ex servidores públicos del Gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO, incluyéndolo a él mismo, regresen el dinero del pueblo, para que esos recursos multi-millonarios mal habidos, sean recuperados y sean derramados en las obras destinadas, pero eso, “no eximirá de la acción judicial a “los presuntos delincuentes de cuello blanco”, porque el propósito del nuevo Gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, es “sentar un precedente.

ASEGURAN QUE, durante la estancia de Rosario Robles Berlanga al frente de la Secretaria de Desarrollo Social, dejó deudas por 6 mil 558 millones 420 mil 667 pesos y en la SEDAT, también dejó otra deuda por el orden de los 4 mil 666 millones 536 mil 019 pesos, lo que hace un monto global de 11 mil 224 millones 956 mil 686 pesos, resultado que, vislumbra elementos probatorios para, ejercer en su contra la acción legal, porque repito y reitero que el nuevo sexenio, PROYECTA DEJAR HUELLA, como el encarcelamiento para los mercenarios que, llegaron a espacios públicos para agenciarse el dinero que no era de ellos, sino del pueblo Mexicano.

PERO CREO QUE, “la vara deberá ser medida” no solo contra unos cuantos, sino también contra ex Presidentes de la República, ex funcionarios Federales e incluso líderes sindicales, que hoy están “en la mira” por haberse ido bien forrados de lana, gracias a apoderarse del dinero ajeno, por la obvia facilidad del “compadrazgo, el cuatachismo y el amiguismo”, conceptos que toda la vida se implementaron en los pasados Gobiernos, por lo que, de consumarse el proceder legal “sin distingos”, tengan la certeza que más pronto que inmediatamente, habremos de ver a numerosos ex servidores públicos de todos los partidos políticos, HUYENDO DE LA JUSTICIA o como dice el dicho “escondiéndose bajo las piedras”, para que no se dé con su paradero, pero “como el que la hace la tiene que pagar”, estos, serán localizados “hasta donde se echen”, como dicen en el rancho.

RECORDEMOS que el pasado 11 de septiembre, en su comparecencia ante el Congreso, Rosario Robles Berlanga, enfática dijo que “tenía noción de que el Presidente AMLO no la perdonaría”, respondiendo que, “ella no pediría perdón a nadie”, porque simple y llanamente, “no tenía nada que temer, ni nada que esconder”, aludiendo tajante que “a mí que se me investigue, hasta por debajo de las piedras” y por eso hoy que, se tiene al descubierto el faltante de más de 11 mil millones de pesos en SEDESOL y SEDATU, tendrá que obrarse legalmente contra ella y por eso, no dudo que pronto “veremos a LA CHAPARRITA de Chayito Robles” sentada en el banquillo de los acusados.

PERO COMO la Auditoría Superior de la Federación, indaga y documenta el ejercicio de Rosario Robles, al frente de las ya referidas dependencias Sedesol y Sedatu, es como al paso de las revisiones financieras, le han venido sacando a la luz pública, “los saqueos a los que aquí hemos venido haciendo hincapié”. Sin embargo, Rosario en su defensa, declaró abiertamente que, “en ningún documento relacionado con el mal uso de dinero público, está su firma”, pero en la auditoria del 2015, quedó plasmado o constatado que ella, AUTORIZÓ LOS MANUALES de Organización y Procedimientos, de las direcciones generales de Programación y Presupuesto de Recursos Materiales, áreas que están ligadas con la operación y control de contratos y eso, a juicio de jurisconsultos, “le implica a Robles Berlanga responsabilidad legal”, motivo por el cual no escapará de ser llamada a juicio en los tribunales en su momento.

Y COMO la ASF aduce que, “todas las contrataciones y convenios” tanto de Sedesol y Sedatu, son legales”, al realizarse estas bajo el amparo del Artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, eso compromete a la titular de las dependencias. Pero entre otras cosas, la Auditoría también observó que de manera repetitiva, estas contrataciones se desarrollaban con Universidades Públicas e Instituciones Tecnológicas y a la vez “sub contrataban” más del 49 % permitido, muy a pesar de que tales empresas particulares, “no contarán con la capacidad técnica y humana” para prestar los servicios requeridos. Y por ende se sospecha que aquí “es donde está el enjuague del fraude o saqueo millonario”. Y sino “Pal baile vamos”.

POR LO QUE, “estas operaciones triangulares”, entre Sedesol y Sedatu, con Universidades y Centros Tecnológicos y con las empresas privadas, deja entrever acciones ilegales, a través de las cuales, presuntamente, se ejerció el desvío de recursos públicos, que es lo que conduce al faltante de los más de 11 mil millones de pesos que ROSARIO ROBLES BERNLANGA, deberá justificar no solo de manera administrativa sino también física, para saber si el o los proyectos fueron legalmente desarrollados para el fin establecido.

ESTO ES LO QUE, a juicio de “especialistas en materia contable”, confirman el fraude o bien el robo al erario público de la Federación, cuya tipificación jurídica, es a la que la ex titular de Sedesol y Sedatu, “tendrá que dar amplia cuenta”, muy a pesar de su dicho de que “el que nada debe, nada teme”, pero cuando hay de por medio “maquillamientos contables”, por muy profesionales que estos, se hayan ejercido, “no pueden quedar ocultos” y por esta sencilla razón, a la señora Robles Berlanga , ya le están empezando “a detectar sus pillerías”, dicho de otra forma “le están sacando sus trapitos al sol”.

PARA FINALIZAR, les diré que “cuando eres responsable de algún acto ilegal”, por más que te cuides para evitar ser evidenciado y penalmente denunciado, “eso sale porque sale” y en esas condiciones, está la mujer que también fue Jefa de Gobierno del ex Distrito Federal, la que incluso dejó al PRD y al Sr. Ahumada, “para irse de aliada” del ex Presidente de México ENRIQUE PEÑA NIETO, quien para nada metería “LAS MANOS POR DOÑA CHAYO”, porque su interés sería salvarse él y “los demás que se la rifen con sus propias uñas”.

