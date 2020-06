LETRAS PROHIBIDAS

Salud y el “acalambre” a escuelas

Clemente Zapata M.

El anuncio que la semana pasada emitió la secretaria de Salud de Tamaulipas, GLORIA MOLINA GAMBOA, sobre la posibilidad de regresar a clases presenciales hasta enero del próximo año, encendió las alertas entre quienes han hecho de la educación pública un jugoso negocio.

La presión fue tal que el secretario de Educación del estado, MARIO GÓMEZ MONROY, tuvo que salir a “desmentir” a MOLINA GAMBOA, dejando como fecha tentativa este 31 de agosto para el retorno a las clases presenciales.

La curva de contagios no se aplana en Tamaulipas. Y mientras la mayoría de la población siga sin respetar la sana distancia, el aislamiento social y las demás acciones de higiene, la curva no se aplanará y por tanto no podríamos regresar a la “normalidad”.

Este lunes 29 de junio, se reactivó el endurecimiento de las medidas contra el Covid-19, una pandemia que está lejos de relajarse en la entidad y por el contrario cada día toma más y más fuerza.

Nuevamente los negocios no esenciales tienen que cerrar. El transporte público se volverá a detenerse los fines de semana en algunos municipios y se instalarán filtros sanitarios.

En medio de esta crisis de salud colectiva y este nuevo confinamiento o cuarentena, algunas escuelas públicas en la entidad ya hicieron el llamado para que pasen a cubrir la “cooperación voluntaria”, mejor conocida como cuota escolar”; ya fijaron fechas.

Unos planteles han hecho el llamado a través de los grupos de WhatsApp, otros más más han colgado lonas, pancartas o cartulinas donde especifican fechas para acudir a cubrir el pago y algunos otros prefieren guardar silencio sobre esto.

De lo anterior la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a cargo de MARIO GÓMEZ MONROY, sólo emite las clásicas recomendaciones de “no condicionar la educación pública a las cuotas”, pero su comentario es tanto como predicar en el desierto… Pocos directores le hacen caso.

Si las clases presenciales no se dan a partir del 31 de agosto, como se tiene previsto, sino hasta el mes de enero como se había proyectado por parte de la Secretaría de Salud, tras no “domar” la pandemia en la entidad, ¿cuál es o sería el argumento para cobrar las cuotas escolares?

La justificación que se da en los planteles de educación pública, es que la cuota escolar es para el mantenimiento, aunque son muchos los planteles que no reciben el más mínimo cariñito durante todo el ciclo escolar.

Además, no se entiende ni mucho menos se justifican las “prisas” para exigir que se cubra la cuota escolar, cuando por fuerza (y ante el cierre presencial de la educación pública el pasado 17 de marzo), debió quedar remanente de las cuotas cobradas al inicio del ciclo escolar que acaba de terminar.

En resumen. La curva de contagios no cede; aumenta y aumenta. Los negocios no esenciales nuevamente van a cerrar, el llamado de la autoridad de Salud a no relajar las medidas contra la pandemia continúa y se refuerza.

Por lo anterior, se crea la percepción de que el regreso a clases de forma presencial no sería posible para la fecha que GÓMEZ MONROY fijó y eso ponen en riesgo para muchos directores el cobro de las sabrosas cuotas escolares, pues no habría argumento válido para sus exigencias… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- El Partido Acción Nacional (PAN) podría sufrir el mismo virus que en su momento padeció el Revolucionario Institucional (PRI) y que en muchos procesos electorales lo hizo perder importantes posiciones porque no se “ponían de acuerdo”… Al PAN le están saliendo cada día más y más “tiradores” para ocupar alcaldías y diputaciones de cara a la próxima justa electoral, pero se advierte que son mucho más los tiradores que las posiciones a repartir y en un arrebato podría no salir con las cuentas halagüeñas que de momento de proyecta… ¡Ay ojón!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.- Que el senador de Movimiento de Regeneración Nacional por Tamaulipas, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA (AVA), ya prepara una nueva andanada en contra del Ejecutivo estatal… AVA se sigue doliendo de la exhibida que le dieron hace varias semanas sobre unos recursos que dijo que llegaron a Salud para combatir el Covid-19, pero que no llegaron, y por ello presume que tiene en sus manos documentos comprometedores que exhibirá… Se quiere sacar la espina y parece que no se tentará el corazón para dejarse caer sobre todo el aparato que representa al Gobierno estatal… Son rumores, rumores, rumores…

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… En breve podría causar una sorpresa la ex alcaldesa de Tampico, MAGDALENA PEDRAZA GUERRA… La dama coqueteaba con el Movimiento de Regeneración Nacional, pero el “negocio” se cayó y ahora que está “en la mira” de la Auditoría Superior del Estado, a cargo de JORGE ESPINO ASCANIO, no resultaría extraño que de pronto su maquillaje sea en tonos azules y no guindos como se proyectaba… ¡Upsssss!

++CUENTAN QUE.- Muchos nombres dentro del PRI se barajan como prospectos a la Alcaldía de Victoria, pero los que verdaderamente podrían tener alguna posibilidad lo siguen pensando ya que si no hay alianza con el Movimiento de Regeneración Nacional no conviene invertirle esfuerzo ni mucho menos pesos y centavos… Una cosa es el “show” y otra la realidad, cuentan… ¡Yayayái!

++CUENTAN QUE… Los priistas de Victoria ya advirtieron que la cúpula nacional de su partido no se pone de acuerdo sobre ir solos o acompañados para la próxima justa electoral y para colmo se ve que la cúpula nacional está desconectada de la estatal. En ese sentido nadie con un poco de cerebro y un corto colmillo se arriesgaría en estos momentos a levantar la mano y “quemarse”… ¡Azamákina!

++CUENTAN QUE… El ex dirigente del Comité Directivo Estatal del PRI, RICARDO GAMUNDI ROSAS, le sigue pensando si sumarse o no a los trabajos en la entidad del tricolor o de otro organismo político que le llegue al precio… Con muchos amigos dentro del PRI y también en el Movimiento de Regeneración Nacional por los éxodos tricolores, hay quienes cuentan que “El Negro” se da a desear… ¡Órale!

Nos leemos hasta mañana…

A sus órdenes en: [email protected]