Por: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-SALIDA COMO DELEGADO FEDERAL DE JR SERA EN BREVE

Se suman Movimiento nacional por la esperanza a las aspiraciones del arquitecto MARCOS HEREDIA MEDRANO que tiene importantes posibilidades de alcanzar una nominación a la diputación local por uno de los distritos electorales de Reynosa.

Donde el movimiento nacional por la esperanza, que dirige el senador suplente y amigo FAUSTINO LOPEZ VARGAS.

AQUÍ debemos mencionar que, a nombre del comité local en Reynosa, el doctor MIGUEL ANGEL SILVA dio a conocer el respaldo político a MARCOS HEREDIA MEDRANO para que logre adjudicarse una importante nominación a un cargo de elección popular.

Confió en que personas como MARCOS HEREDIA deben gobernar a Reynosa y ser considerados por el Partido MORENA.

EN LA CASA DE ENFRENTE, los panistas, algunos que no son de la línea del grupo panista en el poder, procedieron a registrar sus aspiraciones políticas para alcanzar una curul local siendo ellos ALFONSO PEÑA RODRIGUEZ, GELASIO MARQUEZ SEGURA, BLANCA GUTIERREZ GARZA por mencionar a algunos.

ALFONSO PEÑA RODRIGUEZ Y GELASIO MARQUEZ, son los elementos que mayor probabilidad tienen de alcanzar la nominación a una diputación local.

Sin embargo, no es muy suficiente para lograr el objetivo cuando se sabe que el jefe político del estado tiene sus gallos.

ALFONSO PEÑA y GELASIO MARQUEZ con amplia trayectoria política son quienes cuentan con la mejor curricula para alcanzar esa nominación política.

SE SUMAN ADEPTOS A FUERZA POR MEXICO

PERSONAJES COMO el ex gobernador de Aguascalientes, LUIS ARMANDO REYNOSO FEMAT es candidato a la presidencia municipal por la capital de este estado.

Así como en el estado de Morelos en la capital Cuernavaca participa como candidato a la presidencia municipal el ex gobernador SERGIO ESTRADA CAJIGAL.

Y YA QUE ANDAMOS CON PERSONAJES de este mismo partido político FUERZA POR MEXICO, no hay duda que de aspirantes hay muchos, pero con proyecto y causa social pocos.

En el caso de Tamaulipas, no hay que perder de vista al partido fuerza por México que estará dando seguramente mucho de qué hablar en los próximos meses donde una serie de personajes de la política, la sociedad y la actividad tamaulipeca estarán participando activamente en este instituto político.

Nos dijo lo anterior el secretario general del comité directivo estatal HUGO MARIO TORTEYA CHYMELY en un recorrido que realizo por algunos municipios del norte del estado de Tamaulipas en días pasados posterior a la visita de su dirigente nacional GERARDO ISLAS MALDONADO.

Y donde por cierto celebró el secretario general del partido HUGO TORTEYA, que se haya aprobado la plataforma electoral de su partido en lo federal como sucedió y confiando plenamente en que asi será en lo local en los próximos dias ante lo que acontece en el estado de Tamaulipas.

MOVIMIENTO CIUDADANO CONCLUYE SUS PRECAMPAÑAS

Nunca vimos a mas aspirantes hacer precampaña política a la presidencia municipal de los registrados al interior de su partido movimiento ciudadano en Reynosa, el único posicionado con la comunidad, su militancia política fue el joven político SILVESTRE RODRIGUEZ MARIN, quien antes de concluir sus últimos eventos de precampaña mencionó “la mejor alianza es con la ciudadanía ante simpatizantes y compañeros de su partido es con quien se hacen los compromisos”.

SILVESTRE RODRIGUEZ MARIN en una encuesta realizada la semana pasada, se acerca sin problema alguno a disputarle el trono a JESUS MARIA MORENO IBARRA quien parece ser el nominado por el panismo pero no el favorito de los panistas y mucho menos de los ciudadanos de Reynosa donde sería la tercera ocasión en participar por la misma posición de palacio municipal.

DESPUES DE conocido que MAKI ORTIZ ni su hijo CARLOS PEÑA participarán en alguna posición electoral, las cosas al PAN se le ponen de cabeza, cuesta arriba y si a esto le agregan que no hay la inclusión debida, pues más difícil tendrá la posibilidad de triunfo el PAN en el mes de junio.

NUEVO LAREDO DE PLACEMES

ENRIQUE RIVAS CUELLAR al convertirse en diputado local y ganar en el proceso electoral que se avecina, seguramente será el futuro presidente de la JUCOPO sin lugar a duda.

