SCJN REVERTIRA LA DESAPARICION DE LOS FIDEICOMISOS

Con excepción del gobierno de la 4T creemos que nadie más está de acuerdo con la desaparición de los 109 fideicomisos que decretó el presidente Andrés Manuel López Obrador, aduciendo malos manejos, razón por la que hay confianza en que con la controversia constitucional que presentarán los gobernadores, que integran la Alianza Federalista ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pueda revertirse su desaparición.

La noticia la confirmó el gobernador panista de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, el que aseguró que en ésta semana presentarán la controversia constitucional ante la SCJN y apuntó que espera que exista voluntad del gobierno federal para fortalecer las finanzas de los estados y municipios.

En la reunión con los medios en palacio nacional el mandatario de los aguascalentenses, dijo que como gobernador de Aguascalientes se entrevistaría con el titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, Fernando Arechederra Mustre, para darle seguimiento a proyectos de inversión en la entidad y ver la posibilidad de obtener recursos extraordinarios.

Por cierto el diputado local del PAN, Edmundo Marón Manzur, dijo confiar en que frente al reclamo generalizado por la desaparición de los fideicomisos federales, la controversia constitucional de los gobernadores que integran la Alianza Federalizada pueda revertir su desaparición.

Remarcó que “los gobernadores de la Alianza tienen el suficiente poder y fuerza para poder lograr algo tan grande como esto” y destacó que hay un antecedente cuando Tamaulipas logró que se revirtiera el freno a las inversiones privadas en energía.

“Con el fallo de las energías a nuestro favor ya tenemos el antecedente de que si se puede, porque ya se ha hecho y hay posibilidad de corregirlo legalmente”, indicó.

Dejando ver su entusiasmo Marón Manzur señaló que revertir la desaparición de los fideicomisos es una urgencia para el país, ya que con ello se beneficiará a miles de personas, que a través de esa vía recibían apoyos importantes.

“Estoy totalmente de acuerdo con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y con la Alianza Federalista, de presentar la controversia constitucional buscando que la SCJN eche para atrás la desaparición de los fideicomisos.

Món Marón dijo que por muchos años los fideicomisos funcionaron de manera adecuada, pero a pesar de ello el gobierno federal los quitó sin probar los supuestos actos de corrupción. Remarcó que la SCJN podrá dejar sin efecto la decisión avalada por la mayoría de MORENA en la Cámara de Diputados.

Por separado los gobiernos de Estados Unidos y de México están recomendando a mexicanos y norteamericanos no viajar de un país a otro por el incremento de los casos de coronavirus y evitar su propagación entre las dos naciones.

A través de un comunicado la Cancillería difundió que tras revisar el desarrollo de la propagación del COVID-19 en México y Estados Unidos, las dos naciones acordaron extender por un mes más las restricciones al tránsito terrestre no escencial.

“Contrario a la información falsa que ha circulado en redes sociales, las restricciones se encuentran vigentes hasta el 21 de diciembre del 2020, en los mismos términos que las establecidas desde el 21 de marzo y podrían volver a prolongarse en función de la evolución de la pandemia en los dos países”, señaló Relaciones Exteriores.

En su recomendación fechada el 21 de noviembre el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, pone a México en el máximo nivel de alerta (muy elevado), el número Cuatro. Agregan que viajar “puede incrementar sus posibilidades de contagiarse y contagiar el COVID-19, señala la advertencia.

Sin embargo para aquellos viajeros que deban trasladarse a México, los CDC recomiendan hablar primero con un médico para que les aconseje la mejor manera de cuidarse, sobre todo si están entre los sectores de riesgo.

También piden a los viajeros hacerse una prueba entre uno y tres días antes de viajar y tener a la mano los resultados durante el viaje, en caso de que sean requeridos.

Por cierto con la participación de ponentes de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios (REDDU), se llevó a cabo el Conversatorio organizado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Durante el evento desarrollado a través de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios de la UAT, las expositoras de la Red coincidieron en subrayar la importancia de erradicar todas las formas de violencia de género y que en el ejercicio de la actividad universitaria, toda convivencia promueva un marco de igualdad y libre de discriminación.

En éste marco se destacó el objetivo del rector José Andrés Suárez Fernández por impulsar desde la academia y la actividad universitaria, las acciones que contribuyan en la sociedad a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

El Conversatorio fue presentado a través de la plataforma Teams, teniendo como moderador al Dr. Jorge Luis Rivera Huesca, titular de la DDU de la Universidad Veracruzana y presidente de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios.

No sabemos que tan en serio es el papel que va a desempeñar ahora la ex secretaria de la pasada Administración, Rosario Robles Berlanga, la que esta presa desde hace más de un año y siente que sus compinches de los cargos que imputan la han dejado sola, al grado de asegurar que ya no tiene dinero ni para pagarle sus honorarios al abogado encargado de su defensa, por lo que se decidió a “soltar la sopa”. De entrada ya le mando decir a su ex jefe, Enrique Peña Nieto que él no se preocupe.

Suponemos que la gran dama espera el mismo trato que en igualdad de circunstancias le dio López Obrador a Lozoya, ya que el otrora director general de PEMEX no metió a nadie a la cárcel y está libre de pecado en su casa, la que le habían requisado y se la devolvieron, lo que nos parece una de las mejores obras de teatro del presidente.

