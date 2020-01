DIALOGANDO

Rumbo a la reelección

Por Roberto Olvera Pérez

Al igual que en los municipios de Miquihuana y Palmillas, la primera autoridad (damas), en el Pueblo Mágico de Tula, tiene todas las intensiones de reelegirse si la legislación no cambia y creemos que así va a ser. En Jaumave no se ha escuchado nada de eso y ahí le sigue su alcalde como si nada, como pateando un bote, pues sabe que su ciclo hasta ahí llegaría.

El joven alcalde, el Máster Lenin Vladimir Coronado Posadas, le sabe y bien a la grilla, tiene en su círculo más cercano a operadores políticos bien instruidos que evidentemente tienen también la intensión de no ceder el poder, porque el poder no se comparte, se ejerce, y el que lo ejerce es el presidente y nadie más, no los de abajo, que mas bien se pelean entre ellos mismos, fuego amigo que mas, queriendo opacar todo lo bueno que se ha hecho en bien de su municipio, cuando saben que es el consentido del numero uno de Tamaulipas.

Ellos, los ediles, lo deben ejercer con humildad, eficiencia y en todo momento, sirviendo a la gente que es al final de cuentas los que definen quien quieren que los gobierne en sus municipios y eso se lo ha ganado el hoy alcalde tulteco con honestidad y transparencia, cosa que pone rabiosos a sus adversarios de la política, incrustados en un lugar de la mancha de esta tierra semiárida.

De tal manera se sabe de antemano que los asientos se arrebatan, no se ceden; por eso ya reforzaron el trabajo con una estructura territorial cada vez mejor aceitada, cohesionada y posicionada y con miras de mantener el poder por un periodo más.

¿A poco la alcaldesa de Miquihuana, María Anselma de León Cruz y la alcaldesa de Palmillas, Laura Córdova Castillo, también buscarán la reelección en el 2021? Bueno, eso se dice por allá, nada más que se quiten de encima unas gentes que les estorba en el camino porque si no se las comerán vivas y quítate porque ahí vamos y ellas saben a quienes nos referimos, pues traen proyectos también, pero manchados de corrupción y olor a bote. La de palmillas si no se pone lista mejor que diga adiós.

Bueno, eso no lo digo yo, eso es lo que se escucha por ahí y así que abundaremos más del tema más adelante, porque hay mucha tela de donde cortar.

En donde de plano no se ve nada de reelección es en Jaumave, pues su edil más que seguir ya quiere terminar lo que empezó y no quiere más “camote”, pues su municipio se ha vuelto un polvorín y no hay nadie que pare eso. ¿Usted me entiende verdad?

En Bustamante no hay ningún problema, la joven alcaldesa Marisela Rodríguez González, se la lleva suave y sabe que cuenta con todo el respaldo del gobierno para lo que venga en su momento. Ella está probando las mieles de la reelección y por ello y por su buen trabajo transparente lleva mano para palomear al que sigue; obviamente con el visto bueno del tercer piso de palacio de gobierno. Es más se puede decir que es de los municipios más definidos con el proyecto del señor gobernador.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, el que empezó la semana que concluye con mucha actividad fue el alcalde de Tula, Lenin Vladimir Coronado Posadas, haciendo sinergia con el Ayuntamiento de Guadalcázar, San Luis Potosí, y lo hacen con la finalidad de mejorar el acceso a las comunidades del Ejido Lázaro Cárdenas, ubicado en los límites de nuestro Estado y la comunidad de El Jicote, perteneciente al municipio de Guadalcázar, SLP, donde así dieron inicio a la rehabilitación de un tramo de 10 km. Dicha obra facilitará y beneficiará a todas las personas que transitan por este camino, brindando más seguridad a su paso.

En el evento se contó con la presencia de ambos ediles, tanto de Coronado Posadas como del alcalde del vecino municipio tunero, Juan Francisco Pérez Zapata, quienes juntos dieron el arranque de dicha obra, lo que indica que los pares hacen región en bien de sus comunidades y así refrendaron el compromiso de trabajar unidos y sumar esfuerzos para colaborar en estrategias en diferentes rubros en beneficio principalmente de sus representados.

2.- Que el que anda por la calle de la amargura, en picada y dando lastima, es Ricardo Quintanilla Leal en Jaumave según la malas lenguas, pues le están quitando los vehículos de su empresa por falta de liquidez. También que está pendiente de liquidar algunos pagos de empleados, incluido el aguinaldo y hasta se dice que quedó a deber unas gorditas de los Báez, por lo tanto, solo quedó el nombre de “Don Billeto” en la historia, pues salió más falso que un billete de 200 pesos. Así es mis queridos y finos lectores de este municipio, ahí está el triste y celebre Quintanilla, quien se decía era muy amigo de AMLO, el cual también se lo llevó entre las patas con la famosa austeridad.

3.- Para estos días se prevé mucho ajetreo dentro de las filas del tricolor en cada uno de los municipios del estado para la elección de sus cuadros dirigentes municipales que incluye los cinco del altiplano tamaulipeco, donde vemos algo de movimiento y que van por la revancha en el 2021.

Así se prevén reuniones para proponer nombres para conformar las directivas y de la cual estará muy pendiente el dirigente estatal priista, el riobravense árabe Edgar Mehlem Salinas, de que todo sea por unidad y consenso. Ya no son aquellos tiempos de la simulación o que el “dedo” los ponía, hoy es de a deberás.

4.- Más del PRI. Que los regidores priistas del Pueblo Mágico de Tula, quieren hacerse los “fantasmas” porque el Comité Directivo Estatal de este instituto político, los anda buscando para que aporten algo de recursos para el mantenimiento del mismo. Incluso se afirma andan desaparecidos del mapa local y culpan al Ayuntamiento que no los invitan a los eventos. Pretextos sobran y de más, así andan los demás concejales de esta comuna haciéndose las víctimas.

5.- Nos se les olvide: El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas llevará a cabo del 4 al 17 de febrero del 2020, el periodo de Inscripción Definitiva para ingresar a los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria para el ciclo escolar 2020-2021.

Esta acción cumple uno de los propósitos dentro de la política educativa del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, al garantizar que todos los estudiantes cuenten con un lugar para que cursen su educación básica.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com