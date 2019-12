SALIO INMADURA A LA CALLE LA GUARDIA NACIONAL Y NO PARA BOLA

LA@RED

Rubén Dueñas

Siempre hemos creído, al igual que muchos otros mexicanos, que la tan soñada Guardia Nacional de México, que es orgullo del gobierno que promueve la Cuarta Transformación (CT) del país, salió inmadura a la calle e insuficientemente preparada para cumplir con su cometido, entre otros el combatir la delincuencia organizada como parte de la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo que ha trascendido es que habiendo sido creada por decreto el 26 de marzo del 2019 hasta la fecha el nuevo organismo que en la práctica funge como policía nacional no ha dado la medida ni sus elementos le han encontrado la cuadratura al círculo, prueba de es que pobladores y autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero mantienen retenidos, por no decir secuestrados, a 15 de sus agentes en el municipio de Tecoanapa, en la Costa Chica de Guerrero, para exigir la liberación de 10 de sus compañeros.

Para nosotros como analistas políticos esta situación es gravísima, no sabemos para las autoridades locales y federales, es algo semejante a lo que ocurrió recientemente en Culiacán, Sinaloa, ya que sin ser alarmistas en éste proceso está en juego la vida de los elementos de la Guardia Nacional que fuéron sometidos por los autodefensas y pobladores de Tecoanapa. Lo que podría no haber ocurrido con personal de la GN mejor preparado para todo terreno, pero había prisa porque mal o bien hiciéran su debut, empezando con el control de los migrantes indocumentados.

El periódico El Universal publicó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer viernes que pospuso temporalmente la designación de los carteles mexicanos de la droga, como organizaciones terroristas, ello, dijo a petición del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“A petición de un hombre que me gusta y respeto, y que ha trabajado tan bien con nosotros, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aplazamos temporalmente esa designación”, remarcó Trump en Twitter.

En otra parte de su mensaje el mandatario del gobierno norteamericano asienta en inglés que “todo el trabajo necesario ha sido completado para declarar terroristas a los carteles mexicanos. De acuerdo con la ley estamos listos para hacerlo, pero la designación se aplazó de manera temporal.

Porque se fué a Cuba el ex presidente de Bolivia, exiliado en México, Evo Morales, con el visto bueno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Desde días atrás escuchamos que Mr. Evo andaba buscando otro país para emigrar, sin agradecer a López Obrador sus atenciones, ya que a su llegad la asignó una mesada de 150 pesos, para su uso personal, luego sin dar más explicaciones la beca le fue incrementada a 190 mil del águila por mes.

En lo personal creemos que dejo el nido porque le levantaron la canasta. Habiendo escuchado nosotros alguna vez que con lo que le daba López Obrador no le alcanzaba para su mantenimiento. Supuestamente muchos aseguraban que su estancia sería temporal ya que Mr. Evo Morales buscaría otro país para armar su plan de resistencia. Ojalá y que AMLO se haya dado cuenta de su error porque su izquierdismo es otro rollo.

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación se repitió la misma historia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que en la SCJN llegó la favorita del Presidente López Obrador, tal como sucedió en la CNDH. Pero el mundo ya se dió cuenta de cómo pretende manejar al país, basta con ver la prensa internacional. “Hasta ayer me enteré de la decisión del Senado”, dijo el mandatario, lo que a decir verdad nos da risa.

No pasó desapercibido que el presidente López Obrador ya viaja ahora en una Suburban, cuando sale a carretera y a querer o no admitió que efectivamente en el Jetta esta más expuesto. Comentario que hizo el fín de semana en su visita a la nueva fábrica de armas de la Secretaría de la Defensa Nacional, en Oriental, Puebla. Y para que quiere armas nos preguntamos nosotros, si ya dijo que no va a cambiar su política para devolver la paz y la tranquilidad a México.

En la UAT no para la producción de nuevos profesionistas, que según nosotros es el principal objetivo de la máxima casa de estudios en el estado y prueba de ello es que en el evento que encabezó el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), José Andrés Suárez Fernández, la Facultad de Enfermería de Victoria (FEV) entregó una nueva generación de profesionales de los programas de Licenciatura y Especialidad.

En la ceremonia oficial de la graduación que se llevó a cabo en el Teatro Juárez de la UAT, se contó con la presencia de la directora de la FEV, Laura Roxana de los Reyes Nieto; la presidenta del Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería (COMACE), Cinthya Patricia Ibarra González y la representante estatal, Cecilia Tapia Mancilla.

El rector Suárez Fernández al felicitar a los egresados destacó la importancia de la calidad académica en la Licenciatura de Enfermería, un área que dijo, es muy humana y brinda muchas oportunidades para formar a los nuevos cuadros en especialidades y líneas básicas.

“Es una carrera llena de valores y quien la abraza, debe de tener una verdadera vocación de servicio, de sacrificio, pero también ser capaz de irradiar y dar mucho amor. Es el bienestar que las enfermeras nos dan a través de sus cuidados “, remarcó. Y vamos por más.

Por su parte la directora Laura Roxana de los Reyes, dijo que la profesión de la enfermería es de las que más demanda la sociedad actual, por tal motivo, los egresados, que además culminan sus estudios en una institución con prestigio nacional, no tienen contratiempos para insertarse en el mercado laboral. Lo que a decir verdad nosotros como periodistas tenemos comprobado.