POR ESTE motivo, convendrá para los de Nuevo Laredo que un ciudadano distinguido y trabajador como ENRIQUE RIVAS pueda ser diputado local y posteriormente electo como el presidente de la junta de coordinación política del congreso del estado cargo que ocupa hoy el diputado GERARDO PEÑA que da un brinco a la posibilidad de convertirse en diputado federal, cargo donde también ya jugó hace unos 15 años y sucumbió electoralmente frente al PRI.

ASI ES DE QUE una vez en campaña RIVAS, contará seguramente con el respaldo de muchos panistas a quienes ha tratado con esmero, respeto y dignificando su posición política sin olvidar a los ciudadanos incluso de otros partidos políticos con quienes se ha manejado diplomáticamente y respetuoso.

LLEGA FUERZA POR MEXICO A SAN FERNANDO

Por el rumbo del partido Fuerza por México, déjeme le comento que RINDIO PROTESTA en el municipio de San Fernando, CARLOS VERDUGO LOPEZ como dirigente municipal del partido Fuerza por México asi como le acompañan en la directiva de este instituto político que dará un vuelco a la política de San Fernando las siguientes personas, secretario general, Mario Salazar Rodríguez; Víctor Manuel Elías Mireles, secretario de organización; Francisco Marcial García como secretario de elecciones; Nubia Cruz Lerma, secretaria de administración y recursos financieros; Edna Maldonado Loo, secretaria de la mujer; Baltazar García Montalvo, secretario de jóvenes, Eduardo Lucio Mendoza, secretario de vinculación y Lic. Víctor Alejandro Verdugo Castañeda, Secretario de asuntos jurídicos y transparencia.

Para ello se trasladaron al lugar los dirigentes estatales del partido en mención YADIRA CEPEDA SOSA Y HUGO TORTEYA CHYMELY quienes también procedieron a la inauguración de la oficina del comité directivo municipal.

MORENOS EN REGISTROS

GIOVANNI BARRIOS MORENO, NEFTALI ALBA, por la presidencia municipal de Reynosa y por el quinto distrito respectivamente al igual que la doctora MIREYA PERALES, son piezas importantes en el escuadrón MORENO de tomarse en cuenta su trabajo político y considerarles por parte del comité nacional la posibilidad de contender.

ELLOS buscan participar y registrarse por lo que no dudamos ni tantito que BARRIOS MORENO, persona preparada, con decisión de participar y acato a las reglas del juego político realice una labor de incluir a los que no queden en caso de ser el elegido a la nominación.

EN VALLE HERMOSO, la diputada local PATY PALACIOS CORRAL como aspirante a la reelección por la diputación local en el noveno distrito va firme, su trabajo la recomienda y en el tenor de que quien se le ponga en frente podría hacer tal vez la competencia y no precisamente tiene que ser el candidato de los partidos de antaño o de moda, podría ser de un nuevo partido.

¿Porque esto? Pues por el hecho de que han cerrado las puertas en partidos como el PRI o El MORENA y donde los del PT no existen en este momento tras la desbandada por como ARCENIO ORTEGA se ha dedicado a la vendimia política de candidaturas según comentan en el centro del estado de Tamaulipas.

O es que acaso este operando para el sistema de gobierno en turno?

VOLVIENDO A Reynosa, le comento que un joven político, empresario y profesionista como MARIO QUINTERO es un aspirante serio a la nominación por el partido movimiento ciudadano en el distrito VI, que no hay que perderlo de vista, cuenta con amplia trayectoria dentro del partido movimiento ciudadano y no hay duda que aunque no sean del mismo equipo con SILVESTRE RODRIGUEZ haya la intención de cerrar filas una vez definidas las candidaturas.

RENOVACION EN COEP

LA REESTRUCTURACION de la dirigencia del COEP AC en El municipio de Rio Bravo esta a la vuelta de la esquina y deja la dirigencia el LIC. HUGO GUERRA GARCIA en unos dias donde habrá de definirse quien será el que dirija los destinos de la asociación en el municipio sede estatal del organismo.

Y para esto el dia de mañana se nombrará al delegado especial del comité directivo estatal de COEP TAMAULIPAS a fin de cuadrar los relevos de la dirección del organismo a nivel municipal.

HACEMOS UN espacio para lamentar en dias pasados el deceso del maestro y abogado JOSE LUIS GUTIERREZ quien desempeñaba un cargo en la administración pública municipal como coordinador jurídico de la comapa.

Quien anteriormente fue secretario de ayuntamiento en dos ocasiones y catedrático en diversas instituciones universitarias.

