.- Rotundo éxito la celebración de la Feria del Azúcar.

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

Como es del conocimiento público, con un rotundo éxito termino la celebración de la Feria Nacional del Azúcar, misma que se llevó a cabo por espacio de varios días en esta Ciudad.

La Feria Nacional del Azúcar como en otros años se celebró bajo el auspicio del Ayuntamiento de El Mante que preside el alcalde Mateo Vázquez Ontiveros, a través de un Comité Organizador.

El Comité Organizador de la Feria Nacional del Azúcar en esta edición fue presidido por el regidor priista Clemente Vázquez Ortiz, un hombre que a decir verdad; con una vasta experiencia en estos menesteres.

La celebración de la Feria Nacional del Azúcar en esta vez se caracterizó por el gran ambiente de alegría y familiar que vivieron habitantes de este municipio y la llamada región de El Mante.

En estas fechas tanto el alcalde Mateo Vázquez Ontiveros e integrantes del Comité Organizador que presidio el regidor priista Clemente Vázquez Ortiz, deben de estar satisfechos por la actividad realizada.

Es justo mencionar la participación también de la presidenta del DIF municipal, Coral Fentanes Mayorga y el equipo de sus colaboradores como de la presidencia municipal a cargo del alcalde Mateo Vázquez Ontiveros.

