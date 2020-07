DE PRIMERA…. LA DAMA DE LA NOTICIA

SATURADA LA CAPACIDAD HOSPITALARIA PUBLICA Y PRIVADA EN LA CIUDAD.

DEMANDAN A AMLO Y AL SRIO. DE SALUD POR EL RETRASO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA INSABI, ANTES SEGURO POPULAR.

MUCHOS QUISIERAN QUE EL EXDIRECTOR DE PEMEX, EMILIO LOZOYA NO LLEGUE A MÉXICO.

Todo parece indicar que cuando parecía que al PRI le pudiera ir mejor con una alianza entre el tricolor, el partido azul y quizá otro partido pequeño, para el 2021 , con la historia de EMILIO LOZOYA y toda la ristra de nombres de priistas involucrados va a estar más difícil , (aunque ALITO va a querer justificarse) y todo porque los políticos no llenan y lo mejor es que México no se acaba, pero ahora con AMLO que tal, ellos también quieren y la verdad es que no dejaron mucho los otros.

Lo cierto es que este funcionario que se despachó con cuchara grande está a punto de descubrir una serie de actos de corrupción en cadena, quizá uno de los diez mejor hechos en la vida del país, sin embargo no contaron con que el PEJECITO vendría con la espada desenvainada a cortar cabezas a todos, con excepción del santo de ENRIQUE PENA NIETO, que quien sabe porque no lo tocan ni con el pétalo de una rosa.

En esta historia plagada de corrupción, de tráfico de influencias y demás, están involucrados hoy gobernadores, diputados, y alcaldes, los que antes fueron senadores y autorizaron la reforma energética, la cual en su mayoría fue aprobada por priistas.

Este miércoles arriba EMILIO LOZOYA, quien viaja en una aeronave mexicana la cual partió rumbo a Madrid, para recoger al exdirector de PEMEX, en el sexenio 2012-2016 la Fiscalía General de la República (FGR), lo acusa por su presunta participación en un esquema de sobornos y lavado de dinero de la brasileña Odebrecht.

LOZOYA AUSTIN, tiene 45 años , es acusado de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que involucran a la acerera mexicana Altos Hornos de México (AHMSA) y a Odebrecht, envuelta en un escándalo de corrupción por la entrega de millonarios sobornos en gran parte de Latinoamérica.

EMILIO LOZOYA, solicitó su extradición porque ya tiene un plan armado para no irse solo en el barco que podría refundirlo en la cárcel de por vida, ya que toda la danza de los dineros seguramente no fue a parar solamente a sus cuentas sino a varias, cuyos nombres no han sido expuestos.

Hay muchas historias de corrupción que deberían ser contadas no como series sino como el Dicho, sobre todo ahora que las televisoras han perdido mucho rating debido a que las personas prefieren estar en las App, que ver programas trillados,, ahora resulta que revivirán a RAUL VELAZCO, mediante un holograma para volver a pasar SIEMPRE EN DOMINGO el programa que durante décadas reunió a la familia por horas y horas, lo cual estaría totalmente fuera del contexto ya que la población tiene muchas opciones en su teléfono celular.

En fin, la historia de EMILIO LOZOYA y sus secuaces apenas comienza y ante tanto conflicto por el tema de la pandemia es una noticia que vendrá a darle otro giro al tan trillado tema de HUGO LOPEZ GATELL y sus mentiras, ahí por cierto otra historia que contar.

El diputado del PAN, HECTOR JAIME RAMIREZ BARBA, a nombre de sus compañeros, presento una denuncia en contra del presidente de México, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, y el secretario de Salud, JORGE ALCOCER, entre otros por el retraso en la publicación de las reglas de operación del INSABI (Instituto de Salud para el Bienestar), el cual sustituyo al Seguro Popular a partir de este año.

La denuncia fue puesta ayer martes ante la Secretaria de la Función Publica, dependencia encargada de vigilar y sancionar las conductas inapropiadas del gabinete de LOPEZ OBRADOR, que dio por recibida la queja.

A propósito de esto las quejas ante el INSABI no han dejado de presentarse en el 2020 en contra de diferentes funcionarios federales y demás programas que han sido

El diputado panista solicito que se inicie un procedimiento de responsabilidad administrativa y debe obligárseles a trabajar en atender las necesidades del sistema de salud que hoy están en incertidumbre y expedirse los reglamentos.

El legislador federal, dijo que el gobierno es el responsable del agravamiento de la crisis sanitaria por no planear a tiempo en cumplir con las leyes que se crearon en esta misma administración en material de salud.

Para el PAN, “es evidente que desde el principio el gobierno federal actuó sin una planeación adecuada y hoy están rebasados, hay un desprecio de la población que se atendía en el Seguro Popular, no hay voluntad de coordinación con los estados y una franca ignorancia e incompetencia, en el titular del Insabi, JUAN FERRER, AGUILAR, quien además no está preparado para el desempeño del puesto por no contar con el perfil adecuado.

Todo lo anterior está vulnerando los derechos de más de 60 millones de usuarios que no cuentan con seguridad social y que están ante graves riesgos frente a enfermedades, como ocurre ahora frente a la epidemia de COVID-19.

El nuevo sistema prometió salud y una serie mejores cambios en la salud y solamente está entregando sufrimiento desabasto de medicamentos y obstáculos para que los enfermos sigan recibiendo sus tratamientos.

En Matamoros y Reynosa la ocupación hospitalaria privada y pública se encuentra saturado debido a los altos índices de contagios, solamente queda trasladarse a Ciudad Victoria donde todavía existe cupo.

Lamentable la situación por a que pasa la ciudad pero es el resultado de la no responsabilidad y el salirse a reunir en fiestas y demás; el número de defunciones de personas allegadas familiares o personas que vemos en el face, ha hecho que cierto número de la población cambie su postura pero esta debe ser una nueva realidad, es decir una nueva cultura de salud por el bien de cada persona y de las familias.

El nuevo decreto por el cual se deben regir los negocios esenciales y no esenciales tiene que ser muy estricto para evitar multas y que esto redunde en un egreso de una persona que no cuenta con soltura económica para ello, por eso se solicita que sean atentos a las disposiciones.

Las filtros en los puentes internacionales continúan, incluso las autoridades americanas están en relación con las de Matamoros para que de manera conjunta se prohíba el cruce sin razón alguna ya que los contagios también en el Condado de Cameron y lugares aledaños está complicado aunado a la saturación hospitalaria.

