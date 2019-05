Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Salud y tabaco.

En el Día Mundial sin Tabaco, también debería de ser que en ninguna parte vendieran cigarrillos, porque es clásico que los fumadores hagan lo contrario, que lo festejen en grande cigarro en mano.

Los datos que salen a la luz pública este 31 de mayo o desde poco antes, por ser un día que la Organización Mundial de la Salud declaró para llamar a hombres y mujeres a dejar de fumar debido a los graves estragos que causa a la salud de la población, son año con año tétricos.

Más personas se mueren y la industria tabacalera no da muestras sofocamiento financiero, se mantiene gracias a que, la adicción al tabaco se mantiene de forma tal que al compra de cigarrillos le permite mantenerse en pie.

La Ley debería de establecer la no venta de cigarrillos no solo el 31 de mayo, sino una vez al mes, pero, el vicio es el vicio y sacarle provechos a ello, es cosa de comercio y de pesos y centavos.

La población no deja el cigarro debido a los riesgos que existan para su salud, lo hace cuándo el daño es irreversible o de plano porque el quebranto de sus sistemas corporales es tal, que debe de bajarle al consumo o de plano dejarlo, porque sus familiares quieren que viva más tiempo.

La OMS y las instituciones de investigación para la salud, como es el caso del Instituto Nacional de Salud Pública, mantienen frescos los datos de afectación a la población, es por ello que, muchos gobiernos, como el mexicano adoptaron una política considerada prudente, para tratar de evitar el consumo de tabaco, como es el caso de elevar los impuestos, sacar de los medios de comunicación los anuncios de cigarros y echar a andar una Ley General para el Control de Tabaco.

El punto es que, todavía no son suficientes para frenar el tabaquismo e incidir en la población infantil y juvenil, para que no caigan en las redes de las toxicomanías, dado que, cada vez es más temprana la edad en que se inicia el consumo de tabaco y que, desde la perspectiva médica propicia más enfermedades, entre ellas los diferentes tipos de cáncer, pero, sobre todo el de pulmón.

Señala la OMS que hay cuatro grupos de enfermedades asociadas al consumo de tabaco, tuberculosis, cáncer de pulmón, pulmonar obstructiva crónica y asma. Además que fumar mata a más de ocho millones de personas al año en el mundo, porque acelera la tendencia de las defunciones por bronquitis, enfisema y asma.

La EPOC, es la primera causa de muerte evitable en el mundo, porque el principal factor para contraerla es el uso y abuso en el consumo de tabaco, de ahí que el 31 de mayo busque la contribución de la ciudadanía para reforzar las medidas preventivas y regulatorias que sirvan para reducir el consumo del mortífero cigarro.

Cuándo la OMS señala que el cigarro mata una personas cada cuatro segundos, es cuándo se logra dimensionar el tamaño del problema que hay en el mundo, por desgracia, se queda en saberlo, porque mientras no sea alguien cercano a la familia quién fallezca a causa del tabaco, dimensionar el problema no sirvió de nada.

Pero, está demostrado que en México, el 20 por ciento de los casos de tuberculosis que hay en el país, están asociadas al tabaquismo, el cáncer de pulmón es 22 veces mayor en personas que fuman y las muertes por EPOC y asma, una de cada diez, se atribuyen al consumo de tabaco.

En México cada día fallecen 118 personas a causa del tabaquismo, por tanto más de 43 mil muertes al año podrían ser evitadas, de acuerdo con cifras sobre la Carga de Enfermedad Atribuible al Tabaquismo en México, estudio que fue realizado por el Departamento de Investigación sobre Tabaco del Instituto Nacional de Salud Pública.

Bajo la premisa de que, como todas las cosas, las enfermedades cuestan y cuestas mucho, el INSP, en su investigación asienta que cada año se gastan 61 mil 252 millones de pesos para tratar los problemas de salud provocados pro el tabaquismo, cifra que equivale al 0.34 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB.

Además, no hay nada más dramático que conocer a personas que viven con la esperanza de encontrar un pulmón para ser trasplantados, porque quieren vivir unos años más para estar con sus familias y por desgracia primero llega la muerte que el órgano para trasplantar.

Si fuese al revés, habría que considerar que una persona al lograr el desesperado sueño de tener un pulmón donado, el tiempo que agrega la vida es muy corto.

En la lucha contra el tabaquismo, la aberración radica en que la estrategia para evitar la compra de tabaco, no ha funcionado, ya que, el comercio ilícito representa hasta el 10 por ciento del consumo, además al 65 por ciento de los menores de edad, no se les niega la venta a pesar de que, las leyes dicen que no deben vender cigarrillos a personas de esa edad y, como hasta se venden en cualquier tienda, los productos son accesibles y disponibles para iniciar el consumo de tabaco a menos edad.

Los otros.

En los medios de comunicación ya solo se escuchan los anuncios del IETAM a través de los cuales se invita a los ciudadanos para que vayan a votar el domingo, fecha en la cual se elijen a los nuevos Diputados Locales, esos que sustituirán a los que lidera el panista nuevoladerense, Glafiro Salinas Mendiola.

Los candidatos de los partidos políticos a estos cargos, entraron desde este jueves en silencio, porque de aquí a la elección, se supone que la ciudadanía dedicará tiempo para analizar en familia por quienes sufragarán o al menos decidir que acudirán a las urnas y ya allí hacerlo.

Se consumó el tiempo de las campañas y a unos días de la elección, la Fiscalía General del Estado que tiene a su cargo Irving Barrios Mojica, se ahorró el sueldo del Fiscal Especial para Delitos Electorales, ya que los Diputados del Congreso del Estado, le pusieron trabas a la propuesta que él envió cuando renunció el anterior Fiscal.

Fue una situación muy extraña, porque el Fiscal General del Estado, se supone tiene buenas relaciones con los directivos de la Legislatura y jamás le dijeron que Aarón Joel Medina Ladrón de Guevara, no era la persona adecuada para quedarse en lugar de Rodolfo Jáuregui Rosas.

Fue al revés, ya que, según palabras de la Diputada Teresa Aguilar de Salinas, el propuesto reunía el perfil adecuado para la chamba, por tanto, la única lectura frente al hecho de que no se designara al susodicho, es que, los diputados no quieren que haya Fiscal de Delitos Electorales para la elección de quienes habrán de sustituirlos el primer día de octubre venidero.