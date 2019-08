EL INFILTRADO…

¿ROSARIO ROBLES, SERÁ UNA CORTINA DE HUMO O VA EN SERIO?

Por: J. Ángel Ríos Cepeda

Y Dice Así: Un Norteño va visitar a una adivina, toma asiento ante la mesa con la bola de cristal y ella le dice: – Veo que usted tiene dos hijos…- mm pues eso es lo que usted cree. Tengo tres hijos;—La adivina sonríe y replica: – ¡¡ Pues eso es lo que cree usted..!! 🙂 🙂 🙂

ROSARIO ROBLES BERLANGA desde el inicio de su gestión al frente de la secretaría de Desarrollo Social y desde 2015 en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México en el gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO, ya mostraba cuál sería el sello personal de su gestión, marcado por el saqueo, la corrupción, los lujos y el despilfarro de recursos públicos, durante la gestión de ROBLES BERLANGA se desviaron 700 mdp en efectivo de Sedesol y Sedatu a través de una triangulación de depósitos y mediante el servicio de Tameme, Cometra y Panamericano, el dinero en efectivo fue repartido entre diciembre de 2014 y diciembre de 2017, de ese tamaño fue el desfalco, una operación conocida hoy como “la estafa maestra”.

En el año 2013 apenas cumplia el primer año de gestión, y haciendo gala del poder económico que ya ostentaba, caso a su hija MARIANA MOGUEL BERLANGA al estilo mismo de la boda de la hija de JUAN COLLADO, en la ex Hacienda de San Agustín, en Atlixco Puebla, con un exdiputado X, en aquel entonces fue llamada la boda del año por la extravagancia, el lujo y el derroche, entre los invitados a la boda se encontraba el expresidente ENRIQUE PEÑA NIETO y su ex esposa ANGÉLICA RIVERA, hoy de regreso en la farándula, JUAN COLLADO su abogado de cabecera hoy preso por delitos de lavado de dinero, GERARDO RUIZ ESPARZA ex titular de la SCT, ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ ex secretario de Sagarpa y ex gobernador de Coahuila, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG ex secretario de Gobernación, LUIS VIDEGARAY CASO ex secretario de Hacienda y después ex secretario de relaciones exteriores, los hermanos MOREIRA RUBÉN y HUMBERTO, los ex gobernadores de veracruz y Tamaulipas hoy detenidos JAVIER DUARTE y EUGENIO HERNÁNDEZ, ALFONSO NAVARRETE PRIDA ex secretario del Trabajo, CARLOS RAMÍREZ MARÍN ex secretario de la Reforma Agraria, CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, el exdirector de Petróleos Mexicanos EMILIO LOZOYA AUSTIN hoy prófugo de la justicia, y el mejor amigo del novio: MARIO MARIN Jr” acompañado por su padre el ex gober precioso de Puebla, MARIO MARIN TORRES, entre otros invitados, no vino JULIO IGLESIAS pero sí estuvo ALEJANDRO FERNÁNDEZ en la variedad, aunque el matrimonio duró menos de un año pues se divorció en diciembre del mismo 2013, al parecer los invitados no traían cartera por temor a ser atracados.

La hija de ROSARIO ROBLES BERLANGA al igual que su progenitora ya había sido acusada por ROGELIO PAVEL GARCIA LEYTE, por “dilapidar los recursos de la Sedesol” –a cargo de su mamá– “obsequiando estufas, láminas de cartón, bultos de cemento y tinacos para comprar el voto a su favor”, en la campaña a diputada local en la elección en el 2015 que ganó, bajo las siglas de la alianza PRI-PVEM, por el distrito 34 en el entonces Distrito Federal. La investigación contra la corrupta ex titular de Sedesol y Sedatu ROBLES BERLANGA le repercute directamente a las aspiraciones pues MARIANA MOGUEL conocida como “el as del PRI” quien aspiraba a ser la presidenta de su partido el (PRI) tuvo que abstenerse de participar pues se asustó por las acciones de la Unidad de Inteligencia financiera en contra su madre ROSARIO ROBLES BERLANGA, en su búsqueda por la dirigencia traicionó al grupo de MANLIO FABIO BELTRONES y JOSÉ NARRO ROBLES, que la apadrinaba, entonces busco el amparo de FRANCISCO OLIVARES para estar cerca de ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS “Alito”, también contaba con el apoyo de MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG e ISRAEL BETANZOS, pero las investigaciones sobre ROSARIO ROBLES le orillan a seguir mejor el juego desde la barrera al menos en esta elección, sin dejar de lado el poder político. Los analistas especulan que la acusación contra ROSARIO ROBLES es una estrategia de la Fiscalía General de la República, que estaría trazando una ruta judicial hacia PEÑA NIETO ¿usted que opina?.

Mientras tanto la FGR tiene dos testigos claves en la acusación contra ROSARIO ROBLES por La Estafa Maestra, se trata de dos ex funcionarios de la Sedesol y Sedatu que aseguran haber avisado a ROBLES de las irregularidades desde 2014, primero en forma verbal y después por escrito.

Notas del Infiltrado:

1.- Este domingo, en Los Pinos, se subastó la casa del empresario Zhenli Ye Gon en 102 millones de pesos; parte de este dinero será destinado para los atletas que ganaron medallas en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

2.- La Secretaría de Pesca y Acuacultura, firmó un convenio de colaboración con los alcaldes de Jaumave, Miquihuana y Ocampo, para promover el programa “Omega 3, nutrición para todos” en beneficio de la población de estos municipios, el objetivo de este programa es proveer alimentos elaborados a base de pulpa de pescado a la población con baja seguridad alimentaria en el estado, beneficiando a cerca de 500 familias

3.- A partir de este lunes y hasta el próximo viernes 16 de agosto estará abierto el proceso de inscripciones y re inscripciones en las Facultades, Unidades Académicas y Escuelas de la UAT, atenderán a los estudiantes de nuevo ingreso, quienes deberán acudir a realizar su inscripción en los planteles, los alumnos que continúan sus estudios, del segundo período en adelante, disponen del sistema en línea con acceso a través del sitio www.academico.uat.edu.mx en el cual generan su ficha de pago y horarios de clase, ls resultados del examen de admisión están publicados desde el pasado viernes 9 de agosto.