También fue juez de primera instancia de lo civil, agente del ministerio público y sub procurador de justicia en la zona centro y norte del estado de Tamaulipas, delegado regional de la PGJE, comisionado de la policía metropolitana en Tampico, director jurídico del instituto de mediación de Tamaulipas y que se nos adelantó en el camino de la vida.

SALIDA DE JR GOMEZ LEAL A LA VUELTA DE LA ESQUINA

LE DARAN TRONCO A JOSE RAMON GOMEZ LEAL como delegado de bienestar social porque ya no lo pueden sostener en dicho encargo público.

Su actuación como servidor público le ha quedado muy grande y como persona no tiene la sensibilidad social ni humana de atender como esperaba el presidente de México ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR la encomienda de delegado del ala social de su gobierno.

Su falta de carisma y atención a la administración pública lo ha delatado al empresario y joven político reynosense cuñado del jefe político del partido opositor a MORENA.

CABISBAJO, desoyendo a la comunidad tamaulipeca es como se la ha pasado el sujeto de marras JOSE RAMON GOMEZ LEAL, fulanito altanero y petulante como el solo ha sabido ser.

Un individuo que en ningún momento ha cuidado la estructura que lo pusieron a desarrollar y tampoco tiene la intención de hacer equipo de trabajo con ningún personaje de la cuarta transformación.

Para su salida de la delegación en mención y que es de designación del ejecutivo federal, se han mencionado nombres y mas nombres.

Pero el elemento que parece consolidar la posibilidad de acceder a ese encargo de no ser considerado como candidato plurinominal a una diputación federal, es el LIC. RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA quien hasta el momento despacha como director de RTC dentro de la estructura del gobierno federal.

TRABAJADORES DE MAQUILADORA RESORTES DETESTAN A SU LIDER

FLOR ESTELA JASSO del sindicato de trabajadores de Resortes de Rio Bravo están a punto de sacarla de puntitas a la calle como dirigente de los obreros.

YA TIENE CASI sus dos pies fuera de la dirigencia sindical de esta empresa donde su posición no es muy aceptada ya por la clase trabajadora.

FLOR ESTELA JASSO, ya no cuenta con el aval y apoyo de sus agremiados y solamente la tratan de sostener desde la federación de trabajadores de Rio Bravo donde parece no tomarse en cuenta a la membresía sindical, únicamente intereses personales que no llevan a nada en la defensa de los agremiados de este sindicato.

POR LO QUE EN CUALQUIER momento, estarán dejando proceder a la elección de una nueva dirigencia sindical como lo marca el estatuto y el mismo que ya violo la dirigencia actual al no convocar a elecciones para su reestructuración.

EN ESTE ESPACIO, me permito felicitar por su cumpleaños el pasado 28 de enero a DON OTHONIEL OCHOA GUERRERO, DR. DAVID GONZALEZ CRUZ, TRINIDAD TAPIA ALVAREZ, RICARDO GOMEZ LABASTIDA, EZEQUIEL ALVAREZ CORNEJO, EDGAR TREVIÑO GUAJARDO, ABELARDO LOZANO PAZOS, ALEXIS GONZALEZ DE LEON, HOMERO ARELLANO, JORGE DE LA GARZA, MIRNA SALAZAR Y RAMIRO MORENO.

HAGO ESPACIO y felicito este dia 29 de enero por su cumpleaños a DON ALBERTO RAMIREZ, JOSE DE LA PAZ Y ROBERTO LOPEZ HERRERA.

Mientras que este 30 de enero por su cumpleaños a JUAN ORLANDO RAMIREZ, ELEAZAR COSS, PEDRO RAMIREZ, OSCAR QUIROZ, MARTIN AYALA GARZA, PEDRO CASTORENA, SAMUEL AYALA LUEVANOS Y MARTHA GARCIA SANTOYO y ERIC AGUIRRE.

DE LA MISMA MANERA me da gusto enviar mi felicitación este 31 de enero a CARLOS PEÑA ROJAS, destacado comunicador reynosense; ARON HERNANDEZ, FRANCISCO HERNANDEZ, MIGUEL MADRIGAL LOPEZ Y ROEL GARCA JR.

Como también este 1 de febrero felicito a mis padres que aunque mi señor padre no se encuentra físicamente con nosotros vive su recuerdo en nuestro corazón junto a mi madre con quien llegan al 62 aniversario de bodas desde aquel 1 de febrero de 1959 en que unieron sus vidas y corazón para siempre. Abrazo padre hasta el cielo.

Asi como este mismo 1 de febrero cumple años y felicito a RICARDO LOPEZ, ex funcionario estatal en ciudad Reynosa y al dr. MARIO GARCIA FRANCO, ex funcionario de gobierno y líder político en la zona ribereña.