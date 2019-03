CORRESPONDENCIA

Santo que no es visto…

Por José Luis Castillo

Los planes y acciones del Gobierno Estatal, han beneficiado en gran escala a los ciudadanos, hay programas y acciones que impactan de manera directa y en beneficio de la economía familiar, pero habrá que decirlo en algunas de las dependencias ha faltado ese empuje a la publicidad o medios informativos a través de la difusión como es el caso del ITAVU.

Aunque siempre lo he señalado, que el mejor jefe de prensa es el titular de cada dependencia, el director o funcionario que tiene bajo su responsabilidad una oficina de carácter público, más aún aquel que atiende todos los aspectos de un área de atención y servicio al ciudadano, y hay casos, aunque muy pocos, los hay, y para muestra un botón.

Guillermina Perales López, es la titular del ITAVU, en el Municipio el Victoria y de quien ya teníamos algunos antecedentes de que aparte de tener un corazón azul, de practicar los principios y la doctrina de su instituto político, práctica el servicio público y la atención directa a quien la busca, es pues de los pocos que le entienden al arte de la política.

La ex Regidora por el Partido Acción Nacional, se da tiempo para todo, sabe que los cargos no son para siempre y no había tocado verla y actuar, en el pasado ahora como titular del ITAVU, en el Municipio, no pierde el tiempo y de dedica hacer lo que debe, simplemente a trabajar de manera directa con el ciudadano, es de esos funcionarios que sale incluso a recibir a su audiencia y eso la verdad que vale el reconocimiento.

Pero más allá de eso, decíamos que el mejor jefe de prensa es el mismo funcionario y vaya que si lo es, porque fue la misma funcionaria la que nos dio a conocer una serie de beneficios como es la campaña de descuentos de 1 mes hasta 10 años de atraso en sus pagos, ahí se otorga el 100 por ciento de descuentos en intereses moratorios, simplemente todo el pago realizado es abonado a la cuenta.

Además, que si los beneficiarios de los programas de itavu si cuentan con un adeudo de 10 años o más de atraso en sus pagos reciben el beneficio de hasta un 50 por ciento de descuento en intereses moratorios, ahí todo el pago que se realice será abonado al capital de la cuenta.

En estos tiempos de crisis la verdad que cualquier tipo de beneficios que lleve consigo un ahorro a los gastos familiares a todos alegra por ello es que si el ciudadano dese la liquidación de su cuenta se otorga hasta un 100 por ciento de descuento en los intereses moratorios y un 10 por ciento de descuento del capital adeudado a la fecha, y se habla de todos los programas.

Por eso le decíamos que “santo que no es visto no es venerado”, quizás pocos de los ciudadanos o beneficiados de este tipo de campañas de descuentos se han dado cuenta a través de otros medios, porque créame aunque sé que existe un responsable del área de comunicación en el ITAVU, nunca, pero nunca habíamos recibido información del tema que hoy estamos desarrollando y que considero importante y benéfico para todos.

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, hace lo propio, trabaja día a día y hay quienes como en este caso, se “duermen en sus laureles”, y este tipo de beneficios solo los echan al cesto de la basura, la campaña en mención sólo dura hasta el 31 de Marzo y créamelo que hasta ahorita, ni un solo boletín de estos beneficios vi en mi cuenta de correo, para darle difusión.

Fue la misma Guillermina Perales, quien nos dio a conocer este tipo de beneficios, que agrega hasta un 50 por ciento fe descuentos en el costo total de la escrituración habilitado o baldío, según sea el caso, aunque ahí se aplica la regla de pagar en una sola exhibición y cumpliendo con los requisitos que marca el ITAVU.

La responsabilidad de dar a conocer los planes y beneficios que otorga el ITAVU, dependen de una sola persona y en este caso creemos que no está haciendo bien las cosas pese al esfuerzo que hace el primer mandatario y a pesar de los beneficios que lleva al ciudadano este tipo de descuentos.

Ojalá que se amplíen los periodos de descuentos y que sea el mayor número de beneficiados los que se apeguen a este tipo de apoyos que la verdad, son de gran ayuda para las familias que recurren a este organismo a solicitar, lotes, materiales para construcción, escrituración y hasta programas como la dotación de tinacos, entre otras cosas.

No conocía a Guillermina Perales, tenía el antecedente de que era una mujer entregada a su trabajo y una servidora pública de esas que aprovechan para servir a los demás desde su responsabilidad, aparte de hacer amigos, la conocí y la verdad constaste que así como lo imaginaba es; simplemente de esos funcionarios que da gusto saludar y visitar, así de fácil, ojala hubiera muchos como ella.