Por supuesto que es también justo mencionar la respuesta que hubo por parte de la ciudadanía, que de aquí de allá, acudieron a disfrutar de los grupos musicales como de los juegos mecánicos los menores.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que la Feria Nacional del Azúcar en esta edición fue en base a las posibilidades pero con un gran corazón que se reflejó en las actividades realizadas.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. La tarde del pasado martes, nos comentaron la broma que un grupo de amigos jugaron al ex secretario del Republicano Ayuntamiento del municipio de Gómez Farías ENRIQUE GUZMÁN NACOUD, cuando este se encontraba realizando una encuesta que disque a título personal….. La broma de acuerdo a lo que se dijo a un servidor, es que un grupo de amigos lo vio venir y como ya sabían lo que andaba haciendo, determinaron que votarían por el PRI y el comentario del ex – secretario del Ayuntamiento de Farías, ENRIQUE GUZMAN NACOUD, fue: El PRI ya está muerto….. Hace unos días un buen amigo de un servidor nos preguntaba que en donde estaba el ex – candidato del PRI a la presidencia municipal de El Mante, JULIO PORTALES MARTÍNEZ; la respuesta fue en el sentido, en Monterrey, como la mayoría que se van de aquí así como de otras ciudades del estado….. Desde luego que lo anterior viene en mención, porque el pasado lunes nos dio bastante gusto saludar en esta Ciudad, al ex – candidato del PRI a la presidencia municipal de El Mante y que es JULIO PORTALES MARTÍNEZ, al que tenemos ya unos años de conocer como a su señor padre don INDALECIO PORTALES MIRELES y el resto de su familia….. Durante la semana pasada en Sesión Ordinaria del Congreso del Estado, el Pleno Legislativo, aprobó reformas que obligan a los prestadores del servicio de transporte público, a garantizar lugares para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, por lo que deberán plasmar la rotulación y leyendas que identifiquen los cuatro primeros asientos próximos a la entrada…., Lo anterior se dio a conocer que se aplicará para el transporte público que cuente con más de 12 asientos destinados para pasaje, así lo señaló el Diputado LUIS RENE CANTÚ GALVÁN, al presentar las modificaciones a la Ley de Transporte de Tamaulipas….. Durante su participación el legislador local LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, manifestó “Con la presente acción legislativa, se contribuye, fortalece y garantiza una adecuada condición de accesibilidad para los grupos vulnerables, buscando así la eliminación de obstáculos y barreras en el uso del transporte público en el Estado”….. En este sentido se informó que la Sexagésima Tercera Legislatura, preocupada por la erradicación de cualquier tipo de discriminación, ha tenido la premisa de impulsar reformas con el objeto de mejorar el entorno y las condiciones de los grupos vulnerables en la entidad, buscado ser un Congreso incluyente….. Cabe mencionar que en el desarrollo de los trabajos parlamentarios, se exhortó al Director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado, a efecto de que lleve a cabo visitas de verificación en todos los puntos carreteros, rurales y viales urbanos en los que existan cruces con ferrocarril, a fin de verificar si se cumplen con las disposiciones de la Norma Oficial Mexicana “NOM-050-SCT2-2015….. Además, también se dio a conocer que con la disposición para la señalización de cruces a nivel de caminos y calles con vías férreas” y las del “Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad” y para que, en su caso, se tomen medidas técnicas, presupuestales y administrativas necesarias para que en esos puntos se instalen los avisos preventivos e infraestructura que corresponda, para alertar a los peatones y conductores sobre los riesgos potenciales ante el cruce del ferrocarril….. Durante la Sesión Ordinaria celebrada, la Mesa Directiva, recibió la Iniciativa con Punto de Acuerdo, mediante la cual se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que realice la construcción de un libramiento ferroviario en el Municipio de Altamira y también, la que modifica la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de fortalecer las sanciones para castigar la conducta de servidores públicos que incumplen con las obligaciones previstas en esta norma y la acción legislativa, propone que las sanciones a estas conductas cuando generen consecuencias adversas a la ciudadanía, o se trate de reincidencia, lleguen hasta la destitución e inhabilitación para ejercer empleo, cargo o comisión públicos….. Por otro lado, se presentó la propuesta que instituye el Parlamento Incluyente de las Personas con Discapacidad del Estado, como un espacio de expresión libre, democrática, plural y de inclusión social, dirigido a quienes se interesen en los temas de la vida del Estado, en general, y en particular, de los derechos de este grupo de atención prioritaria….. Como parte de la actividad legislativa desarrollada, la Diputada MARÍA DEL CARMEN TUÑON COSSIO presidenta de la Mesa Directiva, turnó las Iniciativas recibidas a las Comisiones correspondientes para su estudio y análisis, además, citó a sesión para el día 15 de mayo a las 11:00 horas….. Cabe señalar que en el marco de esta sesión, se contó con la presencia de estudiantes de la Universidad IEST Anáhuac de Altamira, quienes cursan el sexto semestre de la Licenciatura en Derecho, los cuales recorrieron las instalaciones del Poder Legislativo y tuvieron la oportunidad de ver de cerca el trabajo de sus representantes populares en el Congreso….. Con motivo de las fuertes lluvias que se dejaron sentir la noche del pasado lunes en municipios de la frontera tamaulipeca, la dirigencia estatal de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos a cargo del ex – alcalde de González, RAÚL GARCÍA VALLEJO expresó que apoyaran a los campesinos productores afectados pero como es del conocimiento público, con gestiones ante las autoridades y dependencias correspondientes…. Las fuertes lluvias que se dejaron sentir, también afectaron la parte urbana de alguna ciudades fronterizas como es el caso de Reynosa, en donde se ocasión problema en el transporte público y otro tipo de servicios de unidades de fuerza motriz ….. Mientras tanto en el municipio de El Mante, a pesar de las grandes posibilidades de lluvia, las quemas de caña de azúcar continúan adelante y la fábrica del Ingenio Mante, moliendo de manera normal aprovechando el buen tiempo que todavía se deja sentir con altas temperaturas….. El que se encuentra intensificando sus actividades de proselitismo como candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Diputación Local por el XVII Distrito Electoral, es el joven BRUNO DIAZ LARA; del que se asegura que viene de menos a más y tiene la plena confianza que la mayoría del grueso del electorado votara a su favor y del PRI, el próximo 2 de Junio del año en curso….. A pesar de la crítica situación que le toco como presidente del Comité Municipal Campesino de El Mante, el ahora ex – regidor priista ARCADIO NAVA RODRIGUEZ; continua adelante como tal y también está promoviendo el voto a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional a Diputado Local por el XVII Distrito Electoral, BRUNO DÍAZ LARA.

